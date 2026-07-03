Στη μερική ανάκαμψη του τουρισμού στην Κύπρο αναφέρονται εκτενώς, το τελευταίο διάστημα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, συνδέοντας την προηγούμενη πτώση με τις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν και προβάλλοντας το νησί μας ως κοντινό, φθηνό, ασφαλή αλλά και φιλικό προορισμό για τους Ισραηλινούς.

Το Walla γράφει ότι η κυπριακή τουριστική αγορά ανακάμπτει σταδιακά, με σημαντική συμβολή του Ισραήλ. Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο, η γεωγραφική εγγύτητα, οι συχνές πτήσεις και η εξοικείωση των Ισραηλινών με την Κύπρο καθιστούν το νησί προτιμητέα επιλογή, ιδιαίτερα για σύντομες διακοπές. Το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει ότι, παρά την περίοδο αβεβαιότητας, η ισραηλινή ζήτηση επανήλθε γρήγορα μετά την επανέναρξη των πτήσεων.

Η οικονομική ιστοσελίδα Calcalist, έγραψε ότι περίπου 590.000 Ισραηλινοί ταξίδεψαν στην Κύπρο το 2025, αριθμός αυξημένος κατά 39% σε σχέση με το 2024. Η ιστοσελίδα απέδωσε την άνοδο στην πολύ μικρή διάρκεια πτήσης, στη φιλική αντιμετώπιση των Ισραηλινών, στη μείωση του ευρώ έναντι του σέκελ και στο γεγονός ότι η Κύπρος ήταν ήδη φθηνότερη από το Ισραήλ.

Σημείωσε επίσης ότι σήμερα λειτουργούν οκτώ αεροπορικές εταιρείες στις γραμμές Ισραήλ-Κύπρου, με περίπου 150 εβδομαδιαίες πτήσεις προς Λάρνακα και Πάφο, ενώ φιλοξένησε δήλωση της διευθύντριας του Γραφείου του Υφυπουργείου Τουρισμού στο Ισραήλ, Λουίζας Βαρακλά, ότι «οι Ισραηλινοί αγαπούν την Κύπρο και η Κύπρος τους αγαπά».

Στο ίδιο πνεύμα, το Mako/N12 περιγράφει την Κύπρο ως φιλικό προορισμό που συνεχίζει να προσελκύει Ισραηλινούς, χάρη στις τιμές, τα θέρετρα, την ασφάλεια, το φαγητό, τα καζίνο και την απόσταση των περίπου 40 λεπτών πτήσης. Άλλο ρεπορτάζ του ομίλου Mako/N12, για την ευρωπαϊκή αγορά, μιλά για επανεκκίνηση μετά από περίπου 40 ημέρες παγώματος λόγω του πολέμου με το Ιράν και σημειώνει ότι χώρες όπως η Κύπρος και η Ελλάδα είναι ήδη πολύ φθηνότερες από το Ισραήλ. Παρόμοιες αναφορές εντοπίζει κανείς στην Israel Hayom, τη Maariv και το οικονομικό περιοδικό Globes.

(ΚΥΠΕ)