Ο πιο πολιτικά φορτισμένος αγώνας του Μουντιάλ 2026 διεξήχθη τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Ιουλίου στις ΗΠΑ, με το Βέλγιο να αντιμετωπίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την παρέμβαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κόκκινη κάρτα του Φολαρίν Μπαλογκάν, αλλά και από τη στάση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο. Στο αγωνιστικό σκέλος, το Βέλγιο επικράτησε με 4-1 των ΗΠΑ, βάζοντας τέλος στην πορεία των διοργανωτών και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά από όλο το δράμα γύρω από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και τον ρόλο του στην απόκτηση δικαιώματος συμμετοχής του επιθετικού της εθνικής ΗΠΑ στον αγώνα της Δευτέρας το βράδυ απέναντι στο Βέλγιο, τελικά ήταν οι Βέλγοι εκείνοι που γέλασαν τελευταίοι εις βάρος του Τραμπ.

Μετά το τελευταίο γκολ στη νίκη τους με 4-1 επί των Ηνωμένων Πολιτειών, ορισμένοι ποδοσφαιριστές του Βελγίου φάνηκαν να κοροϊδεύουν όλοι μαζί τον Τραμπ στον αγωνιστικό χώρο, πανηγυρίζοντας τόσο το γκολ όσο και τη μεγάλη νίκη απέναντι στις ΗΠΑ.

Lukaku é sujeito homem pra caralho.



Fez o Quarto Gol da goleada em cima dos Estados Unidos, na casa dos caras.



E a comemoração foi como?



imitando a dancinha do verme do Trump, que interviu na copa pra favorecer os Estados Unidos.



Foda Kkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/n6a7r1mBIQ — Ceo Da Acarajé (@AcarajeCeo) July 7, 2026

Υστερα από όλα όσα προηγήθηκαν, ήρθε η πληρωμένη απάντηση από τους Βέλγους μετά τη σαρωτική επικράτηση επί των Ηνωμένων Πολιτειών και την πρόκριση στα προημιτελικά.

«Ανατρέψτε αυτό», έγραψαν στον επίσημο λογαριασμό τους, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την ”ανατροπή” της κόκκινης κάρτας του Μπάλογκαν.

«Ας είμαστε ειλικρινείς: κάναμε μια συνάντηση όταν ακούσαμε τα νέα», δήλωσε ο Τίλεμανς μετά τον αγώνα της Δευτέρας. «Είπαμε στους εαυτούς μας ότι έπρεπε να μιλήσουμε στο γήπεδο. Αυτό κάναμε σήμερα. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα».

Ο τερματοφύλακας Τιμπό Κουρτουά δήλωσε ότι η ομάδα αντιμετώπισε «έλλειψη σεβασμού» στις ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες.

«Δεν καταλαβαίναμε πραγματικά γιατί του επετράπη να παίξει, επειδή πήρε την κόκκινη κάρτα, αλλά δεν θέλαμε να επεκταθούμε, θέλαμε να είμαστε συγκεντρωμένοι και να παίξουμε το παιχνίδι μας, και αυτό κάναμε σήμερα», είπε.

Ο προπονητής Ρούντι Γκαρσία, ωστόσο, υποβάθμισε τη σημασία του περιστατικού όταν ρωτήθηκε αν αυτό είχε «τροφοδοτήσει» τους παίκτες του.

«Όχι, δεν ήταν απαραίτητο… αυτό που πραγματικά είχε σημασία για εμάς είναι το σχέδιο παιχνιδιού μας», είπε, προσθέτοντας ότι είχε μιλήσει με τον Μπαλογκάν μετά το τελικό σφύριγμα. «Ήρθε να μου μιλήσει, μου αρέσει πολύ αυτό… Δεν είναι δικό του λάθος, δεν είναι αυτός που φταίει και αυτό του είπα».

Το Βέλγιο θα παίξει την Παρασκευή (10/7) με την Ισπανία για μια θέση στα ημιτελικά.



Ξέσπασαν σε κλάματα οι ποδοσφαιριστές των ΗΠΑ

Το όνειρο για την ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο τελείωσε νωρίς. Είναι μια ήττα, ένας αποκλεισμός, που δεν πήραν και τόσο καλά οι ποδοσφαιριστές του και μετά τη λήξη του αγώνα, ξέσπασαν σε κλάματα. Και ο αρχηγός των ΗΠΑ, Κρίστιαν Πούλισικ, ήταν καταρρακωμένος και δεν μπόρεσε να κρύψει τη στεναχώρια του.

Λίγο αργότερα, ο Ποτσετίνο μάζεψε όλους τους παίκτες του στο κέντρο του γηπέδου, αγκαλιάστηκαν και προσπάθησε να τους εμψυχώσει με μια συγκινητική ομιλία. Επιπλέον, ανέφερε πως θα επιστρέψουν δριμύτεροι μετά από αυτό το αποτέλεσμα.

protothema.gr