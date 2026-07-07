Στις 3 το απόγευμα σήμερα έχει διευθετηθεί η πραγματοποίηση συνάντησης, στο Προεδρικό, του υπουργού Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανού, της υφυπουργού παρά τω Προέδρω Ειρήνης Πική και του προέδρου του δ.σ. της ΑΗΚ Γιώργου Πέτρου με τις ηγεσίες τεσσάρων συντεχνιών της Αρχής Ηλεκτρισμού.

Στόχος να βρεθεί φόρμουλα συνεννόησης ώστε οι συντεχνίες να μην προχωρήσουν από το πρωί της Πέμπτης στην υλοποίηση των μέτρων διαμαρτυρίας που έχουν ανακοινώσει. Αν τα μέτρα υλοποιηθούν, αναπόφευκτα θα οδηγήσουν σε αποδύνδεση πολλών φωτοβολταϊκών συστημάτων (εμπορικών και οικιακών) από το σύστημα κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αλλά και η διακοπή ηλεκτροδότησης σε χιλιάδες καταναλωτές, τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Οι συντεχνίες ζητούν από την Κυβέρνηση τη λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα χρόνια και ιδιαίτερα μετά το 2029, όταν θα πρέπει να αποσυρθούν ρυπογόνες και ενεργοβόρες μονάδες από τον σταθμό Δεκέλειας.

Ζητούν επίσης να επιτραπεί στην ΑΗΚ να αγοράζει φθηνό ηλεκτρισμό από εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα, ώστε να μειωθεί η μέση τιμή χρέωσης των καταναλωτών – πελατών της.