Ολοκληρώνεται ουσιαστικά ο βασικός κύκλος των φετινών χορηγικών προγραμμάτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον τομέα των εικαστικών στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» (2026-2030).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υφυπουργείου, μέσω του Σχεδίου Στήριξης Εικαστικής Δραστηριότητας και Ανάπτυξης θα χρηματοδοτηθούν συνολικά 43 δράσεις, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στις €599.392.

Το Σχέδιο αφορά δραστηριότητες που προωθούν και προβάλλουν την κυπριακή εικαστική δημιουργία στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ενισχύουν τη δικτύωση με πολιτιστικά ιδρύματα και ομάδες σύγχρονης τέχνης, καλλιεργούν την εικαστική παιδεία και επιχειρούν να συνδέσουν την καλλιτεχνική πρακτική με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.

Για το 2026 υποβλήθηκαν συνολικά 86 αιτήσεις- 72 από πολιτιστικούς φορείς και 14 από ομάδες φυσικών προσώπων. Από αυτές, οι 15 κρίθηκαν άκυρες λόγω μη τήρησης τυπικών προϋποθέσεων, ενώ 69 έλαβαν βαθμολογία άνω των 70 μονάδων και θεωρήθηκαν δυνητικά επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Ωστόσο, λόγω της στενότητας του διαθέσιμου κονδυλίου, εγκρίθηκαν τελικά οι 43 πρώτες προτάσεις στον συνδυασμένο πίνακα κατάταξης.

Ανάμεσα στις δράσεις που εξασφάλισαν τις υψηλότερες βαθμολογίες και χρηματοδοτήσεις βρίσκονται το διεθνές συνέδριο φωτογραφίας ICPT2026 της International Association of Photography & Theory (IAPT), τα προγράμματα του Ιδρύματος Πιερίδη, δράσεις των NeMe, Urban Gorillas, Sic. Contemporary Culture, καθώς και σειρά residencies, εκθέσεων και ερευνητικών προγραμμάτων σύγχρονης τέχνης.

Σημαντική είναι και η παρουσία πρωτοβουλιών που συνδέουν την εικαστική δημιουργία με ζητήματα οικολογίας, μνήμης, συλλογικότητας και κοινωνικής παρέμβασης, αλλά και δράσεων που εστιάζουν στην καλλιτεχνική φιλοξενία, την επιμόρφωση και τη διεθνή δικτύωση.

Την Επιτροπή Αξιολόγησης αποτέλεσαν η διοικητική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) Αθηνά Ιωάννου, ο εικαστικός και επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Αντώνης Βολανάκης και ο Πέτρος Δυμιώτης ως εκπρόσωπος του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού.

Με την ανακοίνωση και των αποτελεσμάτων για τα εικαστικά ολοκληρώνεται ένας κύκλος αξιολογήσεων που φέτος συνοδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις, καθυστερήσεις και δημόσιες παρεμβάσεις φορέων του πολιτισμού, πριν τελικά αρχίσουν να ανακοινώνονται σταδιακά τα αποτελέσματα των χορηγικών προγραμμάτων του 2026.

Δείτε πιο κάτω αναλυτικά τον πίνακα με τις δραστηριότητες που επιχορηγούνται:

