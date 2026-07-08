Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ πως το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου «έχει τελειώσει», προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Κοναράκ και Τσαμπαχάρ, όπου αναφέρθηκε επίσης διακοπή ηλεκτροδότησης.

⚡️ Photo || Part of the targeting of Chabahar city in southeastern Iran. pic.twitter.com/nTWWCYGuq7 — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 8, 2026

Σε ανάρτησή της η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, που έχει υπό την ευθύνη της την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αναφέρει ότι «κατόπιν εντολής του Ανώτατου Διοικητή [δηλ. του Ντόναλντ Τραμπ], οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν, με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

» Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για τις πρόσφατες αδικαιολόγητες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και πληρωμάτων πολιτών που πλέουν ελεύθερα σε μια ζωτικής σημασίας διεθνή θαλάσσια οδό».

At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026

Τους βομβαρδισμούς επιβεβαίωσε στον Μπαράκ Ραβίντ του Axios Αμερικανός αξιωματούχος.

🚨The U.S. military is conducting strikes against Iranian military targets in the Strait of Hormuz, a U.S. official told me — Barak Ravid (@BarakRavid) July 8, 2026

Από την πλευρά του, το πρακτορείο Fars έκανε λόγο για «αρκετές εκρήξεις που ακούστηκαν στο νότιο Ιράν», γύρω στις 23:15 (τοπική ώρα, 22:15 στην Κύπρο), στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Σίρικ.

תיעוד מרגעי התקיפה האמריקנית בדרום איראן; מקור צבאי לסוכנות הידיעות האיראנית "נור ניוז": "נפתח בקרוב במתקפה מסיבית נגד בסיסי צבא ארה"ב באזור" pic.twitter.com/YWioWp2vkv — החדשות – N12 (@N12News) July 8, 2026

U.S. forces are attacking southern Iran. pic.twitter.com/BrMyZ5hOm6 — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

ویدیوی دریافتی: '#چابهار، چهارشنبه ۱۷ تیر حدود ساعت ۲۳:۳۰'

لحظاتی پس از حمله آمریکا#Iran pic.twitter.com/nrH9XZtr56 — Vahid Online (@Vahid) July 8, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες του Fars, ορισμένες από τις εκρήξεις ακούστηκαν και από τη θάλασσα, κοντά στη δυτική ακτή του Σίρικ.

Reports of several powerful explosions in Chabahar, Sistan and Baluchestan province of Iran.



The IRGC Navy Imam Ali Base in Chabahar was targeted by U.S. airstrikes. pic.twitter.com/i4fFpa6DiU — MoloMonitor 🇮🇹 (@MoloWarMonitor) July 8, 2026

Υπενθυμίζεται ότι και χθες το βράδυ είχαν γίνει αεροπορικοί βομβαρδισμοί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε διάφορες τοποθεσίες στις νότιες επαρχίες και δέχθηκαν αντίδραση από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Για «μαζική απαντηση» κάνει λόγο το πρακτορείο Nour News

Το Mehr αναφέρει ότι ενεργοποιήθηκε η ιρανική αεράμυνα.

Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο Nournews μετέδωσε στο μεταξύ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν σύντομα «μαζική» επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Kan μετέδωσε, επικαλούμενος ισραηλινή πηγή, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ισραήλ πριν από την έναρξη των πληγμάτων κατά του Ιράν.

“Tonight—if we need to, on your orders, Mr. President, we will hit even more and even deeper.” pic.twitter.com/0wCRjjgCpr — JJ🕊️ (@jesseyjay94) July 8, 2026

Νωρίτερα σήμερα, από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει «σκληρά χτυπήματα» σε βάρος του Ιράν.

protothema.gr