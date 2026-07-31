Εντός της εβδομάδας είναι προγραμματισμένη η υποβολή υποψηφιοτήτων για την αναπληρωματική εκλογή προέδρου της ΕΔΕΚ.

Σύμφωνα με την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου, η υποβολή υποψηφιότητα θα γίνει την Τρίτη και την Τετάρτη. Το ενδιαφέρον μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να είναι μεγάλο. Ακούγεται ότι ο πρώην ευρωβουλευτής και πρώην Υπουργός Άμυνας, Κυριάκος Μαυρονικόλας, είναι αυτός που θα αναλάβει το δύσκολο ρόλο να οδηγήσει το κόμμα στο εκλογικό συνέδριο. Κυκλοφορεί και ως φήμη, το ενδιαφέρον του Μάριου Χάννιδη, ως πιθανού υποψηφίου.

Προς το παρόν και τα δύο αποτελούν σενάρια. Το σίγουρο είναι ότι ο δρόμος μέχρι το εκλογικό είναι πολύ δύσκολος και η επόμενη μέρα για την ΕΔΕΚ, ακόμα πιο δύσκολη…

Φ.Δ.