Red carpet στο K-Cineplex Nicosia Prime παρουσία κορυφαίων προσωπικοτήτων της κινεζικής κινηματογραφικής βιομηχανίας και δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του ασιατικού σινεμά

Με μια λαμπερή τελετή λήξης στο K-Cineplex Nicosia Prime στον Στρόβολο, ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουνίου η Εβδομάδα Κινεζικού Κινηματογράφου στην Κύπρο με τη συμμετοχή πέραν τον 200 προσκεκλημένων, μία διοργάνωση που σημάδεψε τον εορτασμό της 55ης επετείου των διπλωματικών σχέσεων Κίνας και Κύπρου με τον πλέον εύγλωττο τρόπο: μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου.

Η βραδιά απέκτησε εξαιρετικό βάρος με την παρουσία δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του ασιατικού σινεμά, του Wu Jing και της Chen Lijun, οι οποίοι έφτασαν στην Κύπρο ειδικά για την εκδήλωση. Ο Wu Jing, γνωστός διεθνώς από τις ταινίες Wolf Warrior και The Wandering Earth, αποτελεί έναν από τους πλέον εμβληματικούς ηθοποιούς του σύγχρονου κινεζικού κινηματογράφου. Η Chen Lijun, πρωταγωνίστρια της ταινίας «Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert» που προβλήθηκε στο πλαίσιο της τελετής λήξης, ολοκλήρωσε ένα δίδυμο παρουσίας που ανέδειξε τη διεθνή εμβέλεια της διοργάνωσης.

Στο πλαίσιο της τελετής απηύθυναν χαιρετισμούς τρεις εκπρόσωποι των διοργανωτών. Ο Επιτετραμμένος a.i. κ. Zhou Yunliang τόνισε ότι η Εβδομάδα Κινεζικού Κινηματογράφου συνέβαλε στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ πολιτισμών και στον εμπλουτισμό της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Ο Εκτελεστικός Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Διοίκησης Κινηματογράφου της Κίνας κ. Mao Yu ανέπτυξε την πορεία ανάπτυξης της κινεζικής κινηματογραφικής βιομηχανίας και εξέφρασε την προθυμία για περαιτέρω ενίσχυση των κινηματογραφικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών. Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού κ. Γιώργος Γ. Παπαγεωργίου ανέφερε ότι η διοργάνωση ενίσχυσε τους δεσμούς μεταξύ των λαών και έθεσε γερά θεμέλια για την επέκταση της πολιτιστικής συνεργασίας Κύπρου και Κίνας.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την προβολή της ταινίας «Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert», μετά την οποία πραγματοποιήθηκε συζήτηση Q&A με τους πρωταγωνιστές, δίνοντας στο κυπριακό κοινό τη σπάνια ευκαιρία να επικοινωνήσει απευθείας με κορυφαίους εκπροσώπους του κινεζικού σινεμά.