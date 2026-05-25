Ολοκληρώνεται ουσιαστικά ο βασικός κύκλος των φετινών χορηγικών προγραμμάτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον τομέα των εικαστικών στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» (2026-2030).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υφυπουργείου, μέσω του Σχεδίου Στήριξης Εικαστικής Δραστηριότητας και Ανάπτυξης θα χρηματοδοτηθούν συνολικά 43 δράσεις, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στις €599.392.

Το Σχέδιο αφορά δραστηριότητες που προωθούν και προβάλλουν την κυπριακή εικαστική δημιουργία στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ενισχύουν τη δικτύωση με πολιτιστικά ιδρύματα και ομάδες σύγχρονης τέχνης, καλλιεργούν την εικαστική παιδεία και επιχειρούν να συνδέσουν την καλλιτεχνική πρακτική με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.

Για το 2026 υποβλήθηκαν συνολικά 86 αιτήσεις- 72 από πολιτιστικούς φορείς και 14 από ομάδες φυσικών προσώπων. Από αυτές, οι 15 κρίθηκαν άκυρες λόγω μη τήρησης τυπικών προϋποθέσεων, ενώ 69 έλαβαν βαθμολογία άνω των 70 μονάδων και θεωρήθηκαν δυνητικά επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Ωστόσο, λόγω της στενότητας του διαθέσιμου κονδυλίου, εγκρίθηκαν τελικά οι 43 πρώτες προτάσεις στον συνδυασμένο πίνακα κατάταξης.

Ανάμεσα στις δράσεις που εξασφάλισαν τις υψηλότερες βαθμολογίες και χρηματοδοτήσεις βρίσκονται το διεθνές συνέδριο φωτογραφίας ICPT2026 της International Association of Photography & Theory (IAPT), τα προγράμματα του Ιδρύματος Πιερίδη, δράσεις των NeMe, Urban Gorillas, Sic. Contemporary Culture, καθώς και σειρά residencies, εκθέσεων και ερευνητικών προγραμμάτων σύγχρονης τέχνης.

Σημαντική είναι και η παρουσία πρωτοβουλιών που συνδέουν την εικαστική δημιουργία με ζητήματα οικολογίας, μνήμης, συλλογικότητας και κοινωνικής παρέμβασης, αλλά και δράσεων που εστιάζουν στην καλλιτεχνική φιλοξενία, την επιμόρφωση και τη διεθνή δικτύωση.

Την Επιτροπή Αξιολόγησης αποτέλεσαν η διοικητική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) Αθηνά Ιωάννου, ο εικαστικός και επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Αντώνης Βολανάκης και ο Πέτρος Δυμιώτης ως εκπρόσωπος του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού.

Με την ανακοίνωση και των αποτελεσμάτων για τα εικαστικά ολοκληρώνεται ένας κύκλος αξιολογήσεων που φέτος συνοδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις, καθυστερήσεις και δημόσιες παρεμβάσεις φορέων του πολιτισμού, πριν τελικά αρχίσουν να ανακοινώνονται σταδιακά τα αποτελέσματα των χορηγικών προγραμμάτων του 2026.

Δείτε πιο κάτω αναλυτικά τον πίνακα με τις δραστηριότητες που επιχορηγούνται: