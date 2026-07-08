Ανοικτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο παράδοσης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, δηλώνοντας ότι δεν έχει ακόμη λάβει οριστικές αποφάσεις για το θέμα.

Σε ερώτημα που του τέθηκε μιλώντας σε συνέντευξη τύπου, είπε ότι η πρόθεσή του είναι να πει ότι ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «έχει κάνει τα πάντα, μας έχει βοηθήσει με τόσους διαφορετικούς τρόπους».

Trump on giving F-35 to Türkiye:



I haven't totally made up my mind, but my inclination is to say, "He's done everything. He's helped us in so many different ways." pic.twitter.com/JRYGB88r6x July 8, 2026

Φυσικά, δεν έλειψαν τα καλά λόγια για την Τουρκία από τον Αμερικανό πρόεδρο: «Είναι πολύ ισχυρή χώρα, η δεύτερη πιο ισχυρή στο ΝΑΤΟ».

Αλλά είχε και ένα σχόλιο για την (κακή) σχέση ανάμεσα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου και του Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος, είπε ο Τραμπ, «δεν είναι και μεγάλος φίλος του Μπίμπι και του Ισραήλ. Έμεινε όμως έξω από αυτόν τον πόλεμο. Θα μπορούσε να μπει πολύ εύκολα σε αυτόν, αλλά έμεινε έξω με δική μου παράκληση».

Trump:



Erdogan is not a huge fan of Bibi and Israel.



But he stayed out of that war.



He could have gone into that war very easily, but he stayed out of that war at my request. pic.twitter.com/fMsqnL5QFF July 8, 2026

Υπενθυμίζεται ότι χθες, κατά τη συνάντηση των δύο προέδρων, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι «δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία».

protothema.gr