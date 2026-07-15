Η συνεργασία στοχεύει να υποστηρίξει χιλιάδες πολίτες στην Κύπρο, μεταξύ των οποίων 3.000 νέους ηλικίας 18-29 ετών, ενισχύοντας παράλληλα την ευρύτερη ενημέρωση και την έρευνα για τη χρηματοοικονομική ευημερία στη χώρα

Λεμεσός, 15 Ιουλίου 2026 – Το Financial Wellbeing Institute (Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικής Ευημερίας – FWI) ανακοινώνει τη στρατηγική του συνεργασία με τη Mastercard, με στόχο την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Κύπρο μέσα από ερευνητικές δράσεις, πρωτοβουλίες ενημέρωσης του κοινού και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομική ασφάλεια και η δυνατότητα των πολιτών να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα προσωπικά τους οικονομικά παραμένουν σημαντικές προκλήσεις. Σύμφωνα με τον Δείκτη Χρηματοοικονομικής Ευημερίας 2025, που παρουσιάστηκε από το FWI με την υποστήριξη της Mastercard, η συνολική εικόνα στην Κύπρο βελτιώθηκε στις 54,6 μονάδες σε σύγκριση με το 2024. Ωστόσο, σχεδόν τέσσερις στους δέκα Κύπριους εξακολουθούν να βρίσκονται σε οικονομικά ευάλωτη ή δύσκολη θέση, ενώ το 49,5% δηλώνει ότι τα οικονομικά ζητήματα τούς προκαλούν άγχος και ανησυχία.

Με βάση τα ευρήματα αυτά, η συνεργασία φιλοδοξεί να μετατρέψει την έρευνα και την εξειδικευμένη γνώση σε πρακτική καθοδήγηση, προσβάσιμο ενημερωτικό περιεχόμενο και εκπαιδευτικά εργαλεία. Στόχος είναι να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοούν καλύτερα τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις και να κινούνται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε ένα όλο και πιο ψηφιακό χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Η συνεργασία εστιάζει σε τρεις βασικές πρωτοβουλίες:

• τον Financial Wellbeing Index 2025 (Δείκτη Χρηματοοικονομικής Ευημερίας), ο οποίος μετρά βασικές διαστάσεις της χρηματοοικονομικής ευημερίας στην Κύπρο, όπως η οικονομική ασφάλεια, η ανθεκτικότητα και το οικονομικό άγχος. Τα ευρήματά του Δείκτη συμβάλλουν στον εντοπισμό των πραγματικών αναγκών των πολιτών και στην ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων.

• τη σειρά Financial Wellbeing Talks – Podcast Series μια ψηφιακή πρωτοβουλία δημιουργίας περιεχομένου που μεταφέρει την εξειδικευμένη γνώση σε προσιτή καθοδήγηση για το ευρύ κοινό, με θεματολογία που εστιάζει σε ζητήματα κομβικά για το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών — ηλεκτρονικές πληρωμές, ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης, ασφάλεια συναλλαγών και προστασία από ψηφιακή απάτη — θέματα που βρίσκονται στον πυρήνα της ατζέντας της Mastercard και επηρεάζουν άμεσα τη χρηματοοικονομική παιδεία, και

• το πρόγραμμα Empowering Youth through Digital Financial Literacy, ένα εθνικής εμβέλειας πρόγραμμα εκπαίδευσης, εργαστηρίων και πρακτικών εργαλείων για νέους ηλικίας 18-29. Η Mastercard θα συμβάλει με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της στις ψηφιακές πληρωμές, στις ασφαλείς συναλλαγές και στη σωστή χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να υποστηρίξει 3.000 νέους σε όλη την Κύπρο.

Μαζί, οι τρεις αυτοί πυλώνες καλύπτουν τη μέτρηση κρίσιμων διαστάσεων της χρηματοοικονομικής ευημερίας των πολιτών, την ενημέρωση του κοινού και την εκπαίδευση των νέων. Είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι με το πνεύμα και τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό και την Παιδεία και επιδιώκουν να συμβάλουν στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευημερίας των πολιτών της Κύπρου. Ειδικότερα, το πρόγραμμα για τους νέους έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί συμπληρωματικά στο έργο της Κυπριακής Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας (ΚΕΧΑΠ).

Η συμφωνία σηματοδοτεί ποιοτική αναβάθμιση κλίμακας δράσεων για το Ινστιτούτο. «Από την ίδρυσή του, το Ινστιτούτο οικοδόμησε τα επιστημονικά εργαλεία, τη δημόσια απήχηση και τη θεσμική αξιοπιστία που χρειάζονται για να συμβάλει στην ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Κύπρο», δήλωσε ο Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου, Πρόεδρος του Financial Wellbeing Institute. «Η συνεργασία με τη Mastercard μάς δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψουμε αυτή τη βάση σε μετρήσιμο αντίκτυπο σε εθνικό επίπεδο — όχι απλώς παράγοντας δεδομένα, αλλά μετατρέποντάς τα σε σημαντικές δεξιότητες για τους πολίτες, ιδιαίτερα για τους νέους που εισέρχονται σε ένα χρηματοοικονομικό περιβάλλον πιο ψηφιακό, πιο σύνθετο και πιο απαιτητικό από κάθε προηγούμενη γενιά. Η συνεργασία αυτή είναι παράδειγμα για το πώς στοχευμένες συμπράξεις μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και στη μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική ευημερία στην Κύπρο».

Για τη Mastercard, η συνεργασία εντάσσεται σε μια ευρύτερη, μακροπρόθεσμη δέσμευση για τη χρηματοοικονομική συμπερίληψη και εκπαίδευση. Στην Ελλάδα, η εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει ένα ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ η σημερινή ανακοίνωση σηματοδοτεί την πρώτη αντίστοιχη πρωτοβουλία της στην Κύπρο, με το FWI να επιλέγεται ως συνεργάτης για τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας στη χώρα.

Από τη πλευρά του, ο Θεόδωρος Χατζηστυλλής, Country Lead (Cyprus) της Mastercard, δήλωσε σχετικά: «Στη Mastercard αναγνωρίζουμε τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό ως βασική προϋπόθεση για την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στη νέα ψηφιακή οικονομία. Δεν αρκεί να αναπτύσσουμε τεχνολογία και ασφαλή εργαλεία πληρωμών· είναι εξίσου σημαντικό οι πολίτες να μπορούν να τα κατανοούν, να τα εμπιστεύονται και να τα χρησιμοποιούν με σιγουριά στην καθημερινότητά τους. Η συνεργασία μας με το Financial Wellbeing Institute στην Κύπρο υπηρετεί ακριβώς αυτόν τον σκοπό. Για εμάς, αποτελεί μέρος μιας μακροπρόθεσμης προσπάθειας, με σαφή εστίαση και μετρήσιμο αντίκτυπο για την κυπριακή κοινωνία».