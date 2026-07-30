Συνάντηση με τους κοινοτάρχες των πέντε κοινοτήτων που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού θα έχει την Παρασκευή ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού, θα συμμετάσχουν οι κοινοτάρχες Αγίας Άννας, Καλού Χωριού, Μοσφιλωτής, Πυργών και Ψευδά.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας της Εθνικής Φρουράς και επηρέασε τις γειτονικές κοινότητες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, στόχος της συνάντησης είναι η καταγραφή των ζητημάτων που έχουν προκύψει και η προώθηση των απαραίτητων ενεργειών για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Η συνάντηση εντάσσεται, όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Άμυνας με τις τοπικές αρχές.