Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους ή έχουν τεθεί σε καθεστώς περιορισμού εξαιτίας των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται σε Γαλλία και Ισπανία.

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, περίπου 141.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις περιοχές Ζιρόντ και Λαντ, καθώς οι φλόγες πλησίασαν κατοικημένες περιοχές και τουριστικούς προορισμούς κοντά στο Μπορντό. Ορισμένοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τις περιοχές με σκάφη, καθώς απειλούνταν οι οδικές προσβάσεις.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εξέλιξη γύρω από τη Μαδρίτη, καθώς δύο από τρεις μεγάλες πυρκαγιές ενώθηκαν, σχηματίζοντας ένα τεράστιο ενιαίο μετωπο, που ονομάστηκε από τις αρχές «Δυτική Σιέρα». Πρόκειται για το δυσμενέστερο σενάριο που φοβούνταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι ακραίες θερμοκρασίες ευνοούν τη συνεχή εξάπλωση της φωτιάς.

Τα δύο μέτωπα, στο Σαν Μαρτίν ντε Βαλδεϊγλέσιας και στη Βίλα ντελ Πράδο, είχαν ήδη καταστρέψει περισσότερα από 24.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων πριν ενωθούν. Ο νομάρχης της Μαδρίτης Φρανσίσκο Μαρτίν χαρακτήρισε την κατάσταση «εκτός ελέγχου», προειδοποιώντας ότι οι φλόγες κινούνται προς το Νάβας ντελ Ρέι, δυτικά της πρωτεύουσας, γεγονός που οδήγησε σε νέες εκκενώσεις οικισμών.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «δραματικές στιγμές» και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών, τονίζοντας ότι οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Οι φλόγες πέρασαν από τις εγκαταστάσεις της NASA

Σοβαρή ανησυχία προκάλεσε και η επιβεβαίωση της NASA ότι η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το συγκρότημα Madrid Deep Space Communications Complex (MDSCC), έναν από τους τρεις σταθμούς του δικτύου Deep Space Network, μέσω του οποίου διατηρείται η επικοινωνία με διαστημικές αποστολές.

The wildfires are menacing the Madrid Deep Space Communications Complex (MDSCC), @NASA’s only facility in Spain and one of only three ground stations in the Deep Space Network (DSN) that the U.S. agency operates around the world, along with those in Goldstone (California) and… pic.twitter.com/BaMrDLVazc — Pablo Fuente (@PabloFuente) July 24, 2026

Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκενωθεί εγκαίρως και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το μέγεθος των ζημιών, οι οποίες θα εκτιμηθούν όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Μαζικές εκκενώσεις και στη Γαλλία

Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στη νοτιοδυτική Γαλλία. Οι αρχές διέταξαν την πλήρη εκκένωση της χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός από τα δημοφιλέστερα παραθαλάσσια θέρετρα στις ακτές του Ατλαντικού, ενώ η πυρκαγιά στον κόλπο του Αρκασόν συνεχίζει να εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα.

Μέχρι στιγμής έχουν καεί περίπου 190.000 στρέμματα και σχεδόν 100 κτίρια, ενώ περισσότεροι από 800 πυροσβέστες και εναέρια μέσα επιχειρούν στην περιοχή.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση επτά δήμων, καθώς η φωτιά κινείται προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, επηρεάζοντας δεκάδες χιλιάδες κατοίκους. Στο Καπ Φερέ, η απομάκρυνση πολιτών πραγματοποιείται ακόμη και με σκάφη, καθώς η χερσόνησος συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα μέσω ενός στενού οδικού άξονα.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό να συνδράμει «στον μέγιστο βαθμό» τις επιχειρήσεις της Πολιτικής Προστασίας, χαρακτηρίζοντας τις πυρκαγιές πρωτοφανείς.

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, αποστέλλοντας τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Ισπανία και τρία στη Γαλλία.

Παράλληλα, η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης στην περιοχή της Μαδρίτης με την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair.

protothema.gr