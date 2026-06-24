Μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες απάντησε σήμερα (24/6) ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος.

Κεντρικό ζήτημα της σημερινής διαδικασίας αποτέλεσε το αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής, το οποίο υποβλήθηκε πριν από την έναρξη της δίκης, για διεξαγωγή τόσο της απαγγελίας των κατηγοριών όσο και της ακροαματικής διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών. Η πλευρά της Κατηγορούσας Αρχής επικαλέστηκε τη φύση των αδικημάτων και την ανάγκη προστασίας της παραπονούμενης.

Το Κακουργιοδικείο, ωστόσο, απέρριψε το αίτημα και επέτρεψε τη δημόσια απαγγελία των κατηγοριών στον κατηγορούμενο Φαίδωνα, χωρίς να γίνει αναφορά στο όνομα της παραπονούμενης. Ο κατηγορούμενος απάντησε αρνητικά και στις πέντε κατηγορίες.

Ο Φαίδωνος αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες, οι οποίες αφορούν:

Αδικήματα βιασμού

Άσεμνη επίθεση (2 κατηγορίες)

Πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης,

Χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να προκαλέσει νάρκωση και να εξουδετερώσει τη δύναμη ή την ικανότητα αντίδρασης ή αντίστασης του θύματος.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για ακρόαση από τις 27 Ιουλίου έως τις 31 Ιουλίου, στις 9:00 το πρωί.

Αίτημα για τη διεξαγωγή ολόκληρης της δίκης κεκλεισμένων

Η Κατηγορούσα Αρχή επανήλθε με αίτημα για τη διεξαγωγή ολόκληρης της δίκης κεκλεισμένων των θυρών.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Χρίστος Πουργουρίδης, ανέφερε ότι, σε αυτό το στάδιο των αγορεύσεων επί του αιτήματος της Κατηγορούσας Αρχής, συμφωνεί όπως η διαδικασία διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να αποκαλυφθούν λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Το Δικαστήριο, αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις και των δύο πλευρών, αποφάσισε όπως η παρούσα διαδικασία των αγορεύσεων επί του αιτήματος για διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία κοινού και δημοσιογράφων. Μετά την απόφαση, δημοσιογράφοι και πολίτες που βρίσκονταν στην αίθουσα αποχώρησαν, κατόπιν οδηγιών του Δικαστηρίου.

Μετά την πάροδο περίπου μίας ώρας, το Δικαστήριο ανακοίνωσε ότι επιφυλάσσει την απόφασή του επί του αιτήματος για διεξαγωγή ολόκληρης της ακροαματικής διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών, ορίζοντας ως ημερομηνία ανακοίνωσης την 16η Ιουλίου, στις 09:00 το πρωί.

Απαγγελία κατηγοριών χωρίς αναφορά στο όνομα της παραπονούμενης

Νωρίτερα, το Δικαστήριο σημείωσε ότι το δικαίωμα της δημόσιας ακροαματικής διαδικασίας είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, καθώς κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να εκδικάζεται η υπόθεσή του δημόσια. Τόνισε, ωστόσο, ότι το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο και ότι καθήκον του Δικαστηρίου είναι να εξισορροπεί τα δικαιώματα και των δύο πλευρών, με γνώμονα τη διασφάλιση της δίκαιης δίκης.

Η πρόεδρος σημείωσε ότι, στο παρόν στάδιο, εφόσον δεν αναφέρεται το όνομα της παραπονούμενης και γίνεται αναφορά μόνο στα υπό εξέταση αδικήματα, δεν αποκαλύπτεται η ταυτότητά της. Υπέδειξε επίσης ότι, όπου στο κατηγορητήριο αναφέρεται το όνομα της παραπονούμενης, πρέπει να γίνεται αναφορά χωρίς ονομαστική ταυτοποίηση.

Αίτημα κεκλεισμένων των θυρών – «Θέλουμε να προστατεύσουμε το θύμα»

Υπενθυμίζεται ότι με την έναρξη της διαδικασίας, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ζήτησε όπως η εκδίκαση της υπόθεσης διεξαχθεί εξ ολοκλήρου κεκλεισμένων των θυρών, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, την ανάγκη προστασίας της παραπονούμενης και τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Από πλευράς υπεράσπισης, ο δικηγόρος του κατηγορουμένου, Χρίστος Πουργουρίδης, ανέφερε ότι θα εγείρει ένσταση στο αίτημα, υποστηρίζοντας πως στο παρόν στάδιο της διαδικασίας οι κατηγορίες θα μπορούσαν να απαγγελθούν χωρίς να γίνει οποιαδήποτε αναφορά στο όνομα της παραπονούμενης.

Λαμβάνοντας τον λόγο, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ανέφερε ότι έχει ετοιμάσει γραπτή αγόρευση, στην οποία θα αναφερθεί στο άρθρο 32 του Συντάγματος, καθώς και σε σειρά νομοθεσιών που αφορούν την προστασία των θυμάτων. Όπως είπε, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει λεπτομέρειες της υπόθεσης, καθώς και το όνομα της παραπονούμενης, το οποίο θα πρέπει να προστατευθεί.

Το Δικαστήριο έθεσε το ερώτημα κατά πόσο θα μπορούσε να απαλειφθεί το όνομα της παραπονούμενης από την παρούσα διαδικασία. Απαντώντας, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ανέφερε ότι στη δεύτερη κατηγορία περιγράφεται συγκεκριμένη πράξη και ότι δεν είναι δυνατόν να παραλειφθούν ορισμένες αναφορές.

«Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε το θύμα. Υπάρχουν αποδιδόμενες πράξεις και λεπτομέρειες στις κατηγορίες. Πρόκειται για ιδιαίτερα ευαίσθητα ζητήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος του Κακουργιοδικείου επανήλθε στο ερώτημα, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε να αποφευχθεί η αναφορά στο όνομα της παραπονούμενης.

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των δύο πλευρών, το Δικαστήριο αποφάσισε όπως απορρίψει το αίτημα.