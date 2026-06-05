Νέες αιχμές κατά του Αρχιεπισκόπου Κύπρου αφήνει ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, ο οποίος σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω του γραφείου νομικής εκπροσώπησής του υποστηρίζει ότι εξαναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον χώρο της Μητρόπολης Πάφου.

Παράλληλα, θέτει σειρά ερωτημάτων για τη διαχείριση της υπόθεσής του, τις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας και τη νομιμότητα των εκκλησιαστικών αποφάσεων που τον αφορούν, ενώ δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Πάφο έως την τελεσίδικη δικαστική κρίση των προσφυγών που έχει καταχωρίσει.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ο Μητροπολίτης (πρ.) Πάφου κ. Τυχικός, δηλώνει ότι σε πρόσφατη προσωπική του επιστολή προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου την οποία του επέδωσε διά υπαλλήλου της Μητροπόλεως Πάφου, έχει εξηγήσει περί των οικονομικών θεμάτων που αντιμετώπισε στην Μητρόπολη Πάφου, και περί την αληθή αιτία της μεθοδευμένης απομάκρυνσής του από την Μητρόπολη, όπως ο Ίδιος πιστεύει.

Ο Μητροπολίτης κ. Τυχικός έλαβε, προφορικά, από τον Μακαριώτατο, διά του ιδίου υπαλλήλου της Μητροπόλεως Πάφου, την ακόλουθη απάντηση μετά την προσωπική του αυτή επιστολή: -Έφυγε τούτος; αν μέχρι 4 Ιουνίου δεν έχει μαζέψει τα πράγματά του να φύγει από τον χώρο της Μητρόπολης Πάφου, όπου διαμένει, θα φέρω την αστυνομία (με την έννοια να τον πετάξει έξω). Την επιταγήμε την χορηγία θα την λάβει όταν φύγει-.

Μετά τα τελευταία αυτά αποχαιρετιστήρια λόγια του Μακαριωτάτου προς τον Μητροπολίτη κ. Τυχικό, εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι αληθινά, επειδή δεν υπάρχει άλλη μαρτυρία, και υπάρχει αμφιβολία αν ο υπάλληλος της Μητροπόλεως μπορεί να τα επιβεβαιώσει, επειδή προφανώς θα χάσει την δουλειά του αν το κάνει, ή εάν δεν τα διαψεύσει ο Μακαριώτατος, εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί κανείς:

1. Μπορεί να συνυπάρξει στην Αρχιεπισκοπή ο Μητροπολίτης κ. Τυχικός με τον Αρχιεπίσκοπο, μετά τα τελευταία ανωτέρω λόγια Του; Όταν μάλιστα είχε προηγηθεί και η πρόταση ενοικίασης χώρου τον οποίο θα πληρώνει ο Μητροπολίτης, με περικοπή από την μισθοδοσία του; Γιατί δεν άφησε ο Αρχιεπίσκοπος χώρο και βούληση στον νεοεκλεγέντα Μητροπολίτη Πάφου να αποφασίσει για την σχέση του με τον «Προκάτοχό» του;«Η πόρτα της Μητρόπολης είναι ανοικτή για όλους», εκτός του Μητροπολίτη (πρ.) Πάφου κ. Τυχικού; ο οποίος υπηρέτησε στην Πάφο επί 22 έτη.

2. Ένα μεγαλύτερο ερώτημα προκύπτει προς την Πολιτεία και την Δικαιοσύνη, με αφορμή την φερόμενη φράση του Μακαριωτάτου: «αν δεν φύγει θα φέρω την αστυνομία».

Η αρχή της ανεξαρτησίας της Εκκλησίας της Κύπρου έναντι του Κράτους, ισχύει μονομερώς; Ισχύει δηλαδή όταν η Εκκλησία αξιώνει το ανεξέλεγκτο ή την ασυλία των πράξεών της, αλλά δεν ισχύει όταν καλεί τα πολιτειακά όργανα να συνδράμουν με την δύναμη της καταστολής στην εκτέλεση των αποφάσεών Της, εν ονόματι της αυτοδιοίκησής Της; Όλα τα αυτοδιοίκητα συλλογικά όργανα που εδράζονται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας κρίνονται επί τη βάσει της αρχής της νομιμότητας των πράξεών τους εκτός από την διοικούσα θεσμική Εκκλησία; Πότε η Πολιτεία και η Δικαιοσύνη διασφαλίζουν την δημόσια τάξη; Όταν δεν αγγίζουν την νομιμότητα των αποφάσεων της Εκκλησίας, ακόμα και εάν παραβιάζει αρχές της φυσικής δικαιοσύνης και απαράγραπτα ανθρώπινα δικαιώματα (για τα οποία έχυσε ο Ιησούς Χριστός το Τίμιο Αίμα Του) ή όταν επεμβαίνουν για να εκτελεσθεί μία απόφαση της Εκκλησίας, ακόμα και αν η απόφαση αυτή παραβιάζει τις ανωτέρω αρχές και τα δικαιώματα;

Τα παραπάνω ερωτήματα τίθενται προς προβληματισμό μόνον, διότι αγγίζουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, την απασχολούν, αλλά και θέτουν ζητήματα ισονομίας σε ένα Κράτος Δικαίου, όπως αυτό της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Γιά τους λόγους αυτούς, ο Μητροπολίτης πρ. Πάφου κ. Τυχικός επέλεξε όχι να εγκαταλείψει την Μητρόπολη Πάφου, αλλά να αποχωρήσει ήσυχα και αθόρυβα από το κελί του κήπου της Μητρόπολης όπου διέμενε, χθες το πρωί στις 7, και όχι την προηγούμενη τη νύκτα, όπως αναληθώς, και ίσως σκοπίμως, δημοσιεύθηκε, χαιρετώντας στην αυλή τον Νεωκόρο της Εκκλησίας, αφήνοντας τα κλειδιά της θύρας πάνω σε αυτήν, αφού η παράδοση της Μητρόπολης από τον Ίδιο είχε γίνει ήδη από την ημέρα που ορίσθηκε Τοποτηρητής ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος δεν περίμενε καν την απόφαση επί της Εκκλήτου Προσφυγής του Μητροπολίτη κ. Τυχικού προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η οποία είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα μέχρι εκδικάσεως και δημοσιεύσεώς της.

Η εκκλησιαστική ιστορία έγραψε άλλη μία σελίδα στην πορεία της μέσα στον κόσμο και όλα αυτά αποτελούν ανοικτά κεφάλαια προς επίλυση ζητημάτων εφαρμογής των Ιερών Κανόνων και απονομής της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης.

Τα δημοσιεύματα περί διαμονής του Μητροπολίτη (πρ.) Πάφου κ. Τυχικού, σε «μαιζονέτα» είναι αναληθή.



Επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων του για κάθε δυσφημιστικό γεγονός που δημοσιεύεται σε βάρος του χωρίς διασταύρωση έναντι οιουδήποτε.



Η οικία αυτή 65-70 τ.μ. την οποία του αγόρασε η οικογένειά του όταν ο τότε Μητροπολίτης Πάφου και νυν Αρχιεπίσκοπος ήθελε να τον εκδιώξει από τον χώρο της Μητρόπολης ως Πρωτοσύγκελο τότε, επειδή δεν είχε εμβολιαστεί, ενοικιάζεται και διαχειρίζεται από την οικογένειά του.



Ο Μητροπολίτης κ. Τυχικός διαμένει στην Πάφο σε γνωστή του οικογένεια που τον φιλοξενεί.



Παραμένει στην Πάφο μέχρι αμετακλήτου αποφάσεως των Δικαστηρίων της Κύπρου, εν αναγκει δε και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.



Έχει εμπιστοσύνη στον Θεό και την Δικαιοσύνη.