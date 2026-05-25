Ολοκληρώνεται ουσιαστικά ο βασικός κύκλος των φετινών χορηγικών προγραμμάτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον τομέα των εικαστικών στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» (2026-2030).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υφυπουργείου, μέσω του Σχεδίου Στήριξης Εικαστικής Δραστηριότητας και Ανάπτυξης θα χρηματοδοτηθούν συνολικά 43 δράσεις, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στις €599.392.
Το Σχέδιο αφορά δραστηριότητες που προωθούν και προβάλλουν την κυπριακή εικαστική δημιουργία στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ενισχύουν τη δικτύωση με πολιτιστικά ιδρύματα και ομάδες σύγχρονης τέχνης, καλλιεργούν την εικαστική παιδεία και επιχειρούν να συνδέσουν την καλλιτεχνική πρακτική με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.
Για το 2026 υποβλήθηκαν συνολικά 86 αιτήσεις- 72 από πολιτιστικούς φορείς και 14 από ομάδες φυσικών προσώπων. Από αυτές, οι 15 κρίθηκαν άκυρες λόγω μη τήρησης τυπικών προϋποθέσεων, ενώ 69 έλαβαν βαθμολογία άνω των 70 μονάδων και θεωρήθηκαν δυνητικά επιλέξιμες για χρηματοδότηση.
Ωστόσο, λόγω της στενότητας του διαθέσιμου κονδυλίου, εγκρίθηκαν τελικά οι 43 πρώτες προτάσεις στον συνδυασμένο πίνακα κατάταξης.
Ανάμεσα στις δράσεις που εξασφάλισαν τις υψηλότερες βαθμολογίες και χρηματοδοτήσεις βρίσκονται το διεθνές συνέδριο φωτογραφίας ICPT2026 της International Association of Photography & Theory (IAPT), τα προγράμματα του Ιδρύματος Πιερίδη, δράσεις των NeMe, Urban Gorillas, Sic. Contemporary Culture, καθώς και σειρά residencies, εκθέσεων και ερευνητικών προγραμμάτων σύγχρονης τέχνης.
Σημαντική είναι και η παρουσία πρωτοβουλιών που συνδέουν την εικαστική δημιουργία με ζητήματα οικολογίας, μνήμης, συλλογικότητας και κοινωνικής παρέμβασης, αλλά και δράσεων που εστιάζουν στην καλλιτεχνική φιλοξενία, την επιμόρφωση και τη διεθνή δικτύωση.
Την Επιτροπή Αξιολόγησης αποτέλεσαν η διοικητική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) Αθηνά Ιωάννου, ο εικαστικός και επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Αντώνης Βολανάκης και ο Πέτρος Δυμιώτης ως εκπρόσωπος του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού.
Με την ανακοίνωση και των αποτελεσμάτων για τα εικαστικά ολοκληρώνεται ένας κύκλος αξιολογήσεων που φέτος συνοδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις, καθυστερήσεις και δημόσιες παρεμβάσεις φορέων του πολιτισμού, πριν τελικά αρχίσουν να ανακοινώνονται σταδιακά τα αποτελέσματα των χορηγικών προγραμμάτων του 2026.
Δείτε πιο κάτω αναλυτικά τον πίνακα με τις δραστηριότητες που επιχορηγούνται:
|#
|Φορέας / Ομάδα
|Δραστηριότητα
|Βαθμολογία
|Χορηγία (€)
|1
|International Association of Photography & Theory [IAPT]
|ICPT2026 8th International Conference of Photography & Theory: Photography’s Material Conditions: Residue, Object(hood) and the Expanded Field
|96,88
|14.576
|2
|Ίδρυμα Πιερίδη
|NiMAC Summer Residencies 2026: In Praise of Shadows
|96,77
|19.640
|3
|P.S. Artist Led Projects
|Πλατφόρμα Κριτικής Αντίληψης 2026
|96,43
|10.400
|4
|Ίδρυμα Πιερίδη
|Ομαδική Έκθεση: Who Owns the Pedestals?
|95,54
|20.000
|5
|NeMe
|Disrupting the Narrative
|95,50
|13.520
|6
|MAMA CONTEMPORARY
|Opt out!
