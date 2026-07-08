Ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα βρίσκεται ο φάκελος της Αστυνομίας για την υπόθεση Σάντη. Αυτό ανέφερε σήμερα Τετάρτη στη Βουλή ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση βουλευτή.

Όπως ανέφερε, μπορώ να σας αποκαλύψω ότι τώρα ο φάκελος είναι στο γραφείο μου. Όπως εξήγησε, πρώτα συμπληρώθηκε το πρώτο σκέλος της διερεύνησης από την Αστυνομία, μετά δώσαμε οδηγίες για να μελετηθεί ώστε να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες και έχει συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης για να αποφασιστεί αν θα πάρουμε μέτρα δίωξης.

Όπως είχε ανακοινωθεί, οι οδηγίες που είχαν δοθεί στην Αστυνομία αφορούσαν την διαρροή ψευδών ειδήσεων, την πλαστογραφία και την κυκλοφορία πλαστών εγγράφων.