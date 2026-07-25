Στον διορισμό πραγματογνώμονα για τη διερεύνηση του περιστατικού με την κατάρρευση τοίχου περίφραξης πολυκατοικίας στον Άγιο Δομέτιο, που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκσκαφής σε γειτονικό τεμάχιο, προχώρησε το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), δήλωσε ο Πρόεδρός του, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, προσθέτοντας ότι το Επιμελητήριο θα προωθήσει στις αρμόδιες αρχές συγκεκριμένα μέτρα για τις βαθιές εκσκαφές. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται να μην είχαν ληφθεί μέτρα προστασίας για τις εργασίες στο τεμάχιο στον Άγιο Δομέτιο, δήλωσε από την πλευρά του ο Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΤΕΚ και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ECCE), Πλάτωνας Στυλιανού.

«Ο ΕΟΑ Λευκωσίας ζήτησε τη συνδρομή του ΕΤΕΚ και διορίσαμε έκτακτα χθες πραγματογνώμονα ο οποίος πήγε επί τόπου και ετοίμασε μια καταρχήν έκθεση. Περιμένει τους όρους εντολής από τον ΕΟΑ Λευκωσίας για να προχωρήσει με λεπτομερέστερη έκθεση», ανέφερε ο κ. Κωνσταντή.

«Το θέμα είναι όταν γίνονται βαθιές εκσκαφές, τι μέτρα πρέπει να λαμβάνονται κατά το στάδιο της βαθιάς εκσκαφής. Εντοπίσαμε ότι υπήρχε αυτό το κενό, εδώ και μήνες διορίσαμε μία ομάδα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία σε αυτά τα θέματα των εκσκαφών και στο πώς επηρεάζουν τα γειτονικά τεμάχια», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ.

Ο κ. Κωνσταντή ανέφερε ότι το ΕΤΕΚ έχει ολοκληρώσει ένα εγχειρίδιο και συγκεκριμένους όρους που θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να περιλαμβάνουν στις άδειες οικοδομής, όταν υπάρχουν γειτονικά κτίρια, ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να αποφεύγονται περιστατικά όπως το συγκεκριμένο.

Ανέφερε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα μηχανήματα, ώστε να αποφεύγονται έντονες δονήσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν ρωγμές στα γειτονικά κτίρια.

Πρόσθεσε ότι στις εκσκαφές που πραγματοποιούνται δίπλα σε γειτονικές ιδιοκτησίες θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, ώστε να μην υποχωρεί το έδαφος κάτω από τα θεμέλια των γειτονικών οικοδομών και να αποφεύγονται ζημιές, όπως η κατάρρευση περιφράξεων.

Είπε ακόμη ότι το ΕΤΕΚ θα ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές να περιλαμβάνουν τα σχετικά σχέδια ως όρους στις άδειες οικοδομής.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ ανέφερε ότι οι μελετητές, οι αρχιτέκτονες και οι πολιτικοί μηχανικοί θα πρέπει να διασφαλίζουν τη λήψη των απαραίτητων μέτρων στις βαθιές εκσκαφές, ώστε να μην επηρεάζονται οι γειτονικές ιδιοκτησίες.

«Από αυτά που είδαμε στις φωτογραφίες, φάνηκε να μην υπήρχαν μέτρα προστασίας», δήλωσε ο Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΤΕΚ και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ECCE), Πλάτωνας Στυλιανού.

Όπως είπε, προβλέπονται μέτρα προστασίας των πρανών της εκσκαφής, ενώ η νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία περιλαμβάνει σχετικές πρόνοιες.

Εξηγώντας τα μέτρα που προβλέπονται, ανέφερε ότι στις ανοιχτές εκσκαφές εφαρμόζονται μέθοδοι αντιστήριξης, όπως το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για τη συγκράτηση των πρανών ή ειδικές αντιστηρίξεις με μεταλλικούς δοκούς, επισημαίνοντας ότι για την εφαρμογή τους απαιτείται ειδική μελέτη αντιστήριξης από πολιτικό μηχανικό.

Πρόσθεσε ότι η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα και απαιτεί την εκπόνηση μελέτης από γεωτεχνικό μηχανικό και πολιτικό μηχανικό, ώστε να διασφαλίζεται η ευστάθεια των πρανών της εκσκαφής, καθώς και η προστασία των γειτονικών και των νέων κατασκευών.

«Έχει διοριστεί πραγματογνώμονας, θα διερευνήσει όλα αυτά τα θέματα. Εκ πρώτης φαίνεται να μην υπήρχαν ιδιαίτερες μελέτες», ανέφερε ο κ. Στυλιανού.

«Αυτό είναι ακόμα ένα σημάδι ότι ως κοινωνία υστερούμε στα μέτρα πρόληψης. Μας λείπει η διάθεση να ξοδέψουμε ακόμη πέντε ευρώ σε μελέτες για να κάνουμε τα σωστά πράγματα και προτιμούμε να δίνουμε χιλιάδες ευρώ μετά για να διορθώνουμε τα λάθη μας», είπε καταλήγοντας.

ΚΥΠΕ