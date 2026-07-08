Ο Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα επανέλαβε τα θετικά του αισθήματα για τον Ερντογάν, τονίζοντας ότι η Τουρκία θέλει να αγοράσει F-35.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με το ΝΑΤΟ — απηχώντας παρόμοια σχόλια που έκανε χθες στη σύνοδο κορυφής, ενώ χαρακτήρισε «άρρωστους ανθρώπους» τους Ιρανούς, λέγοντας πως πιστεύει ότι η εκεχειρία έχει τελειώσει. Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, σημείωσε πως θα αφήσει τις διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν είναι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ όσον αφορά τη Γροιλανδία, την οποία αποκαλεί «μεγάλο πρόβλημα για εμάς» – καθώς και επειδή τα μέλη της Συμμαχίας δεν παρείχαν υποστήριξη στον πόλεμο κατά του Ιράν. «Ήταν απρόθυμοι να μας βοηθήσουν… αλλά δεν χρειαζόμασταν βοήθεια. Στην πραγματικότητα έκανα ένα τεστ, ήθελα να δω αν θα ήταν εκεί ή όχι», σημείωσε.

Μιλώντας για την υποστήριξη των ΗΠΑ προς τους συμμάχους, ο Τραμπ αναφέρει ότι η Ουάσινγκτον έχει δαπανήσει «πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το τελευταίο σύντομο χρονικό διάστημα… προκειμένου να προστατεύσει αυτές τις χώρες από τη Ρωσία, κάτι που δεν έχει καμία σχέση με εμάς». «Πρόκειται για μια μακροχρόνια κατάσταση και δεν μας έχουν φερθεί σωστά», συνεχίζει ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «έχουν υποστεί άδικη μεταχείριση».

protothema.gr