Ήταν μια σοβαροφανής παράσταση. Διανθισμένη με μπόλικους νομικίστικους όρους. Τα έβαλε με όλους. Με την Αρχή κατά της Διαφθοράς. Με τους λειτουργούς επιθεώρησης που διενήργησαν την έρευνα για το «Κράτος Μαφία». Με όσους τον πολεμάνε εντός και εκτός Κύπρου. Με τον Δρουσιώτη. Στο τέλος ο εις και μόνος αλάνθαστος, απεφάνθη. Λένε όλοι ψέματα. Κάνουν όλοι λάθος.

Το πιο μεγάλο λάθος, ωστόσο, το έκανε ο ίδιος. Δεν έχει ακόμη καταλάβει ότι ποσώς ενδιαφέρει την κοινωνία αν έχει δίκαιο ο ίδιος ή ο Δρουσιώτης. Δεν έχει ακόμη καταλάβει πως ο πόλεμος πια είναι της κοινωνίας με τη διαφθορά.

Το πόρισμα, Νίκο Αναστασιάδη, ήρθε να κάνει μια κοινωνία, ευρισκόμενη για χρόνια σε κατάσταση οργής, να κοχλάζει. Αυτή τη φορά βιώνει τον χειρότερο εφιάλτη. Για πρώτη φορά, ένας ανεξάρτητος θεσμός καταγράφει ένα ολόκληρο σύστημα να βρίσκεται στο βούρκο. Θεσμοί, τραπεζικό σύστημα, δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόροι, υπουργοί, βουλευτές, εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία…

Το κράτος δικαίου έχει ήδη περάσει από την αγχόνη την οποία έστησαν εκείνοι που ελέγχουν το αηδιαστικό σύστημα. Μπροστά σε αυτή τη φρίκη, προσπάθησες να εμπεδώσεις την εκνευριστική ατάκα του παρελθόντος, ότι είσαι «άμωμος και αμόλυντος». Ισχυριζόμενος ότι όλοι κάνουν λάθος…

Μάλιστα, για να είσαι πειστικός, επέλεξες μια μέθοδο, που ομολογώ πως με συγκίνησε. Λυπήθηκα. Βούρκωσαν τα μάτια μου. Ποιος δεν θα δάκρυζε μπροστά σε τέτοια αδικία; Επτά φορές επανέλαβες ότι στις επτά κατηγορίες εναντίον σου, αυτοί οι αθεόφοβοι λειτουργοί επιθεώρησης δεν σου ανέφεραν το παραμικρό. Για να μπορέσεις να απαντήσεις βρε αδελφέ…

Όμως, Νίκο Αναστασιάδη, μέσα σε αυτή τη μανία να καταδείξεις ότι είσαι άμωμος, υπέπεσες σε δύο λάθη. Πρώτον, επανέλαβες αρκετές φορές ότι όλοι οι σοβαροί ισχυρισμοί του Δρουσιώτη εναντίον σου, καταρρίφθηκαν από την έρευνα της Αρχής. Γι’ αυτό και δεν αναφέρονται στο πόρισμα. Την ίδια ώρα, όμως, κατηγόρησες τους ερευνώντες ότι έκαναν λάθος σε όλες τις υποθέσεις στις οποίες σου καταλογίζουν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.

Πόσο πειστικός μπορείς να είσαι προβάλλοντας έναν τέτοιο ισχυρισμό; Όσα είναι υπέρ σου είναι σωστά και όσα είναι εναντίον σου είναι λάθος. Είσαι και δικηγόρος. Έπρεπε να γνωρίζεις ότι κανένα δικαστήριο δεν θα αποδεχόταν ένα τέτοιο αλληλοσυγκρουόμενο ισχυρισμό.

Δεύτερον, ωθούμενος από την ίδια μανία να πείσεις ότι είσαι αμόλυντος, κατηγόρησες την Αρχή κατά της Διαφθοράς και τους λειτουργούς επιθεώρησης για «έλλειψη βούλησης να σταθούν απέναντι στο λαϊκισμό, την περιρρέουσα ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι λαϊκοί δικαστές, οι δολοφόνοι χαρακτήρων και κακόβουλοι χρήστες του διαδικτύου».

