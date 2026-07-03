Καθώς εντείνεται η ανησυχία για τη δυνατότητα του κυπριακού ηλεκτρικού συστήματος να καλύπτει τα επόμενα χρόνια τις ανάγκες ηλεκτροδότησης της χώρας, η εταιρεία PEC (Power Energy Cyprus), μέλος του ομίλου Cyfield, προέβη τις τελευταίες μέρες σε νέο γραπτό διάβημα προς την ΑΗΚ, για να επιτρέψει ο ημικρατικός οργανισμός τη λειτουργία αντλιοστασίου για τις ανάγκες του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού της εταιρείας, σε γη που είχε μισθωθεί παλαιότερα στην ΑΗΚ από το κράτος.

Το αντλιοστάσιο κατασκευάστηκε, σε σημαντικό μέρος του, από την PEC χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες και χωρίς τη συγκατάθεση της ΑΗΚ, προς όφελος της οποίας παραχωρήθηκε το εν λόγω παραθαλάσσιο τεμάχιο στο Βασιλικό, εντός του οποίου ανεγέρθηκε το αντλιοστάσιο.

Για την παράνομη κατασκευή του αντλιοστασίου εκδόθηκε έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αλλά υπάρχουν και γραπτές παραστάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και υπηρεσιών-τμημάτων του. Μάλιστα, η Πολεοδομική Αρχή είχε αποστείλει Ειδοποίηση Επιβολής στην PEC (4/3/25) και για το αντλιοστάσιο και τους αγωγούς άντλησης θαλασσινού νερού. Με την Ειδοποίηση Επιβολής ζητήθηκε από την PEC να σταματήσει κάθε οικοδομική ή άλλη εργασία και εντός 30 ημερών να προχωρήσει στην κατεδάφιση όλων των αυθαίρετων κατασκευών και στην επαναφορά των τεμαχίων στην αρχική τους κατάσταση. Η PEC είχε καταθέσει ιεραρχική προσφυγή κατά της ειδοποίησης επιβολής.

Οι πληροφορίες του Φιλελευθέρου αναφέρουν πως η PEC, με πρόσφατη επιστολή της στην ΑΗΚ, επαναφέρει θέμα συνεργασίας των δύο μερών, ώστε το αντλιοστάσιο να ολοκληρωθεί ως υποδομή από την ιδιωτική εταιρεία και να αξιοποιηθεί για σκοπούς ψύξης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στον σταθμό που κατασκευάστηκε πολύ κοντά στο εργοστάσιο της ΑΗΚ στο Βασιλικό.

Η PEC υποστηρίζει στην επιστολή της πως η λειτουργία του αντλιοστασίου είναι η βασική ή μόνη εκκρεμότητα για τη λειτουργία του σταθμού της, ο οποίος θα μπορεί να παράγει περίπου 200 μεγαβάτ, ενισχύοντας την προσπάθεια της Πολιτείας για επαρκή κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης. Η εταιρεία υποστηρίζει ακόμα πως, με τη λειτουργία των υποδομών της, η ηλεκτρική ενέργεια από συμβατικά καύσιμα θα παράγεται φθηνότερα, με εξοικονόμηση εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Η PEC έχει ήδη ενημερώσει επίσημα ότι προέβη ή προβαίνει σε μετατροπή των μονάδων της (κατασκευής Siemens) για να λειτουργούν με diesel, αντί του φυσικού αερίου που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΑΗΚ θα μελετήσει τη νέα επιστολή της PEC σε συνεδρία του την προσεχή Τρίτη. Θεωρείται απίθανο να γίνει δεκτό το αίτημα της εταιρείας, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε. Η θητεία του παρόντος συμβουλίου ολοκληρώνεται τέλη Ιουλίου 2026.

Νέα μέτρα από τις συντεχνίες

Με χθεσινή τους ανακοίνωση, τέσσερις συντεχνίες στην ΑΗΚ ενημερώνουν ότι οι βάρδιες στους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς Βασιλικού, Δεκέλειας και Μονής θα λειτουργούν από τις 9 Ιουλίου με προσωπικό ασφαλείας. Επίσης, δεν θα πραγματοποιούνται προσθέσεις ή αφαιρέσεις μονάδων από το σύστημα ηλεκτρισμού, αποδίδοντας την απόφαση στην απουσία προόδου για την επίλυση προβλημάτων που, όπως υποστηρίζουν, επηρεάζουν τη βιωσιμότητα της ΑΗΚ, το κόστος ηλεκτρισμού και την επάρκεια του συστήματος.

Διοίκηση και διεύθυνση της ΑΗΚ προσπαθούσαν χθες να διαπιστώσουν το εύρος των κινδύνων για το ηλεκτρικό σύστημα από τα αορίστου χρόνου μέτρα των συντεχνιών. Θα γίνει προσπάθεια διαβούλευσης με τις ηγεσίες των συντεχνιών ή και συνάντησής τους με τον υπουργό Ενέργειας ή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, παρ’ ότι μαγικοί τρόποι αύξησης της παραγωγής ηλεκτρισμού βραχυπρόθεσμα δεν υπάρχουν, πλην, ίσως, της επίσπευσης της λειτουργίας του εργοστασίου της PEC, αν διαθέτει όλες τις άδειες και αν οι τεχνικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί.