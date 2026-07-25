Καταστροφικές δασικές πυρκαγιές πλήττουν την Ισπανία και τη Γαλλία, με τα μέτωπα να προκαλούν τεράστιες ζημιές και να δημιουργούν σύννεφα καπνού που ενώνονται πάνω από τις δύο χώρες.

Oι καταστροφές από τις δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία είναι ήδη, πριν ακόμη τελειώσει ο Ιούλιος, μεγαλύτερες από αυτές ολόκληρου του 2025. Στη Γαλλία είμαστε κοντά στο κορυφαίο από πλευράς καταστροφών σημείο της αντιπυρικής περιόδου, το οποίο κανονικά έρχεται αρκετές εβδομάδες αργότερα.

Αν υπάρχει, μάλιστα, μια εικόνα που δείχνει το μέγεθος της καταστροφής και στις δύο χώρες είναι ότι ο καπνός από τη Γαλλία, την ευρύτερη περιοχή του Μπορντώ, έχει ενωθεί με αυτόν από την Μαδρίτη.

🔥 Les fumées des #incendies envahissent une grande partie de la France ce samedi. Des feux qui ont parcouru/brûlé plus de 30.000 hectares en seulement quelques jours. pic.twitter.com/S95pLrCOw0 — Anthony Grillon 🌪 (@AnthoGrillon) July 25, 2026

Desde distintos puntos de la Comunidad de Madrid, decenas de ciudadanos observaron un cielo completamente cubierto por un intenso tono anaranjado debido al avance de las llamas.



Las impactantes imágenes y videos compartidos en redes sociales evidencian la magnitud del incendio,… pic.twitter.com/OSGljpTwky July 25, 2026

Ενώθηκαν τα μέτωπα στην Ισπανία

Οι δασικές πυρκαγιές απλώνονται πλέον σε μια ζώνη δεκάδων χιλιομέτρων από την Άβιλα στη Μαδρίτη.

Η τελευταία καταμέτρηση, ως το βράδυ της Παρασκευής, κάνει λόγο για περίπου 450.000 στρέμματα που έχουν καεί. Τα μέτωπα έχουν πλέον ενωθεί σε πολλά σημεία, με περίμετρο που συνολικά φτάνει τα 200 χιλιόμετρα.

El impactante vídeo de un camión atravesando uno de los focos de los incendios de la Comunidad de Madrid. #IFSierraOeste pic.twitter.com/sSiLyvxkHG July 25, 2026

Οι φωτιές έχουν επηρεάσει περίπου 87.000 ανθρώπους, είτε γιατί απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους (οι περισσότεροι) είτε γιατί τους ζητήθηκε να περιορίσουν τις μετακινήσεις στο ελάχιστο και να χρησιμοποιούν μάσκα έξω από την κατοικία τους. Στην πλειονότητά τους αυτοί είναι από την Άβιλα και τις γύρω περιοχές.

🙏🏻 "Que vuelvan todos sanos y salvos a sus casas": bomberos de Madrid se adentran en el corazón del incendio con visibilidad nula. pic.twitter.com/0DhN15Rkso — okdiario.com (@okdiario) July 25, 2026

Μιλώντας στους δημοσιογράφους το πρωί του Σαββάτου, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι προτεραιότητα έχει η «διάσωση της ανθρώπινης ζωής» και η προστασία των κατοικημένων περιοχών, προειδοποίησε όμως ότι «μας περιμένουν δύσκολες ώρες».

Apocalyptic skies over Las Rozas de Madrid, Community of Madrid, Spain. More than 9,000 hectares have burned in the Madrid region’s wildfires. This is nothing short of a climate emergency. pic.twitter.com/NVgBscyRfO — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 25, 2026

Εν τω μεταξύ, η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης, Ιζαμπέλ Ντίαζ Αγιούσο, προειδοποίησε ότι η αναμενόμενη αλλαγή στις καιρικές συνθήκες θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση της μεγάλης πυρκαγιάς που πλήττει την περιοχή της πρωτεύουσας.

Έκανε μάλιστα λόγο σε δηλώσεις της για «εντελώς άνευ προηγουμένου κατάσταση, σε αντίθεση με οτιδήποτε έχουμε δει ποτέ, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ χειρότερες συνθήκες τις επόμενες ώρες».

🔥🇪🇸 España enfrenta una de las PEORES TEMPORADAS de incendios.



Las llamas ya han arrasado más de 20.000 hectáreas y avanzan hasta las cercanías de Madrid. Las autoridades declararon el estado de emergencia y califican la situación como la más grave en la historia de la capital. pic.twitter.com/gkbZCpKesI — Liliana Franco (@lilianaf523) July 25, 2026

Πάνω από 2.700 άνθρωποι, από την Πολιτοφυλακή, τις Ένοπλες Δυνάμεις και άλλους φορείς, έχουν ριχτεί στη μάχη στην Ισπανία. Έχουν διατεθεί 426 οχήματα κάθε είδους και 19 αεροσκάφη, αλλά και αεροσκάφη και ελικόπτερα από το εξωτερικό, μεταξύ τους και δύο ελληνικά Canadair και ένα μεταγωγικό C-27.

