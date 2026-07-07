Το Skroutz, το δημοφιλέστερο marketplace της Ελλάδας, φέρνει και στην Κύπρο την επιτυχημένη συνδρομητική υπηρεσία Skroutz Plus και το “φωνάζει”: “Skroutz Plus και τα μεταφορικά ξεχνάς!”. Η υπηρεσία, που αριθμεί στην Ελλάδα περισσότερα από 260χιλ. μέλη, σχεδιάστηκε για να προσφέρει και στους Κύπριους καταναλωτές τη δυνατότητα να καλύπτουν εύκολα και οικονομικά τις καθημερινές ανάγκες τους, ακόμη και με προϊόντα μικρότερης αξίας, απολαμβάνοντας εξαιρετικά προνομιακούς όρους στις αποστολές.

Τα προνόμια της συνδρομής Skroutz Plus στην Κύπρο

Με 9,99€ κόστος τον μήνα, τα μέλη της υπηρεσίας απολαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο προνομίων που αναβαθμίζει συνολικά την αγοραστική τους εμπειρία. Πιο συγκεκριμένα, το Skroutz Plus προσφέρει δωρεάν μεταφορικά σε Skroutz Points για αποστολές έως 5 κιλά και αξία παραγγελίας από 40€ και άνω, καθώς και δωρεάν παράδοση στον χώρο του καταναλωτή για αγορές από 60€ και άνω, με παράλληλη έκπτωση 5€ για δέματα που ξεπερνούν τα 5 κιλά. Επιπλέον, το πακέτο προνομίων περιλαμβάνει απεριόριστες δωρεάν επιστροφές προϊόντων για αντικατάσταση ή σε περίπτωση που αλλάξει γνώμη ο καταναλωτής, αλλά και άμεση πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές (Plus Deals) και επιβράβευση (Skroutz Coins).

Σημαντική εξοικονόμηση από τις πρώτες αγορές

Η προστιθέμενη αξία της υπηρεσίας γίνεται εμφανής από τον πρώτο κιόλας μήνα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το βασικό κόστος παράδοσης στην Κύπρο ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 5€, αρκούν μόλις δύο παραγγελίες τον μήνα για την πλήρη απόσβεση του κόστους της συνδρομής. Από την τρίτη παραγγελία και έπειτα, κάθε αγορά μεταφράζεται σε άμεση εξοικονόμηση χρημάτων, καθώς ο καταναλωτής επωφελείται πλήρως από τα δωρεάν μεταφορικά, μειώνοντας σημαντικά το συνολικό κόστος των αγορών του.

Η ενεργοποίηση της συνδρομής πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα μέσα από τη Skroutz Plus σελίδα, ξεκλειδώνοντας έναν νέο κόσμο ευκολίας και οικονομίας για κάθε μέλος.

Σχετικά με το Skroutz

Η Skroutz Α.Ε. συνδέει εκατομμύρια καταναλωτές με χιλιάδες καταστήματα που επιλέγουν την προβολή τους μέσω της μεγαλύτερης πλατφόρμας ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα. H Skroutz ξεκίνησε την λειτουργία της στην Κύπρο το 2022.

Οι καταναλωτές βρίσκουν στο skroutz.cy πάνω από 28 εκατ. προϊόντα από περίπου 8.000 συνεργαζόμενα καταστήματα, απολαμβάνοντας ασφάλεια αγορών, εγγύηση παραλαβής και επιστροφής χρημάτων και δωρεάν επιστροφή προϊόντων με κάθε αγορά μέσω Skroutz. Όραμα της εταιρείας είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών στους καταναλωτές και το πιο αποδοτικό κανάλι πωλήσεων στους συνεργάτες της.

H Skroutz A.E. ιδρύθηκε το 2005 με έδρα την Αθήνα και απασχολεί πάνω από 600 εργαζομένους, ενώ μετά από 20 χρόνια λειτουργίας έχει εδραιωθεί στην αντίληψη των καταναλωτών ως το σημείο αναφοράς για την ιδανική αγοραστική εμπειρία καταγράφοντας σε μηνιαία βάση περισσότερες από 8 εκατ. επισκέψεις.

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