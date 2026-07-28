Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Αγία Άννα, μετά τη μεγάλη χθεσινή πυρκαγιά, με ισχυρές δασοπυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για έλεγχο της κατάστασης και άμεση αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Οι δασοπυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποίησαν συνεχείς περιπολίες και ελέγχους, προκειμένου να αποτραπούν πιθανές αναζωπυρώσεις μετά τη μεγάλη πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την εικόνα που επικρατεί, σημειώθηκαν μόνο μικρές αναζωπυρώσεις, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα και αποτελεσματικά από τις επίγειες δυνάμεις.

Παράλληλα, πάνω από την πληγείσα περιοχή συνεχίζει να πραγματοποιεί προληπτικές πτήσεις αεροσκάφος δασοπυρόσβεσης, το οποίο θα παραμείνει σε περιπολία για ακόμη δύο ώρες, ενισχύοντας την επιτήρηση.

ΚΥΠΕ