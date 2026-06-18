Ο αντίκτυπος των τουριστών από το Ισραήλ φαίνεται ότι είναι πλέον αρκετά μεγάλος για τον κυπριακό τουρισμό. Η απουσία τους κατά τους δύο προηγούμενους μήνες, αποτέλεσε μια από τις βασικότερες αιτίες για να κατρακυλήσουν οι αφίξεις στη χώρα μας, ενώ την ίδια ώρα σημαντική ήταν και η μείωση των εσόδων, καθώς πρόκειται για μια από τις χώρες με τη μεγαλύτερη ημερήσια δαπάνη.

Χθες Τετάρτη, η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε τους αριθμούς για τις αφίξεις Μαϊου και του πρώτου πεντάμηνου του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι αφίξεις τουριστών τον Μάιο του 2026 ανήλθαν σε 455.680 σε σύγκριση με 479.160 τον Μάιο 2025, σημειώνοντας μείωση 4,9%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 1.166.050 σε σύγκριση με 1.344.486 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 13,3%.

Σημειώνεται ότι οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Μάιο 2026, αφού αποτέλεσαν το 36,3% (165.600) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ 11,8% (53.649), οι αφίξεις από την Πολωνία το 8,2% (37.307), οι αφίξεις από τη Γερμανία 6,3% (28.546) και οι αφίξεις από τη Σουηδία 4,9% (22.111).

Εκτόξευση αφίξεων από Ισραήλ

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι αφίξεις από το Ισραήλ εκτοξεύτηκαν τον Μάιο, κάτι που συνέβαλε αποφασιστικά στα συνολικά αποτελέσματα του μήνα αλλά και ολόκληρου του πενταμήνου. Ειδικότερα, τον Μάρτιο, μήνα κατά τον οποίο υπήρξε το περιστατικό με το drone στις Βρετανικές Βάσεις, οι αφίξεις των Ισραηλινών τουριστών ουσιαστικά μηδενίστηκαν.

Σύμφωνα με τη Στατιστική, είχαμε 1.537 τουρίστες από το Ισραήλ, σε σύγκριση με 28.353 τουρίστες τον Μάρτιο του 2025. Τον Απρίλιο, οι αφίξεις από το Ισραήλ αυξήθηκαν στις 15.997 και τον Μάιο εκτοξεύτηκαν στις 53.649. Πολύ περισσότερες ακόμα και από τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Τον Μάιο του 2025 καταγράφηκαν 45.249. Ως αποτέλεσμα, ο φετινός Μάιος καταγράφει αύξηση 18,6% σε σχέση με τον Μάιο του 2025.

Όσον αφορά τώρα στους Βρετανούς, μπορεί για ένα ακόμη μήνα να αποτέλεσαν την κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Μάιο, ωστόσο καταγράφεται μείωση σε σχέση με τον Μάιο του 2025. Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2024 είχαμε 167.696 αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Μάιο του 2025 179.150 και τον φετινό Μάιο 165.600. Καταγράφεται δηλαδή μείωση 7,6% σε σχέση με τον περσινό Μάιο.

Κουμής: Η δυσκολότερη κατάσταση

Σε γραπτή του δήλωση, ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής έκανε λόγο για σταδιακή ανάκαμψη του τομέα. Σημειώνει χαρακτηριστικά: «Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Στατιστικής Υπηρεσίας για τις αφίξεις τουριστών του μήνα Μαΐου, επιβεβαιώνει την σταδιακή ανάκαμψη του τομέα του τουρισμού στη χώρα μας. Εκείνο που είναι σημαντικό, είναι ότι ο τουρισμός της χώρας μας, επιστρέφει σε σταθερή τροχιά, αφήνοντας πίσω του τα γεγονότα του Μαρτίου και τον αρνητικό αντίκτυπο που προκλήθηκε την συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τις μετέπειτα βδομάδες.

Ως Κυβέρνηση, και ως Υφυπουργείο Τουρισμού, κληθήκαμε να διαχειριστούμε μία πρωτόγνωρα αρνητική κατάσταση, ίσως τη δυσκολότερη κατάσταση των τελευταίων δεκαετιών, εξαιρουμένης βεβαίως της περιόδου της πανδημίας, που παρέλυσε ο παγκόσμιος τουρισμός, αφού εκτός της αρνητικής επίδρασης των γεωπολιτικών εντάσεων, ο τομέας του τουρισμού επηρεάστηκε και από την συζήτηση σε σχέση με την στενότητα διάθεσης αεροπορικών καυσίμων. Ευθύνη και καθήκον μας ήταν να διαφυλάξουμε την αεροπορική συνδεσιμότητα της χώρας μας, τις μακροχρόνιες συνεργασίες με στρατηγικούς συνεργάτες της χώρας μας, αλλά πρωτίστως, την άριστη φήμη της χώρας μας ως ενός ασφαλούς και σίγουρα ανταγωνιστικού τουριστικού προορισμού.

»Τους τελευταίους τρεις και πλέον μήνες, αποδώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφύλαξη του ισχυρού διεθνούς ονόματος της χώρας μας ως τουριστικού προορισμού, προχωρώντας σε διαδικτυακή προβολή ενισχυμένου χαρακτήρα σε 27 χώρες, φιλοξενώντας στην χώρα μας ξένους δημοσιογράφους και influencers, και προβαίνοντας σε σειρά άλλων ενεργειών, όπως συναντήσεις και παρουσιάσεις στο εξωτερικό, και επενδύοντας γι’ ακόμη μια φορά στις στρατηγικές συνεργασίες».