|94,91
|20.000
|7
|Sic. Contemporary Culture
|Creative Worldmaking
|93,82
|20.000
|8
|NeMe
|Power Lines: Land and Belonging
|93,47
|17.520
|9
|P.S. Artist Led Projects
|Πρόγραμμα Υποστήριξης Νέων Καλλιτεχνών και Επιμελητών 2026
|92,90
|15.592
|10
|Urban Gorillas
|Rooftops UnTOLD
|92,86
|15.880
|11
|ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
|DIS ART Festival 2026 – Together We Are Better
|92,78
|11.280
|12
|Celadon Center for the Arts Ltd
|Healing Gardens – Women Challenging Empires
|92,23
|11.768
|13
|Φανερωμένης 70
|Dáphnē
|91,63
|19.400
|14
|SPACE OF TAPES
|“post-truth is another water game I play against my mouth”
|91,43
|16.312
|15
|Κέντρο Τεχνών Κίμωνος
|Episkeptes, a residency at Kimonos Art Center 2026
|91,09
|20.000
|16
|ABR – Alternative Brains Rule
|Bird Houses: Σειρά εικαστικών εγκαταστάσεων
|91,06
|15.120
|17
|Celadon Center for the Arts Ltd
|Publishing as Art Practice and Ecological Imagination
|90,68
|14.040
|18
|ACTUS ANIMA Cultural Management
|CHRONOTOPOGRAPHIES
|90,58
|15.360
|19
|Nestopia Creative Hub
|Deconstruct the Division – Art Residency and Exhibition
|90,39
|18.320
|20
|Πολιτιστικό Ίδρυμα Λευτέρη Οικονόμου
|Ταξιδεύοντας πίσω στη Ζύγο
|90,28
|15.000
|21
|Σύνδεσμος Αγγειοπλαστών Κεραμιστών Κύπρου
|Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση Αγγειοπλαστών Κεραμιστών 2026
|89,99
|11.840
|22
|Urban Gorillas
|Common Tracks: Play, Care and Collective Repair
|89,78
|20.000
|23
|Sic. Contemporary Culture
|PANMICHAEL FLAG INDUSTRIES: rebranding a critical gesture
|89,78
|20.000
|24
|D6 Culture EU Ltd
|Echologies: Sonic Inscriptions of Place
|89,76
|11.160
|25
|CATHRINE
|ΝΑΙ / σαν αφορμή – YES / as an occasion
|89,50
|15.680
|26
|Sotto Voce Contemporary Arts Ltd
|Ταπεινές Γαίες – Humble Earths
|89,10
|20.000
|27
|Megadence
|Particulate Matter(s)
|88,95
|15.720
|28
|Visual Voices
|Difficult Heritage on the Table
|88,92
|20.000
|29
|Πολιτιστικός Όμιλος ΑΡΤΙΟΝ Λάρνακας
|Guest Artist Residency – Aaron Bezzina (Malta)
|88,72
|4.080
|30
|Φωτοδός
|24η Ομαδική Έκθεση Μελών της Φωτοδού
|88,71
|12.760
|31
|korai project space
|Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων korai project space 2026
|88,70
|19.368
|32
|pitcherzzz
|Book Art in Cyprus: 1960 to date
|88,53
|19.080
|33
|Κυπριακό Κέντρο Σκηνογράφων, Αρχιτεκτόνων και Τεχνικών Θεάτρου (CYCSTAT)
|Space Memory
|88,53
|5.040
|34
|Σύνδεσμος Αγγειοπλαστών Κεραμιστών Κύπρου
|Εικαστικά Επιμορφωτικά Εργαστήρια Κεραμικής Τέχνης 2026
|88,41
|5.720
|35
|Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου (ΕΚΑΤΕ)
|Ελευθερία Έκφρασης – Η Τέχνη ως χώρος Ελευθερίας
|88,37
|6.840
|36
|Χώρος Οπτικού Πειραματισμού ΟΑΣΗ ΛΤΔ
|Flickering
|88,31
|8.000
|37
|ΞΑΡΚΗΣ
|Πρόγραμμα Πολλαπλής Φιλοξενίας Καλλιτεχνών Ξαρκής 2026
|88,23
|20.000
|38
|Art Seen Projects
|The I in the Water
|88,10
|6.400
|39
|ΚΥΠΡΙΟΙ ΧΑΡΑΚΤΕΣ
|EcoPrint Cyprus – Πράσινες Διαδρομές Χαρακτικής
|87,90
|8.616
|40
|Φωτοδός
|Πέμπτες στη Φωτοδό 2026
|87,87
|8.760
|41
|Archaeological Bodies Collective
|Ancient Futures
|86,16
|5.600
|42
|things that never were
|things that never were (and never will be)
|85,53
|5.640
|43
|ΟΓΜΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ
|ΟΓΜΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ (time dilator)
|82,32
|5.360