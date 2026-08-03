Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, η οποία εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο μέτωπο στο Κανδήλι Μεγάρων, όπου οι δυνάμεις επιχειρούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν αυτή φτάσει στη Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων.

Παράλληλα, αυξημένη ανησυχία προκαλεί και το μέτωπο που εξελίσσεται βορειοανατολικά της Ψάθας, το οποίο έχει επεκταθεί και έχει φτάσει πλέον στον οικισμό.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην Ψάθα προκειμένου να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν μέσω Αλεποχωρίου προς Μέγαρα λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική.

Νωρίτερα, δύο μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να απομακρυνθούν από τις περιοχές Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων και Παπά Περιβόλι.

Στο σημείο εξακολουθούν κι επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 16 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους.

Οι δυνάμεις βρίσκονται επί ποδός, διανοίγοντας με χωματουργικά μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες για να καταφέρουν να αναχαιτίσουν την πορεία της φωτιάς.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ενώ υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία.

Πληροφορίες από skai.gr, protothema.gr