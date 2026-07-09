Το Μαρόκο εξακολουθεί να ασχολείται με την απόφαση του Λαμίν Γιαμάλ να αγωνιστεί με την εθνική Ισπανίας. Ο πρόεδρος της Μαροκινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας επανήλθε στο θέμα με δηλώσεις που προκάλεσαν νέα έντονη συζήτηση γύρω από τον νεαρό επιθετικό.

Ο Φουζί Λεκζάα δεν μάσησε τα λόγια του. «Δεν γνωρίζω κανέναν Ισπανό που να ονομάζεται Γιαμάλ», δήλωσε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, συνέχισε στο ίδιο ύφος, ανατρέχοντας ακόμη και στην ιστορία: «Δεν γνωρίζω ποδοσφαιριστή σε ολόκληρη την ιστορία της εθνικής Ισπανίας που να ονομαζόταν Γιαμάλ».

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ «Inside: η άνοδος του μαροκινού ποδοσφαίρου», το οποίο παρήγαγε το γαλλικό περιοδικό Onze Mondial. Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει το Μαρόκο στο ποδόσφαιρο, οι οποίες έχουν συμβάλει ώστε η χώρα να εξελιχθεί σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές εθνικές ομάδες των δύο τελευταίων Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν με μαρτυρίες τόσο ο Λεκζάα όσο και ο αρχηγός της εθνικής Μαρόκου, Ασράφ Χακίμι. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη διαδικασία προσέγγισης ποδοσφαιριστών με διπλή υπηκοότητα, τους οποίους χαρακτήρισε «Μαροκινούς με κάθε δικαίωμα».

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες ώστε να επηρεάσει την απόφαση του Λαμίν Γιαμάλ και να τον πείσει να επιλέξει την εθνική Μαρόκου. Όπως αποκάλυψε, συναντήθηκε με τους γονείς του ποδοσφαιριστή τόσο στην Ισπανία όσο και στο Μαρόκο, όμως τελικά ο παίκτης της Μπαρτσελόνα επέλεξε να εκπροσωπήσει την Ισπανία.

«Σεβόμαστε την επιλογή του Γιαμάλ. Δεν αλλάξαμε ποτέ τη συμπεριφορά μας απέναντι στον Λαμίν ούτε απέναντι στην οικογένειά του», δήλωσε ο επικεφαλής της Μαροκινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Τόνισε ακόμη ότι ο Γιαμάλ και η οικογένειά του «είναι πάντα ευπρόσδεκτοι» στο Μαρόκο και έκλεισε τις δηλώσεις του με ένα ακόμη αιχμηρό σχόλιο: «Η ιστορία και ο πολιτισμός μας μάς γεμίζουν υπερηφάνεια και μας κάνουν να αισθανόμαστε ακόμη πιο περήφανοι όταν, πράγματι, το μαροκινό έθνος συμβάλλει στην επιτυχία μιας φιλικής και γειτονικής εθνικής ομάδας, όπως είναι η Ισπανία».

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