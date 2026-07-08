Ήταν να μη… μάθουμε στις προεδρίες οι Παφίτες. Χθες είχαμε αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία του ΠΑΣΥΞΕ, με τον Θάνο Μιχαηλίδη να παραδίδει μετά από τρία χρόνια την προεδρία του Συνδέσμου στον Γιάννο Πανταζή στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΠΑΣΥΞΕ. Χαρακτηριστικό είναι ότι η αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία των ξενοδόχων έχει (και αυτή) άρωμα Πάφου, αφού ο μεν Θάνος Μιχαηλίδης είναι επικεφαλής της Thanos Hotels με ισχυρή παρουσία στην επαρχία Πάφου, ενώ ο Γιάννος Πανταζής είναι ο διευθύνων σύμβουλος των ξενοδοχείων του Ομίλου Λεπτός, με έδρα επίσης την Πάφο. Ούτε η Πάφος FC να είναι η ξενοδοχειακή βιομηχανία της Κύπρου.

Ντόρα