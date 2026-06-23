Η ολλανδική ζυθοποιία Heineken N.V. ανακοίνωσε τον διορισμό του Rafael Oliveira στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, σε μια ιστορική εξέλιξη για τον όμιλο, καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά που η ηγεσία του ανατίθεται σε στέλεχος προερχόμενο εκτός της εταιρείας.

Ο Oliveira, ο οποίος είναι σήμερα διευθύνων σύμβουλος της JDE Peet’s, θα αναλάβει καθήκοντα στις 1 Οκτωβρίου. Θα διαδεχθεί τον Dolf van den Brink, ο οποίος αποχώρησε στα τέλη Μαΐου, έπειτα από έξι χρόνια στην κορυφή της εταιρείας και συνολικά περισσότερα από 28 χρόνια υπηρεσίας στον όμιλο.

Η αλλαγή στη διοίκηση πραγματοποιείται σε περίοδο πιέσεων για τη Heineken, καθώς η κατανάλωση μπύρας παραμένει χαμηλή σε αρκετές από τις βασικές αγορές της. Οι μεταβολές στις καταναλωτικές συνήθειες, οι αυξανόμενες ανησυχίες για τις επιπτώσεις του αλκοόλ στην υγεία, ιδίως μεταξύ νεότερων ηλικιακών ομάδων, καθώς και η επιβάρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών έχουν επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις.

Ο όμιλος εφαρμόζει ήδη πρόγραμμα περιορισμού δαπανών, το οποίο προβλέπει μείωση περίπου 7% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού. Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, η Heineken κατέγραψε πτώση στους όγκους πωλήσεων μπύρας, με τη ζήτηση να υποχωρεί σε σημαντικές αγορές στην Ευρώπη και την αμερικανική ήπειρο.

Η εταιρεία υστερεί σε απόδοση έναντι ανταγωνιστών όπως η Anheuser-Busch InBev και η Carlsberg A/S, ενώ η μετοχή της έχει καταγράψει πτώση 5,4% τους τελευταίους 12 μήνες.

Παρά τις δυσκολίες, η διοίκηση της Heineken διατηρεί θετικές εκτιμήσεις για τις προοπτικές ανάπτυξης σε αναδυόμενες αγορές, όπως το Βιετνάμ και η Νότια Αφρική, όπου η δημογραφική επέκταση και η άνοδος των εισοδημάτων ενισχύουν τη ζήτηση.

Πριν από τη θητεία του στη JDE Peet’s, ο Oliveira εργάστηκε για μία δεκαετία στην Kraft Heinz, φθάνοντας στη θέση του προέδρου διεθνών αγορών. Στο πλαίσιο αυτό είχε την ευθύνη χαρτοφυλακίου άνω των 7 δισ. δολαρίων σε Ευρώπη, Αφρική, Ασία-Ειρηνικό και Λατινική Αμερική.

Παράλληλα, η Keurig Dr Pepper ανακοίνωσε ότι αρχίζει τη διαδικασία αναζήτησης νέου επικεφαλής για τη δραστηριότητα καφέ που απέκτησε μέσω της εξαγοράς της JDE Peet’s. Της διαδικασίας θα ηγηθεί η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Pamela Patsley.