Την πρόθεση του Υπουργείου Εργασίας να καταθέσει στη Βουλή μέχρι τα μέσα Ιουλίου το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση εξέφρασε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας.

Οι δηλώσεις έγιναν τη Δευτέρα, μετά τη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, στο Υπουργείο Εργασίας, στη Λευκωσία.

Ο Μουσιούττας ανέφερε ότι ο αναλογιστής παρουσίασε στους κοινωνικούς εταίρους τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν τις συντάξεις χηρείας και ανικανότητας, καθώς και το επίδομα ορφάνιας. Όπως είπε, οι αλλαγές θα προβλέπουν πιο επωφελείς συνθήκες και κριτήρια για τους εργαζομένους, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν εφόσον χρειαστεί.

Παράλληλα, σημείωσε ότι επιλύονται απορίες που αφορούν την αναλογιστική μείωση του 12%, ύστερα από παράκληση των μελών του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, καθώς και άλλα ζητήματα δευτερεύουσας σημασίας που σχετίζονται με τον πρώτο πυλώνα.

Ο Υπουργός Εργασίας, αναφερόμενος στη δημόσια συζήτηση που αναπτύχθηκε κατά την προεκλογική περίοδο, τόνισε ότι ακόμη δεν υπάρχει τελική κατάληξη και ότι συνεχίζεται η ανταλλαγή απόψεων και η ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων, μέχρι να εξευρεθεί συναινετική λύση.

Απηύθυνε, παράλληλα, έκκληση να αποφεύγονται αναφορές σε αριθμούς ή εικασίες που, όπως είπε, «δεν στηρίζονται σε όλη την αλήθεια», σημειώνοντας ότι όσοι διατυπώνουν τέτοιες εκτιμήσεις δεν γνωρίζουν όλα τα πραγματικά δεδομένα.

«Θα ήταν καλύτερο να ρωτήσουν εμάς τους αρμοδίους, αλλά το πιο καλό θα ήταν να κάνουν λίγη υπομονή διότι, με βάση το χρονοδιάγραμμα που είχαμε αναφέρει, μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα έχουμε καταθέσει το νομοθέτημα ενώπιον της Βουλής και αυτό σημαίνει ότι θα έχει δοθεί στους κοινωνικούς εταίρους προγενέστερα και ότι τα κόμματα θα έχουν την ευκαιρία να το μελετήσουν και να το συζητήσουν μαζί μας μέσα στο καλοκαίρι», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι να συνεχιστεί η ενημέρωση, η συζήτηση και η υποβολή εισηγήσεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε τον Σεπτέμβριο τα κόμματα να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα ενημερωμένα για την έναρξη της επίσημης συζήτησης στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Ο Μουσιούττας εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορεί να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για τον πρώτο πυλώνα, σημειώνοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει διαφορά απόψεων με τους κοινωνικούς εταίρους ως προς το κατά πόσον ο πρώτος και ο δεύτερος πυλώνας πρέπει να προχωρήσουν ταυτόχρονα.

Όπως είπε, η θέση της κυβέρνησης είναι ότι πρέπει να προχωρήσει ο πρώτος πυλώνας, ώστε να εφαρμοστούν οι αλλαγές και να γίνει αισθητή η διαφορά από τους πολίτες. Ως κυριότερο ζήτημα ανέδειξε την αύξηση των χαμηλών συντάξεων, την έναρξη επιστροφής των οφειλόμενων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη λειτουργία οργανισμού που θα διαχειρίζεται τα χρήματα με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι τα πλεονάσματα του Ταμείου να κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό, ώστε να εξορθολογιστούν σταδιακά οι διαδικασίες και, με την πάροδο του χρόνου, το κράτος να πάψει να είναι ο μεγάλος οφειλέτης προς το Ταμείο.

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, πρόσθεσε, εξετάζονται εισηγήσεις για χορήγηση πιστώσεων σε ασφαλισμένους που θα υποχρεωθούν να ασφαλίζονται από την ηλικία των 16 ετών, καθώς και σε κατηγορίες όπως μητέρες που φροντίζουν παιδιά, άτυποι φροντιστές και άτομα με αναπηρίες. Οι εισηγήσεις αυτές, είπε, ενδέχεται να εμπλουτιστούν με πρόσθετες κατηγορίες εργαζομένων που χρειάζονται περαιτέρω ρύθμιση.

Ο Μουσιούττας εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση δεν θα υπολείπεται της φορολογικής μεταρρύθμισης που εφαρμόστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, λέγοντας ότι θα δώσει ανάσες σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, εργαζομένων, πρώην εργαζομένων και σημερινών ή μελλοντικών συνταξιούχων.

«Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, στο πλαίσιο όμως των δυνατοτήτων του Ταμείου, ούτως ώστε οι χαμηλές συντάξεις να αυξηθούν», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι, μέσα από τις φόρμουλες που θα χρησιμοποιηθούν, θα αυξηθούν και οι μεσαίες και οι υψηλότερες συντάξεις, με το μεγαλύτερο βάρος να δίνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Ο Υπουργός Εργασίας είπε ακόμη ότι στην επόμενη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στις 4 Ιουνίου, το Υπουργείο Οικονομικών θα παρουσιάσει την επενδυτική πολιτική, τους τρόπους επιστροφής των χρημάτων, τη λειτουργία της Διαχειριστικής Αρχής, τις φόρμουλες και τα επιτόκια.

Ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν σκέψεις ώστε το νομοθέτημα για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να κινηθεί σε ανάλογη λογική με το νομοθέτημα για το Ταμείο Υδρογονανθράκων, με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων να λειτουργεί ως ξεχωριστή δομή.

Ο Μουσιούττας σημείωσε ότι τις επόμενες ημέρες το νομοθέτημα θα δοθεί στους κοινωνικούς εταίρους για μελέτη, ώστε σε επόμενες συνεδρίες να ολοκληρωθεί και ο πυλώνας της κοινωνικής πολιτικής που αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι, παρά τις διαφορετικές απόψεις που διατυπώνονται κατά καιρούς, υπάρχει αγαστή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Όπως είπε, μπορεί να μην υπάρχει συμφωνία σε όλα, ωστόσο υπάρχει συνέργεια, καθώς το τελικό όφελος αφορά τους πολίτες και τους εργαζομένους.

ΚΥΠΕ