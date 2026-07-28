Από προδικαστικό αίτημα που ήγειρε η υπεράσπιση του κατηγορούμενου για βιασμό, Φαίδωνα Φαίδωνος, συνοδεύτηκε η χθεσινή δικάσιμος της υπόθεσης.

Μέσω των δικηγόρων του ο εν αργία δήμαρχος Πάφου είχε δρομολογήσει διαδικασία από την περασμένη εβδομάδα, ώστε η παραπονούμενη της υπόθεσης να αξιολογηθεί από ψυχίατρο της επιλογής του. Η εν λόγω αίτηση τέθηκε χθες, όπως πληροφορούμαστε, ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου.

Είναι προφανές ότι αυτή η νομική κίνηση από πλευράς κ. Φαίδωνος, έχει να κάνει με την αξιολόγηση που ήδη έχει γίνει στην παραπονούμενη γυναίκα από κυβερνητικό ψυχίατρο στο πλαίσιο του ανακριτικού έργου, πριν αποφασιστεί η καταχώριση της υπόθεσης.

Με αυτή την εξέλιξη η υπεράσπιση επιχειρεί να αμφισβητήσει τη γνωμάτευση του κυβερνητικού ιατρού και κατ’ επέκταση την κατάθεση της παραπονούμενης.

Η πληροφόρηση για την κρίση του Δικαστηρίου δεν έχει γίνει γνωστή. Πάντως, όπως ενημερωνόμαστε από νομικούς κύκλους, υπάρχει νομολογία επί του εγερθέντος ζητήματος.

Χθες άνοιξε η αυλαία της ακροαματικής διαδικασίας, αφού πληροφορίες αναφέρουν ότι κατέθεσε ενόρκως στέλεχος της Αστυνομίας. Πρόκειται για μέλος της ανακριτικής ομάδας. Θα ακολουθήσουν ένορκες καταθέσεις από πρόσωπα που έδωσαν κρίσιμη μαρτυρία για την υπόθεση.

Όπως μας αναφέρθηκε από αξιόπιστη πηγή, η διαδικασία μπαίνει στα βαθιά από νωρίς. Κι αυτό υπό την έννοια ότι στις δικασίμους που προγραμματίστηκαν για σήμερα και τις επόμενες ημέρες, θα τεθεί υπό το μικροσκόπιο η κατάθεση προσώπων, τα οποία λόγω της ιδιότητάς τους, έδωσαν μαρτυρία που κρίθηκε ως σημαντική σε ανακριτικό στάδιο.

Θυμίζουμε ότι έχουν οριστεί δικάσιμοι μέχρι και τις 31 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή. Η δίκη θα συνεχιστεί τον Σεπτέμβριο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στον κατάλογο μαρτύρων επί του κατηγορητηρίου περιλαμβάνονται περί τα 30 πρόσωπα.

Η χθεσινή διαδικασία, διήρκησε πέραν των τεσσάρων ωρών.

Την κατηγορούσα Αρχή στην υπόθεση εκπροσωπεί η ανώτερη δικηγόρος της Δημοκρατίας, Μικαέλα Πασιαρδή. Την υπόθεση μέχρι και την προηγούμενη διαδικασία, κατά την οποία απαγγέλθηκε το κατηγορητήριο, χειρίστηκε το Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας Πάφου και συγκεκριμένα η εισαγγελέας Ειρήνη Σάββα.

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του Κακουργιοδικείου, το τριμελές δικαστικό σώμα απαρτίζεται από τη Λία Μάρκου (Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου), τον Θεόδωρο Συμεωνίδη (Επαρχιακός Δικαστής) και την Μαρία Σωκράτους (Επαρχιακός Δικαστής).

Οι κατηγορίες

Οι πέντε κατηγορίες που βαρύνουν τον κ. Φαίδωνος και για τις οποίες απάντησε μη παραδοχή, αφορούν στα αδικήματα του βιασμού, της άσεμνης επίθεσης (δύο κατηγορίες), της περιαγωγής σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και της επίθεσης που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη. Τα αδικήματα με τα οποία είναι αντιμέτωπος ο εν αργία δήμαρχος κρίνονται ως πολύ σοβαρά. Οι τρεις πρώτες κατηγορίες σε περίπτωση καταδίκης επισύρουν ποινή φυλάκισης δια βίου.

Αρκεί η περιγραφή του κακουργήματος της περιαγωγής σε νάρκωση που γίνεται στον ποινικό κώδικα: «Όποιος, με σκοπό διάπραξης ή διευκόλυνσης της διάπραξης κακουργήματος ή πλημμελήματος ή διευκόλυνσης της διαφυγής του υπαίτιου μετά τη διάπραξη ή την απόπειρα διάπραξης κακουργήματος ή πλημμελήματος, χορηγεί ή αποπειράται να χορηγήσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο φάρμακο ή πράγμα ικανό να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη του για αντίσταση, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου».

