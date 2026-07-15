Η Mercedes-Benz Classic χάρισε μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες στο φετινό Goodwood Festival of Speed, παρουσιάζοντας έντεκα από τα σημαντικότερα αγωνιστικά αυτοκίνητα της ιστορίας της. Στη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου, με θέμα «The Rivals – Epic Racing Duels», η γερμανική μάρκα ένωσε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του μηχανοκίνητου αθλητισμού, προσφέροντας στο κοινό ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ιστορικά μοντέλα, θρυλικές προσωπικότητες και τεχνολογικές πρεμιέρες.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του φεστιβάλ, η Mercedes-Benz Heritage διοργάνωσε ειδική εκδήλωση στο Mercedes-Benz World στο Brooklands, αφιερωμένη στα 140 χρόνια καινοτομίας από την εφεύρεση του αυτοκινήτου από τον Carl Benz το 1886, αλλά και στα 30 χρόνια παρουσίας των Mercedes-AMG Safety Cars στη Formula 1. Οι Bernd Mayländer και Karl Wendlinger μοιράστηκαν εμπειρίες από τη Formula 1, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας στην ασφάλεια και τις επιδόσεις.

Στο Goodwood, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν σε δράση ορισμένα από τα σημαντικότερα αγωνιστικά αυτοκίνητα της Mercedes-Benz. Ξεχώρισε η θρυλική Silver Arrow W125 του 1937, η οποία απέδιδε έως 592 ίππους και ξεπερνούσε τα 300 χλμ./ώρα, χαρίζοντας στον Rudolf Caracciola τον ευρωπαϊκό τίτλο εκείνης της χρονιάς.

Ιδιαίτερη θέση κατείχαν επίσης η 300 SL W194, που σηματοδότησε την επιστροφή της Mercedes στους αγώνες μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και η εμβληματική 300 SLR του 1955, η οποία αξιοποίησε τεχνολογία προερχόμενη από τη Formula 1. Η κλειστή έκδοση «Uhlenhaut Coupé» παραμένει μέχρι σήμερα το ακριβότερο αυτοκίνητο που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία.

Το κοινό είχε επίσης την ευκαιρία να δει από κοντά τη Mercedes-Benz C11, πρωταθλήτρια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Sportscar το 1990, καθώς και την εκρηκτική Penske-Mercedes PC23 IndyCar, με ισχύ που ξεπερνούσε τους 1.000 ίππους, η οποία χάρισε στη Mercedes τη νίκη στις 500 Μίλια της Ινδιανάπολης το 1994. Ο Al Unser Jr. βρέθηκε πίσω από το τιμόνι του ιστορικού μονοθεσίου, συγκινώντας τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ξεχωριστή θέση είχαν ακόμη η CLK-LM, η οποία κυριάρχησε στο FIA GT Championship του 1998, η C-Class DTM με την οποία ο Bernd Schneider κατέκτησε τον πέμπτο τίτλο του το 2006, αλλά και η θρυλική 300 SEL 6.8 AMG “Red Pig”, το αυτοκίνητο που ουσιαστικά θεμελίωσε την αγωνιστική ιστορία της AMG στις αρχές της δεκαετίας του ’70.

Παράλληλα, η Mercedes-AMG επέλεξε το Goodwood για την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ηλεκτρικής CLA 45 4MATIC+, ενός μοντέλου που εγκαινιάζει μία νέα εποχή για τις επιδόσεις. Με τρεις ηλεκτροκινητήρες, ισχύ 680 ίππων, επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,0 δευτερόλεπτα, τετρακίνηση AMG Performance 4MATIC+, ενεργή αεροδυναμική και προηγμένη ανάρτηση, η νέα AMG αποδεικνύει ότι το μέλλον της ηλεκτροκίνησης μπορεί να συνδυάζει κορυφαίες επιδόσεις και αυθεντικό οδηγικό χαρακτήρα. Την αποκάλυψη του μοντέλου πραγματοποίησε ο οδηγός της Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1, Kimi Antonelli, ολοκληρώνοντας ιδανικά μία γιορτή αφιερωμένη σε 140 χρόνια καινοτομίας, αγωνιστικής κληρονομιάς και τεχνολογικής υπεροχής της Mercedes-Benz.