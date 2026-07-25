Καταστροφικές δασικές πυρκαγιές πλήττουν την Ισπανία και τη Γαλλία, με τα μέτωπα να προκαλούν τεράστιες ζημιές και να δημιουργούν σύννεφα καπνού που ενώνονται πάνω από τις δύο χώρες.
Oι καταστροφές από τις δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία είναι ήδη, πριν ακόμη τελειώσει ο Ιούλιος, μεγαλύτερες από αυτές ολόκληρου του 2025. Στη Γαλλία είμαστε κοντά στο κορυφαίο από πλευράς καταστροφών σημείο της αντιπυρικής περιόδου, το οποίο κανονικά έρχεται αρκετές εβδομάδες αργότερα.
Αν υπάρχει, μάλιστα, μια εικόνα που δείχνει το μέγεθος της καταστροφής και στις δύο χώρες είναι ότι ο καπνός από τη Γαλλία, την ευρύτερη περιοχή του Μπορντώ, έχει ενωθεί με αυτόν από την Μαδρίτη.
Ενώθηκαν τα μέτωπα στην Ισπανία
Οι δασικές πυρκαγιές απλώνονται πλέον σε μια ζώνη δεκάδων χιλιομέτρων από την Άβιλα στη Μαδρίτη.
Η τελευταία καταμέτρηση, ως το βράδυ της Παρασκευής, κάνει λόγο για περίπου 450.000 στρέμματα που έχουν καεί. Τα μέτωπα έχουν πλέον ενωθεί σε πολλά σημεία, με περίμετρο που συνολικά φτάνει τα 200 χιλιόμετρα.
Οι φωτιές έχουν επηρεάσει περίπου 87.000 ανθρώπους, είτε γιατί απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους (οι περισσότεροι) είτε γιατί τους ζητήθηκε να περιορίσουν τις μετακινήσεις στο ελάχιστο και να χρησιμοποιούν μάσκα έξω από την κατοικία τους. Στην πλειονότητά τους αυτοί είναι από την Άβιλα και τις γύρω περιοχές.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους το πρωί του Σαββάτου, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι προτεραιότητα έχει η «διάσωση της ανθρώπινης ζωής» και η προστασία των κατοικημένων περιοχών, προειδοποίησε όμως ότι «μας περιμένουν δύσκολες ώρες».
Εν τω μεταξύ, η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης, Ιζαμπέλ Ντίαζ Αγιούσο, προειδοποίησε ότι η αναμενόμενη αλλαγή στις καιρικές συνθήκες θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση της μεγάλης πυρκαγιάς που πλήττει την περιοχή της πρωτεύουσας.
Έκανε μάλιστα λόγο σε δηλώσεις της για «εντελώς άνευ προηγουμένου κατάσταση, σε αντίθεση με οτιδήποτε έχουμε δει ποτέ, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ χειρότερες συνθήκες τις επόμενες ώρες».
Πάνω από 2.700 άνθρωποι, από την Πολιτοφυλακή, τις Ένοπλες Δυνάμεις και άλλους φορείς, έχουν ριχτεί στη μάχη στην Ισπανία. Έχουν διατεθεί 426 οχήματα κάθε είδους και 19 αεροσκάφη, αλλά και αεροσκάφη και ελικόπτερα από το εξωτερικό, μεταξύ τους και δύο ελληνικά Canadair και ένα μεταγωγικό C-27.
Όσον αφορά τον καιρό, στην πληγείσα περιοχή υπάρχει πιθανότητα να πέσει λίγη βροχή απόψε, αλλά ενδέχεται να μην είναι αρκετή για να έχει κάποιο αποτέλεσμα.
Στις Αρχές έχει σημάνει συναγερμός. Νοσοκομεία είναι σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο με εκατοντάδες κλίνες, δρόμοι ανοίγουν και κλείνουν συνεχώς ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων, ενώ ενεργοποιούνται και ευεργετικές διατάξεις όπως η τετραήμερη άδεια μετ’ αποδοχών για όσους δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στον χώρο εργασίας τους λόγω των πυρκαγιών.
«Ελαφρά καλύτερη» η κατάσταση στη Γαλλία
Οριακή βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα των μετώπων στη Γαλλία, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας περισσότερο, αλλά οι Αρχές τονίζουν ότι απέχουμε ακόμη πολύ από τα μιλάμε για κατάσβεση.
Το υπουργείο Εσωτερικών στη Γαλλία αναφέρει ότι σχεδόν 200.000 άτομα έχουν εκτοπιστεί λόγω των πυρκαγιών στα νοτιοδυτικά της χώρας. Πολλοί διαμένουν προσωρινά σε στάδια και γυμναστήρια.
Μόνο μέσα στη νύχτα απομακρύνθηκαν σχεδόν 60.000 άτομα από πόλεις στα δυτικά προάστια του Μπορντό, στην επαρχία Ζιρόντ. Δημοσιογράφος του BBC που βρίσκεται σε διακοπές στην περιοχή περιγράφει έναν «τοίχο από πορτοκαλί φλόγες», λέγοντας λέει ότι είχε μόλις 30 λεπτά για να διαφύγει.
Ο δυτικός άνεμος είναι το κύριο πρόβλημα, καθώς αναμένεται να ενισχυθεί αργότερα σήμερα, πριν πέσει η ένταση την Κυριακή.
Πέρα από τη βοήθεια από το εξωτερικό, η Γαλλία έχει ρίξει στη μάχη και ένα A400, το στρατιωτικό μεταγωγικό που μπορεί να μετασκευαστεί αεροσκάφος πυρόσβεσης με επιβραδυντικό.
Στη Γαλλία από την αρχή του έτους έχουν καεί περίπου 1 εκατ. στρέμματα, σχεδόν το 40% από τα οποία ήταν στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό.
Εν τω μεταξύ η υπουργός Διεθνών Συνεργασιών, Ελεονόρ Καρουά, με δηλώσεις της στο BBC, ζήτησε από τους τουρίστες να μην ακυρώσουν τα σχέδιά τους για ταξίδι στη Γαλλία καθώς υπάρχουν πολλές περιοχές που δεν έχουν επηρεαστεί, αλλά να είναι σε εγρήγορση για πληροφορίες που αφορούν τις φωτιές.
Παραδέχτηκε ότι η κατάσταση είναι «αρκετά χειρότερη» από το 2022, η οποία ήταν η χειρότερη χρονιά της Γαλλίας όσον αφορά τις πυρκαγιές.