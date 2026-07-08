Νέα προσπάθεια για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των οστών του εθνικού ποιητή της Κύπρου, Βασίλη Μιχαηλίδη, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη, μετά το νέο διάταγμα που εξασφαλίστηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Το Δικαστήριο έκανε δεκτό, για δεύτερη φορά, το αίτημα της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης» και στενών συγγενών του ποιητή για νέα διαδικασία εκταφής, με στόχο τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των οστών του.

Ο τάφος του «αγνώστου νεκρού» στο κοιμητήριο Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό, θα επανανοίξει αύριο, Πέμπτη 9 Ιουλίου, στις 7:00 το πρωί, βάσει του διατάγματος που εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού στις 2 Ιουλίου 2026.

Μιλώντας στο philenews, ο πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού, Γιώργος Πετούσης, ανέφερε ότι η εκταφή θα πραγματοποιηθεί με βάση νέες επιστημονικές οδηγίες που υπέδειξε ο γενετιστής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Δρ Μάριος Καριόλου. Όπως εξήγησε, στο πλαίσιο της διαδικασίας θα διενεργηθεί εξέταση DNA, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση των οστών και η οριστική επίλυση ενός ζητήματος που παραμένει ανοικτό εδώ και δεκαετίες.

Παράλληλα, ο κ. Πετούσης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον δήμαρχο Λεμεσού, Γιάννη Αρμεύτη, για την αποδοχή της εισήγησης που επέτρεψε να ξεπεραστούν τα οικονομικά εμπόδια τα οποία είχαν παρουσιαστεί μέχρι την έκδοση της νέας δικαστικής απόφασης.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη προσπάθεια εντοπισμού και ταυτοποίησης των οστών του Βασίλη Μιχαηλίδη πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2024 στο κοιμητήριο Αγίου Νικολάου Λεμεσού, ωστόσο οδηγήθηκε σε αδιέξοδο.

Κατά τη διαδικασία της εκταφής εντοπίστηκαν τρεις σκελετοί, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή των εργασιών, καθώς το δικαστικό διάταγμα που είχε εξασφαλιστεί τότε, στη βάση όρων που είχε θέσει η Μητρόπολη Λεμεσού, προνοούσε ότι η διαδικασία δεν θα συνεχιζόταν σε περίπτωση εντοπισμού περισσότερων από δύο σκελετών στον συγκεκριμένο ανώνυμο τάφο.

Η προσπάθεια για τον εντοπισμό των οστών του Βασίλη Μιχαηλίδη άρχισε πριν από αρκετά χρόνια, στηριζόμενη σε μαρτυρίες και ιστορικά στοιχεία που συγκέντρωσαν ο ιστοριοδίφης και ερευνητής Αριστείδης Κουδουνάρης και ο Χρήστος Ροτσίδης σχετικά με την ακριβή τοποθεσία και την όψη του τάφου.