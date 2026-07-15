Σημαντική εξέλιξη προκύπτει στον ΑΠΟΕΛ ο οποίος ανακοίνωσε πως αποφασίστηκε ο διορισμός του Κωνσταντίνου Πετρίδη ως εκπρόσωπου της ομάδας στην ΚΟΠ. Η θητεία του κ. Πετρίδη θα έχει ως χρονικό ορίζοντα μέχρι την ολοκλήρωση της υφιστάμενης θητείας του προέδρου της ομοσπονδίας, Χάρη Λοιζίδη. Υπενθυμίζεται πως επί προεδρίας Νίκου Αναστασιάδη, μεταξύ άλλων, διετέλεσε Υπουργός Εσωτερικών (2017-2019), αλλά και Υπουργός Οικονομικών (2019 – 2023).

Αναλυτικά:

«Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης αναφορικά με την εκπροσώπηση του ΑΠΟΕΛ, στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (19/05), το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ αποφάσισε τον διορισμό του κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη ως εκπροσώπου μας, στην ΚΟΠ.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, με γνώμονα την ανάγκη ο ΑΠΟΕΛ να διατηρεί ουσιαστική και ενεργή παρουσία στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ομοσπονδίας.

Η θητεία του κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη ως εκπροσώπου του ΑΠΟΕΛ στην Ομοσπονδία, θα έχει χρονικό ορίζοντα μέχρι την ολοκλήρωση της υφιστάμενης θητείας του Προέδρου της ΚΟΠ. Με τη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα επαναξιολογήσει το θέμα και θα λάβει τις αποφάσεις που θα κρίνει ως πλέον ενδεδειγμένες, με βάση τα δεδομένα που θα ισχύουν εκείνη τη χρονική στιγμή και σε συγχρονισμό με όλες τις εξελίξεις που αφορούν και στην επενδυτική πρόταση που έχει τεθεί ενώπιον μας.

Εκφράζουμε την βεβαιότητα ότι ο Κωνσταντίνος Πετρίδης έχει όλα τα εχέγγυα για να εκπροσωπήσει τον ΑΠΟΕΛ επάξια και να διασφαλίσει τα συμφέροντα της ομάδας μας, ενώπιον των οργάνων της ΚΟΠ.

Η επιλογή στο πρόσωπο του, τυγχάνει καθολικής στήριξης από όλους όσους αφορά, τόσο το παρόν όσο και το μέλλον της διοικητικής διαχείρισης του ΑΠΟΕΛ».

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