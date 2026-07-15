Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Δημοκρατικών Αντιστασιακών δηλώνει ότι καταδικάζει απερίφραστα όσους εξακολουθούν να «παραμένουν αμετανόητοι», επιχειρούν να διαστρεβλώσουν την ιστορική αλήθεια και να παρουσιάσουν το πραξικόπημα ως μια «σύγκρουση μεταξύ ίσων πλευρών». Σε ανακοίνωσή του προστίθεται ότι η λήθη δεν αποτελεί συμφιλίωση και η σιωπή δεν αποτελεί δικαίωση.

«Η εξίσωση της Αντίστασης με την προδοσία συνιστά ύβρη απέναντι στους πεσόντες και προσβολή απέναντι στις επόμενες γενιές. Ιδιαίτερη καταδίκη αξίζει στη στάση της Κυβέρνησης, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του φασιστικού ΕΛΑΜ, οι οποίοι, για ακόμη μία χρονιά, εκπροσωπήθηκαν στο μνημόσυνο των πραξικοπηματιών, καταθέτοντας δάφνινα στεφάνια στους τάφους εκείνων που στράφηκαν εναντίον της δημοκρατικής νομιμότητας και άνοιξαν τον δρόμο για τη μεγαλύτερη τραγωδία της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας».

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι δεν προκαλεί καμία έκπληξη η σπουδή του Δημοκρατικού Συναγερμού να δίνει διαχρονικά το παρών του σε τέτοιες εκδηλώσεις, ούτε ο ανταγωνισμός ανάμεσα στο ΕΛΑΜ και τον ΔΗΣΥ για το ποιος θα εκφράσει περισσότερο τον ακραίο, εθνικιστικό χώρο. «Ο λαϊκισμός, ο εθνικισμός και η καλλιέργεια του διχασμού αποτελούν για αυτούς εργαλεία άγρας ψήφων, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που έχουν για τον τόπο».

Ακόμη μεγαλύτερη όμως, συνεχίζει, είναι η ευθύνη της Κυβέρνησης. «Ως εκπρόσωπος του κράτους, της νομιμότητας και θεματοφύλακας του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι ντροπή να αποτίει φόρο τιμής σε όσους πολέμησαν εναντίον της ίδιας της ύπαρξης του κράτους και επιχείρησαν να καταλύσουν τη δημοκρατία. Η ιστορική μνήμη και η δημοκρατική συνείδηση του λαού μας δεν μπορούν να συμβιβαστούν με τέτοιες πρακτικές» προσθέτει.

Στις επικίνδυνες εποχές που διανύουμε, με την άνοδο της ακροδεξιάς, του εθνικισμού και του αυταρχισμού σε πολλές χώρες, το μήνυμα της Αντίστασης καθίσταται πιο επίκαιρο από ποτέ, αναφέρεται. «Η υπεράσπιση της δημοκρατίας, της ιστορικής μνήμης και της αλήθειας αποτελεί καθήκον όλων μας. Αποτελεί χρέος απέναντι σε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν, αλλά και απέναντι στις νέες γενιές που έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν την αλήθεια για τον τόπο τους» προστίθεται.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Δημοκρατικών Αντιστασιακών δηλώνει ότι καλεί τον κυπριακό λαό, και ιδιαίτερα τη νεολαία, να παραμείνει σε εγρήγορση απέναντι σε κάθε μορφή φασισμού, μισαλλοδοξίας και ιστορικού αναθεωρητισμού. Καλούμε όλους και όλες να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη, να υπερασπιστούν τις δημοκρατικές κατακτήσεις του λαού μας και να συνεχίσουν τον αγώνα για δικαίωση, επανένωση και ειρήνη στην πατρίδα μας, καταλήγει.

ΚΥΠΕ