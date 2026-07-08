Μετά τις προκρίσεις της Αργεντινής και της Ελβετίας, ολοκληρώθηκε το «παζλ» των προημιτελικών του Μουντιάλ, με τη διοργάνωση να μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Η έναρξη των προημιτελικών είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης (9/7, 23:00), με την αναμέτρηση της Γαλλίας με το Μαρόκο.

Μία ημέρα μετά, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο στις 22:00, ενώ τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (11/7), Αγγλία και Νορβηγία τίθενται αντιμέτωπες, ενώ τέσσερις ώρες αργότερα, η αυλαία κλείνει με το Αργεντινή – Ελβετία.

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