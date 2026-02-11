Σε κατάργηση έως και 6.000 θέσεων εργασίας ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει η ολλανδική ζυθοποιία Heineken την Τετάρτη, καθώς αντιμετωπίζει «δύσκολες συνθήκες αγοράς», με μείωση του όγκου πωλήσεων μπύρας σε σύγκριση με τον περασμένο χρόνο.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η εταιρεία δήλωσε ότι θα «επιταχύνει την παραγωγικότητα σε μεγάλη κλίμακα για να επιτύχει σημαντικές εξοικονομήσεις, μειώνοντας 5.000 έως 6.000 θέσεις εργασίας τα επόμενα δύο χρόνια” και παραμένει προσεκτική στις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες της για τις συνθήκες στην αγορά μπύρας. Η Heineken απασχολεί περίπου 87.000 άτομα παγκοσμίως.

Οι επενδυτές φάνηκαν να χαιρετίζουν την είδηση της μείωσης των θέσεων εργασίας, με τις μετοχές να σημειώνουν άνοδο περίπου 3% κατά την έναρξη των συναλλαγών στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ.

Τον Οκτώβριο, η ζυθοποιία είχε ήδη ανακοινώσει ότι θα προχωρούσε σε περικοπές ή ανακατατάξεις 400 θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της κεντρικής της έδρας στο Άμστερνταμ, προκειμένου να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες.

Τα στελέχη δεν προσδιόρισαν πού θα γίνουν οι περισσότερες απολύσεις, με τον οικονομικό διευθυντή Harold van den Broek να αφήνει να νοηθεί σε δηλώσεις του ότι θα γίνουν στην Ευρώπη, η οποία αποτελεί μεγάλο τμήμα της δραστηριότητας της εταιρείας. Σημείωσε επίσης ότι πολλές από τις πρωτοβουλίες της εταιρείας εστιάζουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής τους δραστηριότητας.

Το 2025 οι συνολικές ετήσιες πωλήσεις της Heineken ανήλθαν σε 34,4 δισεκατομμύρια ευρώ (41 δισεκατομμύρια δολάρια), σε σύγκριση με τα 36,0 δισεκατομμύρια που κατέθεσε το 2024.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, αντιστοιχούν σε αύξηση 4,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν εξαιρέθηκαν οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Για το 2026, η Heineken προβλέπει αύξηση των οργανικών λειτουργικών κερδών για ολόκληρο το έτος κατά 2% έως 6%, έπειτα από αύξηση 4,4% πέρυσι, που έφτασε τα 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

ΚΥΠΕ