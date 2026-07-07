Υπό επταήμερη κράτηση τέθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι και ο τέταρτος 18χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε εμπλοκή στον καυγά που προκάλεσε τα ξημερώματα τον κρίσιμο τραυματισμό του 47χρονου Τουρκοκύπριου στην Αγία Νάπα. Πρόκειται για τουρίστα, επίσης με Σουηδικό διαβατήριο και καταγωγή από τη Χιλή, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας στο αεροδρόμιο Λάρνακας, λίγο πριν αναχωρήσει για τη χώρα του. Σημειώνεται πως η κατάσταση του 47χρονου, σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, παραμένει κρίσιμη. Ο τραυματίας είναι διασωληνωμένος και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου έχει συλλάβει και τους 4 νεαρούς που φαίνονται σε βίντεο να λογομαχούν με τον 47χρονο έξω από γνωστό νυκτερινό κέντρο στην Αγία Νάπα. Το βίντεο κατέγραψε τον Τουρκοκύπριο να λογομαχεί με τους τέσσερις και έπειτα να δέχεται γροθιά, να πέφτει στο έδαφος και να κτυπά στο κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από αστυνομικές πηγές, το πρόσωπο που γρονθοκόπησε τον 47χρονο έχει ταυτοποιηθεί και όταν θα καταχωριστεί υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου αναμένεται ν’ αντιμετωπίζει σοβαρότερες κατηγορίες από τους υπόλοιπους.

Υπενθυμίζεται πως ο 47χρονος βρισκόταν σε εστιατόριο με φίλο του και σε κάποια στιγμή, λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, χωρίστηκαν. Ακολούθησε ο καυγάς, που σημειώθηκε έξω από γνωστό νυκτερινό κέντρο στην οδό Αγίας Μαύρης. Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 6 τα χαράματα και τα μέλη της που έσπευσαν επί τόπου εντόπισαν τραυματισμένο τον 47χρονο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε εγκεφαλική αιμορραγία και έφερε κάταγμα κρανίου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Έπειτα από εξετάσεις, το ΤΑΕ Αμμοχώστου προχώρησε τα χαράματα της Δευτέρας στη σύλληψη των πρώτων τριών 18χρονων, με Σουηδικά διαβατήρια, με καταγωγή από τη Χιλή, την Αλβανία και το Ιράκ. Οι τρεις οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή τους.