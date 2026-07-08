Αυτό που βιώνουν σήμερα οι νόμιμοι, αδειούχοι οδηγοί ταξί δεν είναι απλώς ένας έντονος ανταγωνισμός. Είναι ένας αθέμιτος ανταγωνισμός που προκαλείται από πλατφόρμες οι οποίες φαίνεται να λειτουργούν χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο και σε πολλές περιπτώσεις εκτός του πλαισίου που διέπει τη νόμιμη παροχή υπηρεσιών ταξί.

Αυτό τονίζει σε παρέμβαση του ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος, επισημαίνοντας ότι το αποτέλεσμα είναι διπλά αρνητικό. Από τη μία, οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί, που επενδύουν, φορολογούνται και συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, βλέπουν το εισόδημά τους να πλήττεται και από την άλλη, πολλοί τουρίστες παραπλανούνται, θεωρώντας ότι οι συγκεκριμένες πλατφόρμες λειτουργούν όπως στις χώρες τους, φθηνότερα, όπου υπάρχει αυστηρή εποπτεία και έλεγχος.

Αντί όμως να πληρώνουν φθηνότερα, συχνά καταλήγουν να χρεώνονται ποσά που υπερβαίνουν ως και τα διπλάσια τις νόμιμες, καθορισμένες ταρίφες, αναφέρει ο κ. Πάζαρος. Με την διαπίστωση της υπερχρέωσης πλήττεται το όνομα και η εικόνα της Κύπρου ως τουριστικό προϊόν.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι το κράτος γνωρίζει το πρόβλημα εδώ και καιρό. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα για πάταξη αυτής της παρανομίας, καταγγέλλει.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και καλεί το κράτος, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να προστατεύσει τους νόμιμους επαγγελματίες, να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού και να εφαρμόσει τη νομοθεσία χωρίς εξαιρέσεις, καταλήγει.