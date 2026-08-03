Στη σύλληψη 22χρονου για την επίθεση κατά αστυνομικού που έγινε στη Λάρνακα στις 31/07/2026, προχώρησε η Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ μέλος της Ομάδας Ζ διενεργούσε τροχονομικό έλεγχο στην οδό Αγκύρας στη Λάρνακα, έκανε σήμα σε οδηγό μοτοσυκλέτας για να σταματήσει.

Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, αγνόησε το σχετικό σήμα και αφού ανέπτυξε ταχύτητα, κτύπησε το μέλος της Αστυνομίας και στην συνέχεια εγκατέλειψε τη σκηνή. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε το μέλος της Αστυνομίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαγνώστηκε με σοβαρή κάκωση δεξιού χεριού, και στην συνέχεια έλαβε εξιτήριο με οδηγίες.

Ο 22χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας εντοπίστηκε, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για πρόκληση πραγματικής βλάβης, αλόγιστης ή επικίνδυνης οδήγησης καθώς και άλλων αδικημάτων.

Το τμήμα Μικροπαραβάσεων και η Τροχαία Λάρνακας συνεχίζουν τις εξετάσεις