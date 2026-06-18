Πώς το είπε ο Γενικός Εισαγγελέας; Θα απέχει από οποιαδήποτε αξιολόγηση του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το “Κράτος Μαφία” λόγω της εμπλοκής του Νίκου Αναστασιάδη και της προσωπικής σχέσης και φιλίας μαζί του; Πώς το είπε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας; Θα απέχει «για σκοπούς διασφάλισης της αντικειμενικής αμεροληψίας στον χειρισμό και τη λήψη αποφάσεων»; Κύριε ελέησον!

Έξι χρόνια μετά το διορισμό τους στη Νομική Υπηρεσία από αυτόν που τους διόρισε, που είναι ο ίδιος ο οποίος τους είχε διορίσει υπουργούς στην κυβέρνησή του, ανακάλυψαν ότι υπάρχει πρόβλημα. Έξι χρόνια μετά που μάλλιασε η γλώσσα μας φωνάζοντας πως αυτή ακριβώς η σχέση, την οποία μόλις χθες ομολόγησαν ότι είναι πρόβλημα, έπνιξε την άλλοτε σεβαστή Νομική Υπηρεσία με τόνους καχυποψίας.

Είναι από τα ανείπωτα. Επί έξι χρόνια, τα ΜΜΕ πλημμύριζαν από άρθρα στα οποία υποδεικνύετο πόσο ζημιογόνα ήταν η παρουσία των κυρίων Σαββίδη και Αγγελίδη στην ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας. Ανεξαρτήτως νομικής εμπειρίας και γνώσεων. Ανεξαρτήτως ικανοτήτων. Ανεξαρτήτως αποτελεσματικότητας ή μη. Η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας συμφωνούσε σε ένα πράγμα. Ότι ακριβώς αυτή η σχέση τους με τον τέως Πρόεδρο, καθιστούσε άκρως προβληματική την παρουσία τους στον ανεξάρτητο θεσμό τον οποίο κλήθηκαν να υπηρετήσουν.

Δεν υπήρχε δημοσκόπηση στην οποία να μην καταγράφεται η εντυπωσιακή πτώση των ποσοστών της εικόνας της Γενικής Εισαγγελίας. Και όμως, όλα αυτά τα χρόνια, οι κύριοι Γιώργος Σαββίδης και Σάββας Αγγελίδης είχαν επιλέξει να κλείσουν τ’ αφτιά. Να κλείσουν και τα μάτια.

Το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς στην υπόθεση του «Κράτους Μαφία», όμως, ήταν καταπέλτης. Η οργή της κοινωνίας κόχλασε ξανά. Τα ευρήματα ήταν συγκλονιστικά. Αποκάλυπταν ένα ολάκερο σύστημα να συνωμοτεί. Και σε αυτό εμπλέκονται θεσμοί, τραπεζικό σύστημα, μέλη της Δικαστικής Εξουσίας, εισαγγελείς, δικηγόροι, υπουργοί, βουλευτές, διαπλεκόμενες εταιρείες.

Η αποχή των δύο κορυφαίων στελεχών της Νομικής Υπηρεσίας από το χειρισμό της υπόθεσης ήταν μονόδρομος. Βλέπετε, το πόρισμα άνοιξε την προοπτική, αν η ποινική έρευνα στοιχειοθετήσει τα ποινικά αδικήματα τα οποία η Αρχή εντόπισε, να βρεθεί ο Αναστασιάδης στο εδώλιο. Έστω και για πλημμελήματα. Έστω και για αδικήματα τα οποία περιορίζονται στην κατάχρηση εξουσίας.

Έστω και αυτή τη μικρή προοπτική, η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας θέλει να τη δει να διερευνάται με απόλυτη αντικειμενικότητα. Και αυτό δεν δύναται να το διασφαλίσει ούτε ο φίλος του τέως Προέδρου, Γιώργος Σαββίδης, ούτε ο υπουργός του τέως Προέδρου, Σάββας Αγγελίδης.

Είναι άραγε αρκετή η αποχή των δύο Εισαγγελέων; Σε κάποιο άλλο κράτος, ενδεχομένως, ναι. Στην Κύπρο της αμαρτίας, της διαπλοκής και ενός συστήματος, το οποίο όπως παρουσιάζεται στο πόρισμα της Αρχής, έχει διαβρώσει και τον τομέα της Δικαιοσύνης, όχι.

Ορθώς, χθες, ο τέως πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Χρίστος Κληρίδης επισήμανε στο philenews: «Η ανησυχία μου είναι ότι το Εισαγγελικό Συμβούλιο, που ανέλαβε να μελετήσει το πόρισμα, ενδεχομένως να ηγείται των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, οι οποίοι θα διοριστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή, αντί τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο να έχουν οι ποινικοί ανακριτές, να είναι τελικά υπόλογοι στις κατευθύνσεις του λεγόμενου Εισαγγελικού Συμβουλίου. Είναι σαν να επιχειρείται από την πίσω πόρτα η διατήρηση του ελέγχου από εκείνους που εξαιρέθηκαν».

Παράλληλα, πρέπει να επισημανθεί πως βάσει του Συντάγματος, κάθε ποινική διερεύνηση θα καταλήξει στην κρίση του Γενικού Εισαγγελέα. Άρα και πάλι θα προκύψει πρόβλημα καχυποψίας. Και για τους δύο επικεφαλής. Όσο για το Εισαγγελικό Συμβούλιο, από την στιγμή κατά την οποία αποτελείται από υφιστάμενους του Γιώργου Σαββίδη και του Σάββα Αγγελίδη, δεν μπορεί να θεωρηθεί λύση απαλλαγμένη κάθε καχυποψίας.

Ποια λύση υπάρχει; Καλώς ή κακώς, μόνο μία. Οι κ. Σαββίδης και Αγγελίδης πρέπει επιτέλους να βρουν τη δύναμη να θέσουν το δημόσιο συμφέρον υπεράνω κάθε προσωπικού. Δεν είχαν καταφέρει να βρουν αυτή τη δύναμη τα προηγούμενα έξι χρόνια. Η επιλογή τους να κλείσουν αφτιά και μάτια στην καχυποψία, που είχε προλάβει να γιγαντωθεί, δεν τους βοηθούσε.

Σήμερα, όμως, έχοντας πλέον παραδεχθεί δημοσίως ότι η σχέση τους με τον Αναστασιάδη αποτελεί εμπόδιο στην ανεξάρτητη και αντικειμενική ποινική διερεύνηση, είναι η στιγμή να αναζητήσουν αυτή τη λύση.

Είναι η μοναδική. Είναι σκληρή. Αλλά και η μόνη λυτρωτική για ένα θεσμό, ο οποίος απολάμβανε μεγάλου σεβασμού και κατάντησε να κατρακυλήσει στα τάρταρα της περιφρόνησης. Παραίτηση λέγεται κύριε Σαββίδη και κύριε Αγγελίδη. Ο πρώτος, ούτως ή άλλως, σε ένα περίπου χρόνο αποχωρεί. Ο άλλος, προ μηνών ήταν με το ένα πόδι εκτός. Τολμήστε! Θα σας πούμε ευχαριστώ!