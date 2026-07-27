Αρχίζει σήμερα επί της ουσίας, μετά από τρεις δικασίμους με διαδικαστικό χαρακτήρα, η δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου για τον τελούντα εν αργία Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, για την υπόθεση του βιασμού που κατήγγειλε γυναίκα. Στην προηγούμενη δικάσιμο, της 16ης τρέχοντος, το δικαστήριο ανακοίνωσε την απόφαση του για κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, προκειμένου να προστατευθεί η παραπονούμενη.

Ο κ. Φαίδωνος αρνήθηκε και τις πέντε κατηγορίες που του αποδίδονται για τον φερόμενο βιασμό και κατόπν τούτου, το Κακουργιοδικείο όρισε την σημερινή ως ημέρα έναρξης της δίκης η οποία θα συνεχισθεί καθημερινά μέχρι και την 31η Ιουλίου.

Οι πέντε κατηγορίες που βαρύνουν τον κ. Φαίδωνος και για τις οποίες απάντησε μη παραδοχή, αφορούν στα αδικήματα του βιασμού, της άσεμνης επίθεσης (2 κατηγορίες), της περιαγωγής σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και της επίθεσης που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη.

Το Κακουργιοδικείο συνεδριάζει από την προηγούμενη δικάσιμο υπό τη νέα σύνθεση του, μετά την αυτοεξαίρεση του δικαστή Νικόδημου Φακοντή στην συνεδρία, της 28ης Μαίου, λόγω οικογενειακής εμπλοκής σε υποθέσεις που αφορούν στον κατηγορούμενο.

Ως νέο μέλος του Κακουργιοδικείου ορίσθηκε η Επαρχιακή Δικαστής Μαρία Σωκράτους. Η σύνθεση του Κακουργιοδικείου που εκδικάζει πλέον την υπόθεση του κ. Φαίδωνος είναι: Λία Μάρκου, Π.Ε.Δ., Θεόδωρος Συμεωνίδης, Ε.Δ. και Μαρία Σωκράτους, Ε.Δ.