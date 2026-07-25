Θα έχει το ΕΛΑΜ δικό του υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές του 2028; Αυτό ίσως να είναι ένα από τα πλέον κρίσιμα ερωτήματα στον δρόμο προς την εκλογική μάχη των προεδρικών εκλογών. Επίσημος διάλογος δεν έχει ανοίξει, όπως άλλωστε είναι λογικό για το χρονικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, αλλά σε παρασκηνιακό επίπεδο διάφορα σενάρια πηγαινοέρχονται στους διαδρόμους και στα πηγαδάκια.

Απάντηση προς το παρόν δεν υπάρχει. Αυτό που διαπιστώνεται, ωστόσο, είναι ότι όλα τα σενάρια μπορούν να τεθούν στο τραπέζι των συζητήσεων.

Οι ισορροπίες στο στρατόπεδο της Δεξιάς

Στο ΕΛΑΜ αναμένεται ότι από τον Σεπτέμβριο θα αρχίσουν οι διαδικασίες για τις εσωκομματικές εκλογές, καθώς, εκτός απροόπτου, τον Νοέμβριο το κόμμα θα εκλέξει νέα ηγεσία.

Η αλλαγή προσώπων δεν αφορά, βέβαια, τον πρόεδρο του κόμματος, καθώς δεν εκτιμάται ότι θα υπάρξει αμφισβήτηση του Χρίστου Χρίστου, ο οποίος αναμένεται να επανεκλεγεί στην προεδρία του ΕΛΑΜ. Αυτή τη στιγμή, ο Χρίστος Χρίστου είναι ο μακροβιότερος αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος, παραμένοντας στην ηγεσία του ΕΛΑΜ από την ίδρυσή του.

Είναι, βέβαια, εύλογο το επιχείρημα ότι, από τη στιγμή που το ΕΛΑΜ καταγράφει διαχρονικά συνεχή αύξηση των ποσοστών του, δεν τίθεται μέχρι στιγμής ζήτημα εσωκομματικής αμφισβήτησής του.

Σημειώνεται ότι ο Χρίστος Χρίστου, σε συνέντευξή του στο podcast του Alpha τον προηγούμενο μήνα, δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος.

Από εκεί και πέρα, οι εκλογές θα αφορούν τόσο τη θέση του αναπληρωτή προέδρου όσο και τις τρεις θέσεις αντιπροέδρων.

Αναπληρωτής πρόεδρος αυτή τη στιγμή είναι ο Πέτρος Κουντουρέσιης, ενώ οι δύο από τις τρεις θέσεις αντιπροέδρων παραμένουν κενές μετά τις παραιτήσεις του Βαγγέλη Τσαγγαρίδη και του Μιχάλη Μιχαήλ. Τρίτος αντιπρόεδρος είναι ο Στέλιος Νεάρχου.

Τόσο για τη θέση του αναπληρωτή προέδρου όσο και για τις θέσεις των αντιπροέδρων έχει αρχίσει να συζητείται το ενδιαφέρον ορισμένων προσώπων.

Ο βουλευτής του κόμματος Σωτήρης Ιωάννου, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, δεν αναμένεται να διεκδικήσει άλλη θέση στην ηγετική πυραμίδα του ΕΛΑΜ. Αυξημένα καθήκοντα, λόγω και της προεδρίας κοινοβουλευτικής επιτροπής, έχει και ο Λίνος Παπαγιάννης, ένας από τους παλαιότερους βουλευτές του κόμματος.

Τι θα γίνει με τις προεδρικές εκλογές;

Το κεφάλαιο των προεδρικών εκλογών δεν έχει ακόμη ανοίξει για το ΕΛΑΜ. Φαίνεται, όμως, ότι στο εσωτερικό του κόμματος υπάρχουν διαφορετικές σχολές σκέψης.

Το δεδομένο, το οποίο δηλώνεται άλλωστε από μέλη και στελέχη του κόμματος, είναι ότι το ΕΛΑΜ δεν πρόκειται να στηρίξει υποψήφιο που θα υποστηρίζεται από το ΑΚΕΛ. Από εκεί και πέρα, όλα τα ενδεχόμενα μπορούν να συζητηθούν.

Γιατί έχει σημασία αυτό;

Πρακτικά, εάν το ΕΛΑΜ δεν έχει δικό του υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές, εκτιμάται ότι μεγάλο μέρος της εκλογικής του δύναμης θα κινηθεί προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Υπάρχει, άλλωστε, μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα γύρω από τη σχέση ΕΛΑΜ και Κυβέρνησης, παρότι η ύπαρξη οποιασδήποτε ιδιαίτερης σχέσης απορρίπτεται κατηγορηματικά και από τις δύο πλευρές.

Οι ψήφοι του ΕΛΑΜ είναι καθοριστικές για τις ισορροπίες δυνάμεων μεταξύ των υποψηφίων της Δεξιάς στη μεγάλη μάχη του πρώτου γύρου.

Πρακτικά, βέβαια, δεν είναι εύκολο για το ΕΛΑΜ να μην κατέλθει στις εκλογές με δικό του υποψήφιο, ιδιαίτερα μετά το ποσοστό που έλαβε στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Όταν στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές το κόμμα, έχοντας τη μισή εκλογική δύναμη, είχε κατέλθει με δικό του υποψήφιο, γιατί να μην πράξει το ίδιο και το 2028;

Επιπρόσθετα, δεν θα είναι εύκολο για οποιονδήποτε υποψήφιο να εισέλθει στη μάχη έχοντας ανοικτή τη στήριξη του ΕΛΑΜ ήδη από τον πρώτο γύρο.

Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι η ηγεσία του κόμματος μιλά πλέον ανοικτά για πορεία προς την εξουσία, η οποία ασφαλώς θα περάσει μέσα από συνεργασίες.