# Φορέας / Ομάδα Δραστηριότητα Βαθμολογία Χορηγία (€)
1 International Association of Photography & Theory [IAPT] ICPT2026 8th International Conference of Photography & Theory: Photography’s Material Conditions: Residue, Object(hood) and the Expanded Field 96,88 14.576
2 Ίδρυμα Πιερίδη NiMAC Summer Residencies 2026: In Praise of Shadows 96,77 19.640
3 P.S. Artist Led Projects Πλατφόρμα Κριτικής Αντίληψης 2026 96,43 10.400
4 Ίδρυμα Πιερίδη Ομαδική Έκθεση: Who Owns the Pedestals? 95,54 20.000
5 NeMe Disrupting the Narrative 95,50 13.520
6 MAMA CONTEMPORARY Opt out! 94,91 20.000
7 Sic. Contemporary Culture Creative Worldmaking 93,82 20.000
8 NeMe Power Lines: Land and Belonging 93,47 17.520
9 P.S. Artist Led Projects Πρόγραμμα Υποστήριξης Νέων Καλλιτεχνών και Επιμελητών 2026 92,90 15.592
10 Urban Gorillas Rooftops UnTOLD 92,86 15.880
11 ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ DIS ART Festival 2026 – Together We Are Better 92,78 11.280
12 Celadon Center for the Arts Ltd Healing Gardens – Women Challenging Empires 92,23 11.768
13 Φανερωμένης 70 Dáphnē 91,63 19.400
14 SPACE OF TAPES “post-truth is another water game I play against my mouth” 91,43 16.312
15 Κέντρο Τεχνών Κίμωνος Episkeptes, a residency at Kimonos Art Center 2026 91,09 20.000
16 ABR – Alternative Brains Rule Bird Houses: Σειρά εικαστικών εγκαταστάσεων 91,06 15.120
17 Celadon Center for the Arts Ltd Publishing as Art Practice and Ecological Imagination 90,68 14.040
18 ACTUS ANIMA Cultural Management CHRONOTOPOGRAPHIES 90,58 15.360
19 Nestopia Creative Hub Deconstruct the Division – Art Residency and Exhibition 90,39 18.320
20 Πολιτιστικό Ίδρυμα Λευτέρη Οικονόμου Ταξιδεύοντας πίσω στη Ζύγο 90,28 15.000
21 Σύνδεσμος Αγγειοπλαστών Κεραμιστών Κύπρου Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση Αγγειοπλαστών Κεραμιστών 2026 89,99 11.840
22 Urban Gorillas Common Tracks: Play, Care and Collective Repair 89,78 20.000
23 Sic. Contemporary Culture PANMICHAEL FLAG INDUSTRIES: rebranding a critical gesture 89,78 20.000
24 D6 Culture EU Ltd Echologies: Sonic Inscriptions of Place 89,76 11.160
25 CATHRINE ΝΑΙ / σαν αφορμή – YES / as an occasion 89,50 15.680
26 Sotto Voce Contemporary Arts Ltd Ταπεινές Γαίες – Humble Earths 89,10 20.000
27 Megadence Particulate Matter(s) 88,95 15.720
28 Visual Voices Difficult Heritage on the Table 88,92 20.000
29 Πολιτιστικός Όμιλος ΑΡΤΙΟΝ Λάρνακας Guest Artist Residency – Aaron Bezzina (Malta) 88,72 4.080
30 Φωτοδός 24η Ομαδική Έκθεση Μελών της Φωτοδού 88,71 12.760
31 korai project space Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων korai project space 2026 88,70 19.368
32 pitcherzzz Book Art in Cyprus: 1960 to date 88,53 19.080
33 Κυπριακό Κέντρο Σκηνογράφων, Αρχιτεκτόνων και Τεχνικών Θεάτρου (CYCSTAT) Space Memory 88,53 5.040
34 Σύνδεσμος Αγγειοπλαστών Κεραμιστών Κύπρου Εικαστικά Επιμορφωτικά Εργαστήρια Κεραμικής Τέχνης 2026 88,41 5.720
35 Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου (ΕΚΑΤΕ) Ελευθερία Έκφρασης – Η Τέχνη ως χώρος Ελευθερίας 88,37 6.840
36 Χώρος Οπτικού Πειραματισμού ΟΑΣΗ ΛΤΔ Flickering 88,31 8.000
37 ΞΑΡΚΗΣ Πρόγραμμα Πολλαπλής Φιλοξενίας Καλλιτεχνών Ξαρκής 2026 88,23 20.000
38 Art Seen Projects The I in the Water 88,10 6.400
39 ΚΥΠΡΙΟΙ ΧΑΡΑΚΤΕΣ EcoPrint Cyprus – Πράσινες Διαδρομές Χαρακτικής 87,90 8.616
40 Φωτοδός Πέμπτες στη Φωτοδό 2026 87,87 8.760
41 Archaeological Bodies Collective Ancient Futures 86,16 5.600
42 things that never were things that never were (and never will be) 85,53 5.640
43 ΟΓΜΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΟΓΜΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ (time dilator) 82,32 5.360