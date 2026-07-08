Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ πως το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου «έχει τελειώσει», προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Κοναράκ και Τσαμπαχάρ, όπου αναφέρθηκε επίσης διακοπή ηλεκτροδότησης.
Σε ανάρτησή της η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, που έχει υπό την ευθύνη της την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αναφέρει ότι «κατόπιν εντολής του Ανώτατου Διοικητή [δηλ. του Ντόναλντ Τραμπ], οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν, με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
» Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για τις πρόσφατες αδικαιολόγητες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και πληρωμάτων πολιτών που πλέουν ελεύθερα σε μια ζωτικής σημασίας διεθνή θαλάσσια οδό».
Τους βομβαρδισμούς επιβεβαίωσε στον Μπαράκ Ραβίντ του Axios Αμερικανός αξιωματούχος.
Από την πλευρά του, το πρακτορείο Fars έκανε λόγο για «αρκετές εκρήξεις που ακούστηκαν στο νότιο Ιράν», γύρω στις 23:15 (τοπική ώρα, 22:15 στην Κύπρο), στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Σίρικ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Fars, ορισμένες από τις εκρήξεις ακούστηκαν και από τη θάλασσα, κοντά στη δυτική ακτή του Σίρικ.
Υπενθυμίζεται ότι και χθες το βράδυ είχαν γίνει αεροπορικοί βομβαρδισμοί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε διάφορες τοποθεσίες στις νότιες επαρχίες και δέχθηκαν αντίδραση από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.
Για «μαζική απαντηση» κάνει λόγο το πρακτορείο Nour News
Το Mehr αναφέρει ότι ενεργοποιήθηκε η ιρανική αεράμυνα.
Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο Nournews μετέδωσε στο μεταξύ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν σύντομα «μαζική» επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή.
Στο μεταξύ, ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Kan μετέδωσε, επικαλούμενος ισραηλινή πηγή, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ισραήλ πριν από την έναρξη των πληγμάτων κατά του Ιράν.
Νωρίτερα σήμερα, από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει «σκληρά χτυπήματα» σε βάρος του Ιράν.