Τεράστιο σφάλμα Νίκο Αναστασιάδη. Πρώτον, επειδή υπονομεύεις έναν ανεξάρτητο θεσμό, όπως έπραττες πλειστάκις κατά τη διακυβέρνησή σου. Αυτή τη φορά, μάλιστα, σε βάρος ενός θεσμού, που εσύ δημιούργησες. Όταν βρισκόσουν με την πλάτη στον τοίχο λόγω του σκανδάλου των χρυσών διαβατηρίων και πάσχιζες απεγνωσμένα να καθαρίσεις τους λεκέδες…

Πώς τα φέρνει η μοίρα αλήθεια. Αυτός ο δικός σου θεσμός, σήμερα σε στήνει στον τοίχο. Άντε τώρα, Νίκο Αναστασιάδη, να πείσεις ότι μια Αυστραλή έμπειρη νομικός, η Γκαμπριέλ Λουίζ ΜακΙντάιρ (Gabrielle Louise McIntyre) ήρθε στην Κύπρο για να τείνει ευήκοον ους στους λαϊκιστές.

Για να γνωρίζουν οι αναγνώστες περί τίνος πρόκειται, αναφέρουμε ότι η κ. ΜακΙντάιρ χαρακτηρίζεται ως ειδικός στη διεθνή νομική πρακτική, στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, στο διεθνές ποινικό δίκαιο, στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο διοικητικό δίκαιο. Συμμετείχε διεθνώς σε διάφορες επιτροπές και σώματα.

Συμμερίζομαι τον πόνο σου, Νίκο Αναστασιάδη, αλλά καλό είναι να σοβαρευτείς. Δεν σε έφταναν όλα τα προαναφερθέντα, επικαλέστηκες και τον Χριστόφια. Με αναφορά στα χρυσά διαβατήρια και με τρόπο, που εμμέσως, άφηνε να διαφανεί ότι ευθύνονται και οι πριν από εσένα. Σου θυμίζω τους αριθμούς για να μην παρασύρεσαι: Επί προεδρίας Τάσσου Παπαδόπουλου έγιναν 5 πολιτογραφήσεις, επί Δημήτρη Χριστόφια 228 και επί Νίκου Αναστασιάδη 6.546 πολιτογραφήσεις! Οι μισές από τις δικές σου ήταν παράνομες!

Για να τελειώνουμε, όμως, με την επικοινωνιακή παράσταση, Νίκο Αναστασιάδη, επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά. Ο λαός με ή χωρίς το «Κράτος Μαφία», με ή χωρίς την Αρχή κατά της Διαφθοράς, με ή χωρίς τα συγκεκριμένα πιθανά ποινικά αδικήματα, σε έζησε επί 10 χρόνια. Σε έκρινε για όλα.

Τα χρυσά διαβατήρια που έγιναν αφορμή να διασύρουν την πατρίδα μας ανά την υφήλιο. Τα ταξίδια με το αεροπλάνο του Σαουδάραβα στις Σεϋχέλλες. Τον Συνεργατισμό. Το σκάνδαλο του Βασιλικού. Το σκάνδαλο του λιμανιού στη Λάρνακα. Πληθώρα ξένων δημοσιευμάτων που εστίαζαν προσωπικά σε σένα ενώ εσύ μιλούσες για συκοφαντίες και μυθεύματα. Κι ένα σωρό άλλα…

Ο λεκές είναι πια τεράστιος Νίκο Αναστασιάδη, άσχετος με το πόρισμα και δεν φεύγει με τίποτα. Η κριτική της πλειοψηφίας του λαού κατατάσσει τη διακυβέρνησή σου στον πάτο. Ουδόλως έχει σημασία αν θα δικαιωθεί ο Δρουσιώτης. Η μπάλα πλέον βρίσκεται στο γήπεδο των θεσμών. Ο λαός ζητά να χειριστούν με απόλυτη αντικειμενικότητα το πόρισμα της Αρχής.

Για να γίνει αυτό, απαιτούνται δύο πράγματα: Πρώτον, διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών -αν είναι ξένος ανάμεσά τους έτι καλύτερα- και ανεξάρτητου δημόσιου κατήγορου. Αυτό ας το λάβει σοβαρά υπόψη το Προεδρικό.

Δεύτερον, να παραιτηθούν Γενικός και Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας. Οι τόνοι καχυποψίας που προκαλεί η παρουσία τους, έχει σκεπάσει τη Νομική Υπηρεσία. Χθες, το Εισαγγελικό Συμβούλιο ένιψε τας χείρας του. Επισφράγισε κατ’ αυτό τον τρόπο ότι είναι μονόδρομος η παραίτηση Σαββίδη και Αγγελίδη. Για να μπορέσει ο Αναστασιάδης να πει όσα πιστεύει στο δικαστήριο. Όχι σε συνέντευξη Τύπου…