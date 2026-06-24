Η υπόθεση του φερόμενου βιασμού γυναίκας με κατηγορούμενο τον τελούντα εν αργία δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, που αναβλήθηκε στις 28 Μαΐου μετά την αυτοεξαίρεση δικαστή, επανέρχεται στο Κακουργιοδικείο Πάφου που θα συνεδριάσει στις 9.00π.μ. σήμερα. Ο κ. Φαίδωνος θα κληθεί σήμερα να απαντήσει παραδοχή ή μη στις τέσσερις κατηγορίες που τον βαρύνουν και αν η απάντησή του, όπως αναμένεται, είναι αρνητική, πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι η έδρα θα ανακοινώσει την έναρξη της δίκης επί της ουσίας για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Στον κ. Φαίδωνος θα απαγγελθούν σήμερα οι τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες αφορούν στα αδικήματα του βιασμού, της άσεμνης επίθεσης, της περιαγωγής σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και της επίθεσης που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη, με σκοπό βάσει της νομολογίας να απαντήσει παραδοχή ή όχι. Από όλα τα μέχρι στιγμής γεγονότα και δηλώσεις γύρω από την υπόθεση, θεωρείται δεδομένο ότι ο εν αργία δήμαρχος Πάφου θα αρνηθεί και τις τέσσερις κατηγορίες, οπότε το Κακουργιοδικείο θα ορίσει νέα ημερομηνία για να αρχίσει η δίκη με την κλήτευση μαρτύρων των δύο πλευρών. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, τοποθετείται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι ίδιες πληροφορίες προεξοφλούν ότι αίτηση της κατηγορούσας Αρχής θα είναι η διεξαγωγή της διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών.

Η απάντηση στις κατηγορίες αναμενόταν ότι θα γινόταν στη δικάσιμο της 28ης Μαΐου, ωστόσο, η διαδικασία διακόπηκε την ημέρα εκείνη αφού ο δικαστής Νικόδημος Φακοντής έλαβε τον λόγο και ζήτησε την αυτοεξαίρεσή του. Ο κ. Φακοντής ζήτησε να εξαιρεθεί επειδή όπως ανέφερε, παλαιότερα ο πατέρας του είχε καταχωρήσει αίτηση παρακοής κατά του κ. Φαίδωνος για υπόθεση του ΣΑΠΑ, αναφέροντας επίσης ότι μετά τον θάνατο του πατέρα του, με την εν λόγω υπόθεση ασχολείται η δικηγόρος σύζυγός του.

Πρόβαλε επίσης ως λόγο αυτοεξαίρεσης το γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρξε ένας διαπληκτισμός μεταξύ του πατέρα του που διαχειριζόταν την Λέσχη Ευσέβεια και του κ. Φαίδωνος.

Ανέφερε επίσης και ένα τρίτο λόγο, ότι η αδελφή του έχει στενή πνευματική σχέση με την οικογένεια Φαίδωνος.

Κατόπιν τούτων, το Κακουργιοδικείο έκανε δεκτό το αίτημα αυτοεξαίρεσης του κ. Φακοντή και όρισε εκ νέου την υπόθεση για σήμερα, προκειμένου να προλάβει το Ανώτατο Δικαστήριο να ορίσει νέο δικαστή. Ο διορισμός έγινε πριν μερικές μέρες και το νέο μέλος του Κακουργιοδικείου που θα συνεδριάσει σήμερα στην Πάφο είναι η επαρχιακή δικαστής, Μαρία Σωκράτους.

Πλέον, η νέα σύνθεση του Κακουργιοδικείου, για σκοπούς εκδίκασης της υπόθεσης είναι: Λία Μάρκου, Π.Ε.Δ., Θεόδωρος Συμεωνίδης, Ε.Δ. και Μαρία Σωκράτους, Ε.Δ.