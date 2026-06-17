Μετά τον πολιτικό και θεσμικό αντίκτυπο που προκάλεσε το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία», η ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας αποφάσισε να εξαιρεθεί από οποιαδήποτε αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων που αφορούν τα ευρήματα της έκθεσης.

Ο νομικός και τέως πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Χρίστος Κληρίδης, σχολίασε στο philenews την απόφαση, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ερευνών.

Όπως είπε, μετά την εξαίρεση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, πλέον ο διορισμός των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών θα γίνει από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Την ίδια ώρα, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη σύσταση του Εισαγγελικού Συμβουλίου, σημειώνοντας ότι αυτό θα αποτελείται από λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας.

«Η ανησυχία μου είναι ότι το Εισαγγελικό Συμβούλιο, που ανέλαβε να μελετήσει το πόρισμα, ενδεχομένως να ηγείται των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, οι οποίοι θα διοριστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή, αντί τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο να έχουν οι ποινικοί ανακριτές, να είναι τελικά υπόλογοι στις κατευθύνσεις του λεγόμενου Εισαγγελικού Συμβουλίου», ανέφερε.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, «είναι σαν να επιχειρείται από την πίσω πόρτα η διατήρηση του ελέγχου από εκείνους που εξαιρέθηκαν, δηλαδή τον Γενικό Εισαγγελέα, τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα και την κ. Κλεόπα».

Ο κ. Κληρίδης υπενθύμισε ότι Εισαγγελικό Συμβούλιο είχε διορίσει στο παρελθόν ο Κώστας Κληρίδης στην υπόθεση του Ρίκκου Ερωτοκρίτου, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα της ποινικής διαδικασίας, λόγω σύγκρουσης συμφέροντος.

«Δεν υπήρξε ποτέ προηγούμενο να συσταθεί Εισαγγελικό Συμβούλιο εξαιτίας σύγκρουσης συμφερόντων της ηγεσίας της Νομικής Υπηρεσίας και στη συνέχεια να παρακολουθεί την ίδια υπόθεση. Αυτό θα συνιστούσε πλήρη υπόσκαψη της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Οι όροι εντολής που θα δώσει το Υπουργικό Συμβούλιο στους ποινικούς ανακριτές πρέπει να τους παρέχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων», τόνισε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι τους όρους εντολής ενδέχεται να τους διαμορφώσουν πρόσωπα τα οποία, θεωρητικά, δεν θα έχουν ανάμειξη στη διαδικασία. «Η ανησυχία μου είναι να μην επανέλθει, μέσω των υφισταμένων τους και του Εισαγγελικού Συμβουλίου, ο έλεγχος από τους κ. Σαββίδη, Αγγελίδη και την κ. Κλεόπα», είπε.

«Το πόρισμα παρουσιάζει ένα κράτος που εξυπηρετούσε ιδιωτικά συμφέροντα»



Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς, ο κ. Κληρίδης έκανε λόγο για ιδιαίτερα σοβαρά ευρήματα.

«Είναι προφανές ότι διαπιστώνεται η ύπαρξη ενός συστήματος, το οποίο ο κ. Δρουσιώτης είχε χαρακτηρίσει ως «Κράτος Μαφία» και το οποίο λειτουργούσε καταχρηστικά», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για ένα σύστημα που χρησιμοποιούσε την εξουσία προκειμένου να επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις ήταν παράνομες ή μη ενδεδειγμένες.

«Παρουσιάζεται ένα κράτος που φέρεται να συμμετείχε στη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και στο οποίο μέλη της δικαστικής εξουσίας ενεργούσαν προς εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων, με τη συμμετοχή δικηγορικών γραφείων, δικηγόρων, δημοσιογράφων, βουλευτών και υπουργών. Ένα κράτος που, αντί να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και τους πολίτες του, εξυπηρετούσε ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα», υποστήριξε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υπόθεση της Αρχιεπισκοπής, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με το πόρισμα, παραχωρήθηκε περιουσία αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ έναντι αποζημίωσης πέντε εκατομμυρίων ευρώ για απαλλοτρίωση. «Δηλαδή, το κράτος υπέστη ζημιά πέντε εκατομμυρίων ευρώ», ανέφερε.

Ο κ. Κληρίδης σημείωσε ότι τα γεγονότα που καταγράφονται στο πόρισμα αφορούν την περίοδο 2013-2023, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη. «Όπως αναφέρει και το πόρισμα, φαίνεται να υπάρχουν σοβαρά ποινικά αδικήματα που ουσιαστικά καταλήγουν στη διαφθορά», είπε.

«Ο νυν Πρόεδρος ήταν μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου»

Επιπλέον, εξέφρασε επιφυλάξεις και για το ρόλο του Υπουργικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε στο Υπουργικό Συμβούλιο κατά την περίοδο που εξετάζεται στο πόρισμα. «Ενδεχομένως να συμμετείχε σε αποφάσεις που αφορούσαν το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο είναι πολιτικό σώμα και καλείται να αποφασίσει για τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών σε ζητήματα που σχετίζονται και με τη χρηματοδότηση κομμάτων, μεταξύ αυτών και του ΔΗΣΥ, με τον οποίο ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε πολιτική σύνδεση.

Ο κ. Κληρίδης επανέλαβε ότι, από τη στιγμή που θα διοριστούν οι ποινικοί ανακριτές, κανένας δεν πρέπει να παρεμβαίνει στο έργο τους.

Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι παραμένει ανοικτό το ερώτημα κατά πόσο ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας θα εξακολουθούν να βρίσκονται στις θέσεις τους μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

«Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να είναι περήφανος ο κ. Αναστασιάδης»

Σχολιάζοντας τη δημόσια τοποθέτηση του τέως Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη, ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι επιχειρήθηκε να δοθεί η εντύπωση πως υπήρξε δικαίωση, επειδή δεν τεκμηριώθηκαν όλες οι κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί εναντίον του.

«Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο θα μπορούσε να αισθάνεται περήφανος ο κ. Αναστασιάδης. Οι κατηγορίες που ενδέχεται να κληθεί να αντιμετωπίσει είναι ιδιαίτερα σοβαρές», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται αναφορά σε πιθανά αδικήματα εμπορίας επιρροής και κατάχρησης εξουσίας, τόσο σε βαθμό κακουργήματος όσο και πλημμελήματος.

«Κάθε άλλο παρά δικαιωμένος μπορεί να αισθάνεται. Το πόρισμα δημιουργεί την εικόνα διαχείρισης του κράτους ως ιδιωτικής επιχείρησης προς όφελος είτε του ίδιου είτε συνεργατών και συνδεδεμένων προσώπων. Αυτό δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν Πρόεδρο», υποστήριξε.

Καταληκτικά, σημείωσε ότι τα αδικήματα που χαρακτηρίζονται ως κακουργήματα επισύρουν ποινές φυλάκισης που υπερβαίνουν τα πέντε έτη.