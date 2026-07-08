Μέχρι τώρα ξέραμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ασχολείται με πυρηνικά, στρατιωτικά, οικονομικά, ναυτιλιακά, ενεργειακά αλλά και… γεωγραφικά ζητήματα. Χώρες, χάρτες, συμφέροντα κ.ο.κ. Να που όμως μας απέδειξε ότι δεν χάνει ευκαιρία να βάλει χέρι και στα ποδοσφαιρικά, και δη, σε επίπεδο Μουντιάλ. Μα είναι δυνατόν, να μεσολαβήσει Πρόεδρος για να ακυρωθεί κόκκινη κάρτα σε ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας της χώρας του και αυτός να έχει δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνα, από τον οποίο ήταν αποκλεισμένος; Κι όμως είναι. Άμα είσαι ο Τραμπ τα κάνεις και αυτά! «Το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω επανεξέταση. Δεν είπα “πρέπει να το κάνεις”», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, προσθέτοντας ότι «δεν πίστευε πως ήταν φάουλ». Περιέγραψε το περιστατικό ως σύγκρουση «δύο παικτών που έτρεχαν με πλήρη ταχύτητα και έτυχε να πέσουν ο ένας πάνω στον άλλο». Εξήγησε και τη φάση σαν άλλο… var!

Στο τέλος όμως αυτοί που έκαναν χάζι ήταν οι Βέλγοι που τον καλούσαν να κάνει παρέμβαση να ανατρέψει και το 4 – 1…

ΛΙΑ