Όσον αφορά τον καιρό, στην πληγείσα περιοχή υπάρχει πιθανότητα να πέσει λίγη βροχή απόψε, αλλά ενδέχεται να μην είναι αρκετή για να έχει κάποιο αποτέλεσμα.

🚒 Sin descanso contra el fuego: los bomberos trabajaron durante toda la noche del 23 al 24 de julio para proteger las viviendas amenazadas por el incendio forestal de Burgohondo (Ávila). pic.twitter.com/ov3ONKNkmc — okdiario.com (@okdiario) July 25, 2026

Στις Αρχές έχει σημάνει συναγερμός. Νοσοκομεία είναι σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο με εκατοντάδες κλίνες, δρόμοι ανοίγουν και κλείνουν συνεχώς ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων, ενώ ενεργοποιούνται και ευεργετικές διατάξεις όπως η τετραήμερη άδεια μετ’ αποδοχών για όσους δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στον χώρο εργασίας τους λόγω των πυρκαγιών.

Los incendios de Madrid y Ávila dejan 63.000 afectados. El de Madrid ya está fuera de capacidad de extinción.



El incendio de Burgohondo (Ávila) ha arrasado casi 9.000 hectáreas y ha obligado a evacuar o confinar a más de 13.000 personas. pic.twitter.com/arCEMvD8sH — Roberto Lainez (@RobertoLai74153) July 24, 2026

«Ελαφρά καλύτερη» η κατάσταση στη Γαλλία

Οριακή βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα των μετώπων στη Γαλλία, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας περισσότερο, αλλά οι Αρχές τονίζουν ότι απέχουμε ακόμη πολύ από τα μιλάμε για κατάσβεση.

Το υπουργείο Εσωτερικών στη Γαλλία αναφέρει ότι σχεδόν 200.000 άτομα έχουν εκτοπιστεί λόγω των πυρκαγιών στα νοτιοδυτικά της χώρας. Πολλοί διαμένουν προσωρινά σε στάδια και γυμναστήρια.

⚡️🔥 RECAP | Le feu en Gironde en 4 jours :



Mercredi → petit départ de feu

Jeudi → milliers de personnes évacuées

Vendredi → 110 000 personnes doivent fuir

Samedi → le feu avance vers Bordeaux



L’armée est maintenant en renfort.



Les vidéos sont impressionnantes et… pic.twitter.com/QpxjaN09pI — AlertesNewsFR (@AlertesNewsFR24) July 25, 2026

Nouveau point cartographique sur les #Incendies en #Gironde ce samedi 25 juillet à 7h. Le feu continue à progresser . plusieurs cartes 🧵👇 pic.twitter.com/JacSFOfAhs — Emmanuel PENE (@epene64) July 25, 2026

Μόνο μέσα στη νύχτα απομακρύνθηκαν σχεδόν 60.000 άτομα από πόλεις στα δυτικά προάστια του Μπορντό, στην επαρχία Ζιρόντ. Δημοσιογράφος του BBC που βρίσκεται σε διακοπές στην περιοχή περιγράφει έναν «τοίχο από πορτοκαλί φλόγες», λέγοντας λέει ότι είχε μόλις 30 λεπτά για να διαφύγει.

Ο δυτικός άνεμος είναι το κύριο πρόβλημα, καθώς αναμένεται να ενισχυθεί αργότερα σήμερα, πριν πέσει η ένταση την Κυριακή.

⚡️🔥 INCENDIES | 2026 bat déjà le record de 2022



Selon les données satellitaires, la France a déjà brûlé plus de surfaces cette année que lors de l’année noire 2022.



Des milliers d’hectares partis en fumée, des centaines de pompiers mobilisés chaque jour, et la saison n’est pas… pic.twitter.com/iwUqrJ0u5f — AlertesNewsFR (@AlertesNewsFR24) July 25, 2026

Πέρα από τη βοήθεια από το εξωτερικό, η Γαλλία έχει ρίξει στη μάχη και ένα A400, το στρατιωτικό μεταγωγικό που μπορεί να μετασκευαστεί αεροσκάφος πυρόσβεσης με επιβραδυντικό.

Στη Γαλλία από την αρχή του έτους έχουν καεί περίπου 1 εκατ. στρέμματα, σχεδόν το 40% από τα οποία ήταν στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό.

Εν τω μεταξύ η υπουργός Διεθνών Συνεργασιών, Ελεονόρ Καρουά, με δηλώσεις της στο BBC, ζήτησε από τους τουρίστες να μην ακυρώσουν τα σχέδιά τους για ταξίδι στη Γαλλία καθώς υπάρχουν πολλές περιοχές που δεν έχουν επηρεαστεί, αλλά να είναι σε εγρήγορση για πληροφορίες που αφορούν τις φωτιές.

Παραδέχτηκε ότι η κατάσταση είναι «αρκετά χειρότερη» από το 2022, η οποία ήταν η χειρότερη χρονιά της Γαλλίας όσον αφορά τις πυρκαγιές.

protothema.gr