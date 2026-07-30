Την ένταση του υπερτουρισμού σε ορισμένους από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Ιταλίας καταγράφουν βίντεο που κυκλοφορούν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα πλάνα δείχνουν ασφυκτικά γεμάτους δρόμους στη Ρώμη, ουρές εκατοντάδων μέτρων για τα φέρι στη Λίμνη Κόμο και κατάμεστες αποβάθρες τρένων στα γραφικά Cinque Terre.

Με τις θερινές διακοπές των σχολείων να βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη στην Ευρώπη, οι ιταλικές Αρχές προετοιμάζονται για ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των επισκεπτών τις επόμενες εβδομάδες και… φρακαρισμένα σοκάκια, όπως πρόσφατα στο Ποζιτάνο.

«Η Ρώμη δεν είναι για… αδύναμες καρδιές»

Ένα από τα βίντεο που συγκέντρωσαν χιλιάδες προβολές στο TikTok δείχνει «ορδές» τουριστών να κινούνται με δυσκολία στους δρόμους της ιταλικής πρωτεύουσας.

«Η Ρώμη σήμερα δεν είναι για τους αδύναμους», έγραψε χαρακτηριστικά η δημιουργός του βίντεο, περιγράφοντας την εμπειρία της μέσα στη ζέστη και τον συνωστισμό.

Ανάλογες είναι οι εικόνες και γύρω από τη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι, όπου εκατοντάδες επισκέπτες προσπαθούν να πλησιάσουν το ιστορικό μνημείο για μια φωτογραφία.

Παρότι οι ιταλικές Αρχές έχουν περιορίσει τον αριθμό των επισκεπτών σε έως 400 άτομα κάθε φορά και έχουν επιβάλει εισιτήριο δύο ευρώ για τους τουρίστες, οι εικόνες δείχνουν πολλούς να σηκώνουν τα κινητά τους πάνω από τα κεφάλια του πλήθους, προσπαθώντας να απαθανατίσουν το διάσημο σιντριβάνι.

Δεν λείπουν και τα αρνητικά σχόλια. Επισκέπτες κάνουν λόγο για σκουπίδια στους δρόμους και έντονο φόβο για πορτοφολάδες, ειδικά στις πιο πολυσύχναστες περιοχές.

Βίντεο στα social media καταγράφουν τεράστιες ουρές επιβατών που περιμένουν να επιβιβαστούν στα φέρι, ενώ εκατοντάδες άλλοι αποβιβάζονται ταυτόχρονα, δημιουργώντας σκηνές χάους.

«Δεν υπερέβαλαν όταν έλεγαν πόσο γεμάτη είναι η Ιταλία τον Ιούλιο», σχολιάζει χαρακτηριστικά μία ταξιδιώτισσα.

Άλλοι επισκέπτες αναφέρουν ότι προτίμησαν να μετακινηθούν με λεωφορεία ή να επιβιβαστούν από λιγότερο δημοφιλείς στάσεις, προκειμένου να αποφύγουν την πολύωρη αναμονή.

Ούτε τα Cinque Terre… γλίτωσαν από τα πλήθη των τουριστών

Η εικόνα δεν διαφέρει ούτε στα εντυπωσιακά Cinque Terre, τα πέντε πολύχρωμα παραθαλάσσια χωριά που αποτελούν έναν από τους πιο φωτογραφημένους προορισμούς της Ιταλίας.

Τουρίστρια που περίμενε να απολαύσει ήρεμες παραλίες και γραφικά σοκάκια βρέθηκε αντιμέτωπη με κατάμεστες αποβάθρες τρένων και ουρές σχεδόν σε κάθε σημείο ενδιαφέροντος.

«Νόμιζα ότι είχα ξεφύγει από τα πλήθη… τελικά όλοι είχαν την ίδια ιδέα», έγραψε στο TikTok.

Παραλίες μόνο με κράτηση

Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η πίεση στους πιο δημοφιλείς προορισμούς, αρκετές ιταλικές παραλίες λειτουργούν πλέον με ημερήσιο όριο επισκεπτών.

Ανάμεσά τους βρίσκεται η διάσημη La Pelosa στη Σαρδηνία, η οποία θεωρείται μία από τις ομορφότερες παραλίες της Ευρώπης. Ωστόσο, όσοι δεν έχουν ήδη κάνει κράτηση δύσκολα θα καταφέρουν να τη επισκεφθούν, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις έχουν εξαντληθεί έως και τον Σεπτέμβριο.

Αντίστοιχο σύστημα εφαρμόζεται και στις παραλίες Cala Goloritzé και Tuerredda, επίσης στη Σαρδηνία.

Ο υπερτουρισμός διχάζει την Ευρώπη

Το πρόβλημα του υπερτουρισμού δεν αφορά μόνο την Ιταλία. Τα τελευταία χρόνια διαδηλώσεις κατοίκων έχουν πραγματοποιηθεί σε δημοφιλείς προορισμούς όπως η Βαρκελώνη, η Μαγιόρκα και η Βενετία, με βασικό αίτημα τον περιορισμό των επισκεπτών, των κρουαζιερόπλοιων και των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η αλματώδης αύξηση του τουρισμού ανεβάζει το κόστος στέγασης, επιβαρύνει τις δημόσιες συγκοινωνίες και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής στις ιστορικές πόλεις.

Παρά τις αντιδράσεις, η Ιταλία εξακολουθεί να προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε καλοκαίρι. Ωστόσο, τα φετινά viral βίντεο δείχνουν ότι για πολλούς το όνειρο των ιταλικών διακοπών συνοδεύεται πλέον από πολύωρες ουρές, συνωστισμό και αρκετή… υπομονή.

iefimerida.gr