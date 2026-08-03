Την πλήρη στήριξη της στην υποψηφιότητα της 27χρονης Σοφίας Χριστοδούλου για την προεδρία της ΕΔΕΚ, εκφράζει η πρωτοβουλία αγώνα για ανασυγκρότηση του κόμματος.

Σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρονται τα εξής:

«Δεδομένης της εξαγγελίας της υποψηφιότητας της συναγωνίστριας Σοφίας Χριστοδούλου για τις επικείμενες εκλογές της 5ης Σεπτεμβρίου, η Πρωτοβουλία Αγώνας για Ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ δηλώνει την πλήρη στήριξή της προς το πρόσωπό της.

Υπέρτατη διεκδίκηση της Πρωτοβουλίας ήταν και παραμένει η πραγματοποίηση ενός έννομου, συμπεριληπτικού και δημοκρατικού Εκλογικού Συνεδρίου, με στόχο το άνοιγμα της ΕΔΕΚ σε όλα τα μέλη της και τη νόμιμη εκλογή της ηγεσίας που θα αναλάβει την ανασυγκρότηση του κόμματος κατά την ερχόμενη πενταετία.

Η στήριξή μας βασίζεται στην πλήρη ταύτιση με το περιεχόμενο της εξαγγελίας της και αποτελεί ταυτόχρονα αναγνώριση της ενεργού συμμετοχής και της διαχρονικής στήριξής της, τόσο ως απλού μέλους όσο και ως Προέδρου της Νεολαίας ΕΔΕΚ, στις μέχρι σήμερα διεκδικήσεις και κατακτήσεις της Πρωτοβουλίας. Η υποψηφιότητά της δεν αποτελεί για εμάς επιλογή ανάγκης, αλλά μια συνειδητή πολιτική επιλογή, καθώς εκφράζει απόλυτα την αλλαγή που απαιτεί η βάση της ΕΔΕΚ, την αποφασιστικότητα για ανασυγκρότηση και την τόλμη για διεκδίκηση.

Αντιλαμβανόμαστε τις προκλήσεις και τον δύσκολο δρόμο που βρίσκεται μπροστά της και κατανοούμε το μέγεθος των απαιτήσεων. Μεγαλύτερη σημασία, όμως, για εμάς έχουν η καθαρότητα των θέσεών της, η απουσία πολιτικών βαριδίων και η μέχρι σήμερα προσφορά της στις διεκδικήσεις μας.

Η Πρωτοβουλία Αγώνας εκφράζει την αμέριστη στήριξή της προς την υποψήφια και καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ΕΔΕΚ να συνταχθούν στο πλευρό της μέχρι την επίτευξη του κοινού μας στόχου: την υλοποίηση της βούλησης της βάσης της ΕΔΕΚ, όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από τις αποφάσεις του Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου.»