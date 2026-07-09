Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για ακόμη σκληρότερη απάντηση και την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με «ιρανικές ρυθμίσεις». Η ένταση προκάλεσε συναγερμό στις χώρες του Κόλπου και άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Η United States Central Command ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περίπου 90 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους στο τελευταίο κύμα επιδρομών, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας την επίτευξη συμφωνίας, μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους εντός του προεδρικού αεροσκάφους Air Force One, κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη επικρατήσει στο Ιράν, υποστηρίζοντας πως «τους έχουν απομείνει πολύ λίγα και θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία».

תיעוד מרגעי התקיפה האמריקנית בדרום איראן; מקור צבאי לסוכנות הידיעות האיראנית "נור ניוז": "נפתח בקרוב במתקפה מסיבית נגד בסיסי צבא ארה"ב באזור" pic.twitter.com/YWioWp2vkv July 8, 2026

«Με κάλεσαν πριν από λίγο και θέλουν να κάνουν μια συμφωνία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, δεν ξέρω αν θα την τιμήσουν», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε γιατί το Ιράν επιτέθηκε σε εμπορικά πλοία αν θέλει να κάνει συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή είναι κάπως τρελοί για να είμαι ειλικρινής. Ακούγεται τρελό, είναι λίγο εκτός ελέγχου, αλλά θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία».

«Κάθε φορά που μας χτυπούν, τους χτυπάμε 20 φορές», συμπλήρωσε ο Τραμπ. «Τους πλήξαμε αρκετά σκληρά. Όταν χτυπούν εκείνοι, εμείς ανταποδίδουμε πολύ πιο δυνατά».

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ επιστρέφουν σε μια ολοκληρωμένη στρατιωτική σύγκρουση στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Δεν ξέρω. Έχουμε πολλούς τρόπους να κερδίσουμε, αλλά έχουμε ήδη κερδίσει στρατιωτικά».

U.S. forces are attacking southern Iran. pic.twitter.com/BrMyZ5hOm6 — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

«Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ»

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα τελευταία πλήγματα των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα σε αυτό που περιέγραψε ως βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν μια ημέρα νωρίτερα.

«Αυτό αποτελεί αντίποινα στον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ!», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας ταυτόχρονα φωτογραφία από τις Αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν.

Νεκρός πυροσβέστης στο Ιράνσαχρ

Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε μετά τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ιράνσαχρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο κυβερνήτης του Ιράνσαχρ δήλωσε ότι ακούστηκαν τέσσερις ισχυρές εκρήξεις στην πόλη περίπου στις 00:30 τοπική ώρα.

Μετά τις επιτόπιες επιθεωρήσεις διαπιστώθηκε ότι βλήματα έπληξαν το κτίριο των εγκαταστάσεων πτήσεων του αεροδρομίου, καθώς και τον μετεωρολογικό σταθμό, προκαλώντας ζημιές και στις δύο υποδομές.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έφτασαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο ο πυροσβέστης Χάλεντ Καντερί, ο οποίος βρισκόταν σε υπηρεσία, έχασε τη ζωή του κατά την επίθεση.

Εκρήξεις σε λιμάνια και πλήγμα σε γέφυρα στο βόρειο Ιράν

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες τοποθεσίες κατά μήκος των ακτών του νότιου Ιράν στον Κόλπο, λίγη ώρα αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν νέα πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ.

Σύμφωνα με το IRNA, μαχητικά αεροσκάφη ακούστηκαν να πετούν πάνω από τη νήσο Κις, ενώ σειρά εκρήξεων σημειώθηκε στις πόλεις Μπαντάρ Αμπάς, Κοναράκ και Σαμπαχάρ, όπου βρίσκονται ιρανικά λιμάνια. Σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκαν και διακοπές ηλεκτροδότησης.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ακόμη ότι αμερικανικός πύραυλος κρουζ έπληξε τη γέφυρα Ακ Τάκα Χαν, στην πόλη Ακαλά της επαρχίας Γκολεστάν, στο βόρειο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars.

Το τοπικό παράρτημα των Φρουρών της Επανάστασης στη Γκολεστάν ανέφερε ότι από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, προειδοποιώντας όμως ότι η απάντηση του Ιράν θα είναι «συντριπτική».

Η ανακοίνωση του IRGC ακολούθησε αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε σιδηροδρομικές υποδομές στο βόρειο Ιράν.

Γκαλιμπάφ: «Αν επιτεθείτε, θα δεχθείτε πλήγμα»

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο μέσω «ιρανικών ρυθμίσεων» και όχι υπό την πίεση αμερικανικών απειλών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανέφερε ότι «η Αμερική δεν έχει ακόμη καταλάβει ότι ο εκφοβισμός και η παραβίαση υποσχέσεων δεν θα παραμείνουν πλέον χωρίς κόστος. Θα το πω ξεκάθαρα: αν επιτεθείτε, θα δεχθείτε πλήγμα».

Ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε επίσης ότι η διεθνής ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα αποκατασταθεί μόνο μέσω «ιρανικών ρυθμίσεων» και όχι μέσω αμερικανικών απειλών.

آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بی‌هزینه نیست. شفاف بگویم: بزنید، می‌خورید.



دست و پای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت: تنگه هرمز، فقط با «ترتیبات ایرانی» باز می‌شود نه با تهدیدات آمریکایی. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 9, 2026

Σειρήνες στο Μπαχρέιν μετά τις απειλές της Τεχεράνης

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Μπαχρέιν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε μετά την προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης ότι το Ιράν θα απαντήσει στα αμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Η σειρήνα ενεργοποιήθηκε», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, καλώντας πολίτες και κατοίκους «να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο».

Το Κουβέιτ αναχαιτίζει drones και πυραύλους

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές στις τρεις αραβικές χώρες του Κόλπου.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία αναχαίτισης εισερχόμενων drones και πυραύλων, καθώς η περιοχή παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Την Τετάρτη, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, απαντώντας στα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά την Πέμπτη μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, καθώς μειώθηκαν οι προσδοκίες για τερματισμό του πολέμου και πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου περάσματος για το ένα πέμπτο των προπολεμικών παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 78 σεντς, ή 1%, στα 78,8 δολάρια το βαρέλι στις 00:54 GMT.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 74 σεντς, ή 1,01%, στα 74,26 δολάρια το βαρέλι.

Και οι δύο δείκτες, WTI και Brent, είχαν ενισχυθεί πάνω από ένα δολάριο στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της Τετάρτης, όταν ο αμερικανικός στρατός άρχισε να εξαπολύει νέα πλήγματα στο Ιράν.

Νωρίτερα, οι δείκτες είχαν κλείσει στα υψηλότερα επίπεδα άνω των δύο εβδομάδων, μετά την απειλή του Τραμπ για νέα χτυπήματα κατά του Ιράν ακόμη και από το βράδυ της Τετάρτης.

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι τα νέα πλήγματα στο Ιράν είχαν στόχο να διατηρηθεί ανοικτό το κρίσιμο Στενό του Ορμούζ, λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου «τελείωσε».

Πληροφορίες από skai.gr, protothema.gr