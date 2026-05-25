Μεταξύ των πιο καλοπληρωμένων κρατικών αξιωματούχων συγκαταλέγονται οι βουλευτές, ο πρόεδρος της Βουλής και οι θρησκευτικοί εκπρόσωποι, αφού λαμβάνουν πολύ καλό βασικό μισθό, σωρεία επιδομάτων και συνταξιοδοτικές εισφορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, ο πρόεδρος της Βουλής λαμβάνει ακαθάριστο μηνιαίο μισθό €8.715, χωρίς επιδόματα. Με την προσθήκη των επιδομάτων, το συνολικό ποσό ανέρχεται σε €11.456. Μετά τις κρατήσεις για το σχέδιο σύνταξης/φιλοδώρημα και τη φορολογία, ο καθαρός μηνιαίος μισθός διαμορφώνεται περίπου στις €7.461.

Για τους βουλευτές και τους θρησκευτικούς εκπροσώπους, ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός ανέρχεται σε €7.911. Μετά τις αντίστοιχες κρατήσεις και την εισφορά 3% για το σχέδιο σύνταξης/φιλοδώρημα, ο καθαρός μηνιαίος μισθός διαμορφώνεται περίπου στις €5.466.

Σε ετήσια βάση, ο ακαθάριστος μισθός βουλευτή ή θρησκευτικού εκπροσώπου, χωρίς επιδόματα, ανέρχεται στις €56.310. Με την προσθήκη των επιδομάτων και υπολογισμό σε 13 μήνες, ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός φθάνει τις €99.612.

Στα επιδόματα περιλαμβάνονται επίδομα παραστάσεως ύψους €20.503, τιμάριθμος επιδόματος παραστάσεως ύψους €5.804 και επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών ύψους €12.302. Οι ετήσιες αποκοπές πριν από τον φόρο εισοδήματος ανέρχονται στις €11.944, ενώ ο καθαρός ετήσιος μισθός μετά τον φόρο εισοδήματος διαμορφώνεται στις €68.684.

Ξεχωριστά καταγράφεται επίδομα οδοιπορικών ύψους €7.791.

Το ζήτημα των απολαβών των βουλευτών και των θρησκευτικών εκπροσώπων, επανέρχεται στο προσκήνιο με φόντο τις χθεσινές βουλευτικές εκλογές και τον σχηματισμό της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το Σύνταγμα, πρόνοιες του οποίου ρυθμίζουν το καθεστώς μεταβατικής περιόδου από την αυτοδιάλυση της βουλής μέχρι τις εκλογές, η καταβολή μισθοδοσίας στους απερχόμενους βουλευτές τερματίζεται με την ορκωμοσία των νέων, οπότε αρχίζει η καταβολή αποδοχών στους νεοεκλεγέντες.

Αναλυτικά η μισθοδοσία βουλευτή – θρησκευτικού εκπροσώπου

Ετήσια μισθοδοσία

Ακαθάριστος ετήσιος μισθός, χωρίς επιδόματα: €56.310

Επίδομα παραστάσεως: €20.503

Τιμάριθμος επιδόματος παραστάσεως: €5.804

Επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών: €12.302

Ακαθάριστος ετήσιος μισθός με επιδόματα, 13 μηνών: €99.612

Ετήσιες αποκοπές πριν από φόρο εισοδήματος: €11.944

Καθαρός ετήσιος μισθός μετά από φόρο εισοδήματος: €68.684

Επίδομα οδοιπορικών: €7.791