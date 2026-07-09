Την επιβολή απαγόρευσης μετεγγραφών από την UEFA, εξαιτίας εκκρεμούς οφειλής προς τον Κίνγκσλεϊ Σαρφό, γνωστοποίησε μέσω επίσημης ανακοίνωσης ο ΑΠΟΕΛ. Όπως διευκρινίζουν οι γαλαζοκίτρινοι, έγινε προσπάθεια διευθέτησης της υπόθεσης μέσω διακανονισμού, χωρίς ωστόσο να προκύψει συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, ενώ η διοίκηση συνεχίζει τις ενέργειες για επίλυση τόσο της συγκεκριμένης όσο και των υπόλοιπων οικονομικών εκκρεμοτήτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

Ο ΑΠΟΕΛ ενημερώνει ότι έχει επιβληθεί από την UEFA κύρωση απαγόρευσης μεταγραφών, λόγω εκκρεμούς οφειλής προς τον ποδοσφαιριστή Kingsley Sarfo.

Η συγκεκριμένη υπόθεση ήταν ανάμεσα σε εκείνες για τις οποίες καταβλήθηκε προσπάθεια εξεύρεσης λύσης μέσω διακανονισμού. Ωστόσο, ο ποδοσφαιριστής δεν αποδέχθηκε τη συγκεκριμένη μορφή διευθέτησης, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας.

Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ συνεχίζει την προσπάθεια διαχείρισης για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις με στόχο την δυνατή επίλυσή τους.