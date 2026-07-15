Οι ενδείξεις επιβράδυνσης του πληθωρισμού στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου, καθώς μειώθηκαν οι προσδοκίες για περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής.

Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, η αβεβαιότητα γύρω από την ενέργεια και οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα, διατηρώντας υψηλό το επίπεδο επιφυλακής.

Wall Street: Άνοδος με ώθηση από τα στοιχεία πληθωρισμού

Η συνεδρίαση της Τρίτης στη Wall Street ολοκληρώθηκε με θετικά πρόσημα, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ενίσχυσαν την εκτίμηση ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα μπορεί να υιοθετήσει πιο ήπια στάση. Ο S&P 500 έκλεισε στις 7.543,59 μονάδες με άνοδο 0,38%, ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,90% στις 26.107,01 μονάδες, ενώ ο Dow Jones σημείωσε οριακή άνοδο 0,02% στις 52.508,27 μονάδες. Η μηνιαία πτώση 0,4% του πληθωρισμού και η σταθερότητα του δομικού δείκτη περιόρισαν τις ανησυχίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων. Στις 09:00 ώρα Κύπρου, πριν το άνοιγμα της αγοράς, τα futures έδειχναν συνέχιση της ανοδικής τάσης, με τον S&P 500 να ενισχύεται κατά 0,27%, τον Dow κατά 0,17% και τον Nasdaq 100 κατά 0,80%.

Ασία: Μικτή εικόνα με φόντο την επιβράδυνση της Κίνας

Οι ασιατικές αγορές παρουσίασαν μικτή εικόνα, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα θετικά διεθνή δεδομένα σε συνδυασμό με τις ενδείξεις επιβράδυνσης της κινεζικής οικονομίας. Ο ιαπωνικός Nikkei 225 κατέγραψε άνοδο 0,9% στις 68.353,91 μονάδες, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 1,6% στις 24.721,10 μονάδες. Αντίθετα, ο Shanghai Composite υποχώρησε κατά 0,4% στις 3.952,04 μονάδες, καθώς τα στοιχεία που έδειξαν επιβράδυνση της ανάπτυξης της Κίνας στο 4,3% ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τη δυναμική της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας παγκοσμίως.

Ενέργεια: Άνοδος τιμών λόγω γεωπολιτικών εντάσεων

Οι τιμές της ενέργειας κινήθηκαν ανοδικά, αντανακλώντας τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και τους κινδύνους για τις παγκόσμιες ροές εφοδιασμού. Το Brent διαμορφώθηκε στα 85,88 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 1,36%, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύθηκε κατά 1,08% στα 80,20 δολάρια. Παράλληλα, το φυσικό αέριο TTF διαμορφώθηκε στα 54,18 ευρώ ανά MWh, αυξημένο κατά 1,91%. Οι αυξήσεις αποδίδονται κυρίως στις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ και στις εξαγωγές LNG από τον Περσικό Κόλπο.

Χρυσός: Πιέσεις λόγω ανησυχιών για επιτόκια

Ο χρυσός κινήθηκε πτωτικά, υποχωρώντας κατά 0,6% στα 4.028,43 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι τα επιτόκια ενδέχεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου.

Ισοτιμίες: Ενίσχυση ευρώ έναντι δολαρίου

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ ενισχύθηκε έναντι του δολαρίου, φθάνοντας στα 1,1441 δολάρια, καθώς η υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων στις ΗΠΑ αποδυνάμωσε το αμερικανικό νόμισμα. Ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε κατά 0,11% στις 100,60 μονάδες, ενώ το δολάριο διαμορφώθηκε στα 162,21 γεν, αντανακλώντας τις διαφοροποιήσεις στις νομισματικές πολιτικές μεταξύ των μεγάλων οικονομιών.

Κρυπτονομίσματα: Ράλι με ώθηση από το επενδυτικό κλίμα

Τα κρυπτονομίσματα κατέγραψαν ισχυρή άνοδο, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ενίσχυσαν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου. Το Bitcoin σημείωσε άνοδο 3,56% στα 64.752 δολάρια, ενώ το Ether ενισχύθηκε κατά 5,30% στα 1.875 δολάρια. Η αποκλιμάκωση των προσδοκιών για αυξήσεις επιτοκίων λειτούργησε υποστηρικτικά για την αγορά ψηφιακών νομισμάτων.

Εταιρικές εξελίξεις: Ισχυρή πτώση για την IBM

Σημαντικές διακυμάνσεις καταγράφηκαν σε επιμέρους μετοχές, με τις εταιρικές εξελίξεις να καθορίζουν την πορεία τους. Η IBM κατέγραψε ισχυρή πτώση 25,21% μετά από απογοητευτική πρόβλεψη εσόδων, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία της. Αντίθετα, η CrowdStrike σημείωσε άνοδο 12,14%, καθώς η προειδοποίηση για αυξημένες ρωσικές κυβερνοαπειλές ενίσχυσε τη ζήτηση για υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας. Η Goldman Sachs ενισχύθηκε κατά 9,00%, υποστηριζόμενη από ισχυρά έσοδα συναλλαγών, ενώ η Biogen υποχώρησε κατά 8,2% μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα δοκιμής φαρμάκου για τη νόσο Αλτσχάιμερ.