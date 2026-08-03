Σε συνεχή επικοινωνία με την Ελλάδα βρίσκεται η Κύπρος, δηλώνοντας έτοιμη να συνδράμει στις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών, ανέφερε ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Γενικός Συντονιστής Πυρκαγιών Νίκος Λογγίνος.

Όπως επισήμανε, για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών απαιτούνται πτητικά μέσα μεγάλων διαστάσεων, προσθέτοντας ότι «είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την Ελλάδα και ό,τι θέλουν είμαστε στη διάθεσή τους».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο παροχής βοήθειας προς την Ελλάδα στην μάχη που δίνει με τις φλόγες, ο κ. Λογγίνος αναφέρθηκε σε μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται από τις μονάδες κατάσβεσης της πυρκαγιάς για να προσθέσει πως «δεν είναι εύκολα τα πράγματα, η ένταση του ανέμου δυστυχώς μεταφέρει την πυρκαγιά συνέχεια».

«Αλλάζει πορεία, δημιουργεί καύτρες, γίνεται μια τεράστια μάχη. Από πλευράς δικής μας, έχουμε στείλει μήνυμα ότι θα μπορούσαμε να στείλουμε τα δικά μας αεροπλανάκια. Αναμένουμε να μας απαντήσουν. Αντιλαμβάνεστε, η πυρκαγιά είναι μεγάλη, χρειάζονται πτητικά μέσα πιο μεγάλων διαστάσεων», πρόσθεσε.

Όσον αφορά πεζοπόρα τμήματα, ο κ. Λογγίνος είπε ότι χρειάζονται πυροσβεστικά οχήματα και η δυνατότητα που υπάρχει είναι να αποστείλουμε μικρά αυτοκίνητα που δεν θα μπορούσαν και ιδιαίτερα να βοηθήσουν. «Οπότε είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την Ελλάδα, ότι θέλουν είμαστε στη διάθεση τους», επανέλαβε.

Ο κ. Λογγίνος είπε, επίσης, ότι έχει επικοινωνία με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας.

Του έχει πει ότι οτιδήποτε χρειαστούν «είμαστε στη διάθεση τους να τους βοηθήσουμε», κατέληξε.

ΚΥΠΕ