Καταθέσεις για τους επίμαχους διορισμούς στον Δήμο Πάφου

Η Αστυνομία διερευνά καταγγελία για πέντε θέσεις – Απολαβές μέχρι και €53.258, πρόσληψη τέκνου δημοτικού συμβούλου

Καταγγελία που έγινε το 2022 και σχετίζεται με πέντε προσλήψεις που φέρονται να έγιναν παράνομα στον Δήμο Πάφου επί δημαρχίας Φαίδωνα Φαίδωνος, αφορούν οι καταθέσεις που λαμβάνει το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Αρχηγείου Αστυνομίας.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν την Κυριακή (Pafos Live) στελέχη που συμμετείχαν στο δημοτικό συμβούλιο κλήθηκαν από το ΤΑΕ Αρχηγείου προκειμένου να δώσουν τις θέσεις τους για τις επίμαχες προσλήψεις.

Βάσει διασταυρωμένων πληροφοριών μας, η υπό διερεύνηση υπόθεση είναι ανάμεσα σε άλλες τρεις που, όπως είχε αποκαλύψει τον Φεβρουάριο ο «Φ», είχαν καταγγελθεί από ανώτερη δημοτικό λειτουργό και στρεφόταν κατά του εν αργία δημάρχου, Φαίδωνα Φαίδωνος και του τέως δημοτικού γραμματέα, Θέμη Φιλιππίδη.

Η εν λόγω λειτουργός είχε κάνει την καταγγελία την άνοιξη του 2022 στο ΤΑΕ Πάφου και στη συνέχεια τη διερεύνηση ανέλαβε το ΤΑΕ Αρχηγείου. Ο φάκελος της υπόθεσης με τις τέσσερις πτυχές είχε διαβιβαστεί τον περασμένο Ιανουάριο για τελευταία φορά στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος όπως είχαμε αποκαλύψει τον περασμένο Μάρτιο έδωσε οδηγίες για επιπλέον ανακριτικές ενέργειες.

Σ’ αυτές τις επιπλέον ενέργειες που ζητήθηκαν από τον επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας εντάσσεται η κλήτευση των προαναφερθέντων προσώπων, καθώς κατά την επίμαχη περίοδο διετέλεσαν μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

Όπως αποκαλύψαμε τον περασμένο Φεβρουάριο, η Ελεγκτική Υπηρεσία που κλήθηκε μετά από απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα να συνδράμει στις αστυνομικές έρευνες, είχε καταλήξει σε σημαντικά ευρήματα. Όπως προέκυψε οι διαδικασίες πρόσληψης στον Δήμο Πάφου για πέντε θέσεις με απολαβές μέχρι και €53.258 (διευθυντής «Έξυπνης Πόλης») ήταν διάτρητες.

Οι πέντε θέσεις, για τις οποίες εγείρονται ζητήματα, αφορούν έναν διευθυντή έργων Έξυπνης Πόλης, έναν βοηθό διευθυντή Έργων Έξυπνης Πόλης και τρεις μόνιμους λειτουργούς Δημοτικής Υπηρεσίας.

Στοιχεία που εξασφάλισε η Αστυνομία το φθινόπωρο του 2023 δείχνουν ότι ο Δήμος Πάφου όταν άρχισε τη διαδικασία για πρόσληψη διευθυντή και βοηθού διευθυντή Έργων Έξυπνης Πόλης δεν είχε λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις. Για την ακρίβεια δρομολόγησε διαδικασίες προσλήψεων τρεις μήνες πριν λάβει έγκριση.

Ο Δήμος Πάφου αιτήθηκε έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 23/9/2021. Ωστόσο στις 6 Οκτωβρίου του 2021 και πριν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου απαντήσει, ο Δήμος άρχισε τη διαδικασία προσλήψεων για τις δύο θέσεις. Συγκεκριμένα, δημοσιοποίησε σε δύο τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ότι δέχεται σχετικές αιτήσεις για Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ). Ακόμη, πριν από τη σχετική έγκριση διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος πρόσφερε διορισμό σε συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα από 22/11/2021 και 10/12/2021, αντιστοίχως, για την πλήρωση των δύο θέσεων. Η απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών ήρθε πολύ αργότερα. Συγκεκριμένα, η γραπτή έγκριση για τις υπό συζήτηση διευθυντικές θέσεις έφερε ημερομηνία 27 Ιανουαρίου του 2022.

Πέραν τούτων, ο Δήμος, όπως διαπιστώθηκε μετά από επιτόπιο έλεγχο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, προσέλαβε για τη θέση του βοηθού διευθυντή Έργων Έξυπνης Πόλης συγκεκριμένο άτομο, το οποίο δεν είχε υποβάλει καν αίτηση.

Εξάλλου, παράνομη παρουσιάζεται να είναι και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την πρόσληψη τριών μόνιμων λειτουργών Δημοτικής Υπηρεσίας. Όπως συνάγεται, το δημοτικό συμβούλιο έκανε παράνομα αναγωγή αποτελεσμάτων σε γραπτές εξετάσεις για σκοπούς πλήρωσης των θέσεων, επιβραβεύοντας πρόσωπα τα οποία είχαν αποτύχει στη γραπτή εξέταση.

Μάλιστα, η αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου και πρόεδρος του Κέντρου Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.) είχε προειδοποιήσει γραπτώς για έκνομη διαδικασία. Η μια προσληφθείσα ήταν κατά την επίμαχη περίοδο συγγενής δημοτικού συμβούλου.

Στις 13 Φεβρουαρίου όταν είχαμε ρωτήσει τον κ. Φαίδωνος για τις επίμαχες προσλήψεις και τις ενδεχόμενες παρατυπίες τόνισε πως όλα έγιναν νομότυπα.